Rocío Sánchez Azuara llega al primetime de Tv Azteca

Con “Acércate a Rocío al límite”

A partir del próximo 3 de febrero en punto de las 9 de la noche

Asael Grande

El próximo 3 de febrero en punto de las 9 de la noche, Tv Azteca estrena “Acércate a Rocío al límite” por Azteca uno, un talk show más controvertido encabezado por Rocío Sánchez Azuara como productora general y conductora del programa, en colaboración con su productor ejecutivo Andrés Tovar y un gran equipo. Presentarán historias y problemáticas más fuertes de las familias mexicanas para ayudarles a encontrar soluciones con el apoyo de especialistas.

En conferencia de prensa, Rocío Sánchez Azuara, quien ha realizado programas como Ciudad desnuda (2003), Cuenta conmigo (2004), Al otro lado del espejo (2010), y Cosas de la vida, dijo “para nosotros es un gran año, estamos felices de poder formar parte de un sueño que se hizo realidad, y que todos los días se va cristalizado y va creciendo cada vez más, nos sentimos arropados por nuestro director, Adrián Ortega, y de que vino este proyecto, un programa más fuerte, con temas que la gente pide, y de los cuales no se pueden hablar de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde, porque es un horario sensible más familiar, entonces, surgió la idea de hacer ‘Rocío al límite’ en Primetime, un sueño hecho realidad, y empezando con buenos resultados”.

Como extensión abierta de la Clínica de Emociones, el nuevo programa de Sánchez Azuara está enfocado a apoyar a la comunidad de forma positiva, exponiendo temas de relevancia social y cultural de la mano de un grupo de especialistas en distintas áreas de la vida cotidiana: “me preparo, no sólo estudio los casos y las historias, sino las formas en cómo la psicología y el comportamiento de todos los seres humanos va evolucionando, ese es el gran compromiso que tenemos, para ello, hay un grupo de especialistas de acuerdo a cada caso y a cada tema”.

“No somos empáticos con la violencia, son temas más fuertes, muchos de sexualidad, sí de violencia familiar, pero no precisamente exponer la violencia como tal, sino tratar este tipo de conflictos que tenemos como sociedad, nuestro límite es totalmente diferente, por decirlo así, amable, en donde no queremos incitar la violencia, sino más bien a soluciones”, destacó la comunicadora.

Respecto a la credibilidad de “Acércate a Rocío al límite”, la periodista también compartió que “son programas reales, son historias reales que, personalmente me encargo de darles seguimiento para realmente constatarlo. Los panelistas son las personas de las historias, entonces, sucede de todo, y en el momento en que van al foro y en el momento en que vamos presentando pruebas y sacando verdades, las personas pueden reaccionar de diferentes maneras, sin embargo, hasta en eso somos muy cuidadosos, soy una persona que nació en Televisión Azteca, conozco perfectamente los lineamientos, y uno de ellos que está bien claro es no transgredir las reglas, no exponer ni ridiculizar”.

Respecto a la credibilidad de “Acércate a Rocío al límite”, la periodista compartió que “son programas reales, historias reales que, personalmente me encargo de darles seguimiento para constatarlo”