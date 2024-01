Canadá “cierra la puerta” a mexicanos

Luis Muñoz

El Comité de Asuntos Internacionales del Congreso de la Ciudad de México, a través de su vicepresidente Raúl Torres Guerrero, se pronunció este domingo a nombre de todas y todos aquellos mexicanos que deben salir de México a pedir refugio en Canadá por la mala gestión de Morena en el gobierno, la violencia que azota al país, la persecución política y los altos niveles de feminicidios.

Y es que, sostiene el legislador, ahora esa posibilidad se reduce porque el gobierno de Quebec ha propuesto la implementación de visados de entrada para ciudadanos mexicanos, con la finalidad de detener el flujo de solicitudes de refugio”.

Torres Guerrero señaló que eso muestra que el gobierno federal de nuestro país está colapsado en materia de tejido social y deberá ser tema del siguiente sexenio. Explicó que a Canadá cada vez llegan más mexicanos por diversas razones, pero también hay que reconocer que existen “refugiados falsos y mentirosos” que regresan a la 4T con fuero, unos como senadores y otros como diputados migrantes federales. “Por gente como esa, que ocupa el asilo y el refugio para salir de México y regresar con un cargo político, es que la diplomacia de la 4T no ha dado resultados”, dijo.

Recordó que hay políticos y delincuentes que “piden refugio y asilo de manera falsa para jugar con las leyes y burlarlas, y eso ha afectado la relación México-Canadá”. Como ejemplo citó al senador morenista Napoleón Gómez, exiliado en Canadá por muchos años tras ser acusado de un fraude en perjuicio de mineros mexicanos, por lo que estuvo prófugo. También está el caso del diputado federal migrante Alejandro Robles, que dijo llegar a Canadá a pedir refugio y regreso con curul al Congreso, ambos de la 4T.

Y cómo olvidar al embajador que representa al gobierno mexicano en Canadá: no es de carrera, no conoce el Bloque Norteamérica y llegó por razones políticas, un acuerdo para entregar el estado que gobernaba, a López Obrador. Y como él, muchos otros gobernadores que se doblaron ante Morena. Torres señaló que Canadá es el segundo país con más mexicanos en el extranjero y con mayor votación después de los Estados Unidos. Desgraciadamente, López Obrador no ha entendido el ritmo de la política exterior y lo que representa el bloque Norteamérica. “Lo hemos visto en la comunidad mexicana en Canadá que se siente olvidada, particularmente en Quebec, olvidada por el gobierno mexicano de la 4T”.

Además se refirió el legislador a la manera en la que a distintos cónsules se les ha atacado estando en Canadá y, por lo tanto, “hago un llamado a que la siguiente administración proponga un Plan Norteamérica, donde México juegue un papel importante y se puedan atender estos temas de los visados con México”. “En este último año que le queda a la 4T, hago un llamado enérgico a que López Obrador piense en el futuro en el Bloque Norteamérica y en todas esas generaciones, que, por su inexperiencia, por su negligencia, se están perdiendo de ser trilaterales”.

México, “refugio global de valor”

Durante 2023, la economía mundial continuó su lenta recuperación tras los impactos provocados por la pandemia de Covid-19, la guerra de Rusia con Ucrania y la crisis inflacionaria.

De acuerdo con especialistas la resiliencia ha sido destacable, esto pese a la perturbación que causó la guerra en los mercados de energía y alimentos, así como el endurecimiento de las condiciones monetarias internacionales para disminuir los niveles de inflación no vista en décadas.

En este entorno internacional, en su más reciente informe (Dic. 2023), el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados destacó que la Inversión Extranjera Directa (IED) realizada y notificada entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2023 ascendió a 32 mil 926.4 millones de dólares (mdd), lo que implicó un incremento de 2.42% respecto a la captada en el mismo lapso de 2022.

Del total, el 75.64% correspondió a reinversión de utilidades, 15.84% a cuentas entre compañías, y 8.52% a nuevas inversiones. Por sector económico, las manufacturas y los servicios financieros concentran el 75.07% de la inversión; las primeras absorben poco más de la mitad (53.13%), y las segundas poco más de una quinta parte (21.93%). En menor medida, le siguen la minería (8.87%); los servicios de alojamiento temporal (6.65%) y los transportes (4.07%).

¿Y cuál es la situación actual en el sector salud?

El diputado federal Marco Rosendo Medina Filigrana lo explica: México está en su mejor momento porque es muy confiable para las inversiones pues vivimos, “una estabilidad económica inédita; nivel récord en Inversión Extranjera Directa (IED), salud financiera, equilibrio entre ingresos y gastos, etc.

Es, por todo lo anterior, que México luce como un destino de confianza, es una situación vinculante y muy importante para todos los sectores productivos del país, para el gobierno federal, para inversiones -tanto internacionales como nacionales- y para toda la sociedad, afirmó.

Medina Filigrana, legislador de Morena, dijo que durante la presente administración del presidente AMLO se ha obtenido un récord en la IED en 2023, que supera los 35 mil mdd.

