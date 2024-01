Armas del Ejército gringo en México

La canciller Alicia Bárcena informó que la Sedena “alertó” a Estados Unidos sobre el ingreso a México de armas del ejército estadunidense y fue, seguramente, uno de los temas a abordar con los congresistas texanos en nuestro país, para demostrar cómo se fomenta la violencia en nuestro país con el tráfico de armas para alentar la inseguridad nacional.

Y no es sólo el tráfico de armas, sino la probable intervención de las fuerzas armadas del vecino país, en el trasiego de otras mercancías ilegales porque no es posible que, con tecnología de punta y todos los recursos disponibles, el territorio estadounidense esté inundado, cuando menos en su frontera sur, de ilegales y de drogas.

La frontera norte podría convertirse en tierra de nadie si es que persiste el tráfico de armas de allá para acá y la llegada de ilegales a la Unión Americana, en la que están involucradas las mismas autoridades fronterizas de ambos países y poderosos intereses que impiden la erradicación de las mismas y detener la muerte de miles de ciudadanos de las dos naciones.

Los intercambios de información y colaboración entre las instituciones y funcionarios encargados de la seguridad nacional, es importante, pero habrá que ir al fondo y dejar que esto se utilice como bandera política, para enfrentar el problema de la violencia, la inseguridad y atajar las muertes de ambos lados del territorio mediante el combate a los carteles de ambos países.

TURBULENCIAS

Confunde Bárcena apellido de Cresencio

La confusión del apellido del general Luis Cresencio Sandoval González por parte de la canciller Alicia Bárcena Ibarra -dijo en San Luis Potosí, Crescencio Zárate-, revela que no es fácil conocer nombres y apellidos, cargos y encargos a miles de funcionarios de todo el país que el presidente López Obrador hace con maestría en cualquier rincón de la República, donde conoce historias, leyendas y personajes de cada lugar, además de saber que hace y dónde están sus colaboradores, a quienes llama por sus nombres e incluso, hasta de sus familias; por eso será difícil encontrar a alguien que lo sustituya y que conozca la República como la palma de la mano lo mismo que a los caciques y actores políticos del país… Así ocurrió en el mismo San Luis Potosí donde se le recordó que siendo candidato presidencial llamó “mafiosillos” al ahora gobernador Ricardo Gallardo Cardona y a su papá, Ricardo Gallardo Juarez, ambos han sido acusados por la lideresa de Morena, Rita Ozalia de mantener un férreo cacicazgo en la entidad. Difícilmente el sucesor o sucesora de AMLO podrá mantener el control del país si no conoce a sus personajes y la vida regional, pero sobre todo, el origen y solución de muchos problemas nacionales; además de resistir las presiones de los poderes fácticos muy molestos por haber sido desplazados de los privilegios que otorga mantenerse en la ubre presupuestal… De acuerdo al comandante de la Guardia Nacional, David Córdova, los asaltos en las carreteras México-Puebla, México-Acapulco y México-Querétaro, han descendido, pero los agobiados automovilistas y conductores de autobuses de pasajeros y de carga, afirman lo contrario. Resulta que se cometen asaltos a plena luz del día sin que los efectivos de la Guardia Nacional se aparezcan, sólo hasta que ya pasaron los hechos, para levantar las actas correspondientes, pero no prevén ni están en el momento de los ilícitos. Resulta poco creíble las cifras y versión del citado mando, pues los hechos demuestran lo contrario, de que la delincuencia los rebasó con recursos, tecnología y estrategia muy superior a la de la GN en quien los ciudadanos depositan su seguridad.

