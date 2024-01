Rosario Piedra defiende su labor al frente de la CNDH, pero propone desaparecerla

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Con toda seguridad, María del Rosario Ibarra de la Garza, ​​conocida como Rosario Ibarra de Piedra, activista, fundadora de la organización Eureka, precursora de la ahora, desgraciadamente, tan extendida actividad de las “madres buscadoras”, seguramente se revolcó ayer en su tumba.

La primera en invocar esa macabra posibilidad fue su hija, también llamada Rosario (Piedra Ibarra), al comparecer ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para presentar su quinto informe de labores y tratar de justificar su labor al Frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), institución en la que ella misma no cree, pues nuevamente propuso desaparecerla y cambiarla por una presuntamente ideal Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo.

Piedra Ibarra, a la que todo mundo se dirigió como “maestra” (en Psicopedagogía) insistió en que se apruebe una iniciativa que ya presentó para modificar la CNDH. “Impulsamos nuestra reforma y nos mantenemos firmes en la idea de transformar de raíz a esta Comisión Nacional, ya que no responde a las necesidades del pueblo mexicano.

“Hemos hecho nuestra parte: somos el único órgano constitucional autónomo que ha emprendido su transformación por iniciativa propia para dejar atrás ese esquema que nos impuso el neoliberalismo y crear otra institución que realmente le sirva al pueblo mexicano”, recalcó.

Ofendida por las continuas referencias de los legisladores de oposición a su desaparecida madre –primera mujer postulada a la Presidencia de México y honrada con la medalla Belisario Domínguez– para descalificar su trabajo, por considerar que no cumple con su obligación de defender los derechos fundamentales de los ciudadanos y en cambio actúa como militante de la llamada cuarta transformación, Rosario junior respondió airada a las críticas y exigió a los que calificó de falsos defensores de los derechos humanos a no utilizar el nombre de su madre.

Los legisladores de oposición le reprocharon, en particular, la falta de protección a víctimas de la violencia, a madres buscadoras, a niños con cáncer, a desplazados, migrantes y periodistas.

Una CNDH menos costosa y más eficiente, sostuvo Rosario Piedra

Lo cierto es que senadores y diputados de oposición recurrieron a un tono agresivo, pero también la denominada “ombudsperson” también empezó belicosa. Por ejemplo, en su exposición inicial, antes de escuchar a sus críticos, espetó:

“Como no se nos puede descalificar con hechos, se nos pretende denostar a base de mentiras, pero la verdad es que somos un organismo menos costoso y más eficiente, donde la corrupción se combate y se sanciona, por lo que me es muy satisfactorio decir que, si bien todavía nos falta mucho, hoy la CNDH ha dejado de ser, en los hechos, el órgano que inventaron los neoliberales y que sirve mejor que antes a las y los mexicanos y no sólo es el trabajo con el que a diario hacemos frente y damos respuesta a las violaciones de derechos humanos que se producen en el presente, además estamos respondiendo por las omisiones de dilaciones del pasado, adicional a las que emitimos en esta gestión”.

Para sostener sus dichos, la presidenta de la CNDH presentó una larga relación de casos que ha atendido la institución a su cargo.

En respuesta a esas positivas cifras, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC) reviró con otros datos, pero poco complacientes:

“Tenemos un país que está roto, una militarización evidente, que tiene más ahora en este sexenio, 70 nuevas atribuciones que correspondían a los civiles. Una migración en la cual se expulsa, se expuso a 6 mil personas este año. Cuarenta personas murieron en un centro que debía velar por su vida. Hay más de 3 mil 450 denuncias de violencia contra las mujeres, de asesinato de mujeres, 48 mil desapariciones en lo que va del sexenio, que suman a las 114 mil, que suman en todo 114 mil, como en sexenios anteriores.

“Asesinatos, 166 mil, este sexenio. Amenazas y violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos, de periodistas y del medio ambiente; 427 masacres este año, dice Causa y Común, una masacre cada 19 horas, en 19 horas. Sí, masacres. ¿Y qué está sucediendo? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ni siquiera presentó una acción de inconstitucionalidad contra la militarización, contra el envío de la Guardia Nacional, su mando operativo y administrativo a la Sedena, esto en contra de las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos. Pero, sí presentó una acción de inconstitucionalidad, contra la prohibición de que deudores alimentarios en este país pudieran ser funcionarios públicos. Ha desacreditado al Instituto Nacional Electoral, ha desacreditado al GIEI”.

La andanada contra la titular de la CNDH la continuó la diputada del PRI Sue Ellen Bernal Bolnik:

“Bienvenida, maestra Rosario Piedra Ibarra. De verdad que en el Grupo del PRI celebramos que asista el día de hoy a este recinto, ante los nulos resultados observados durante su gestión al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

“Quiero felicitarla porque el día de hoy escuché otro gran discurso suyo, otro gran discurso ideológico digno de una militante de Morena, no así de una ombudsperson…

“Sí quiero decirlo fuerte y decirlo claro: como nunca antes, la comisión ha abandonado a las y los ciudadanos. Su paso por la Presidencia de la comisión dejará una huella imborrable. Será ampliamente recordada, no por sus logros, pero sí por todas sus omisiones y escándalos, desde el dudoso proceso en que fue electa hasta su postura a favor de los deudores alimentarios o su no reconocimiento a la violencia vicaria”.

La respuesta de Piedra Ibarra vino al término del debate, durante el cual tuvo el respaldo incondicional de los legisladores de Morena y sus satélites del PT y PVEM.

En respuesta a quienes habían aludido a su madre y señalaron que la conducta de la presidenta de la CNDH no se ajusta a los valores que defendió la reconocida luchadora social:

“Yo hago un llamado aquí a que por favor ya no se utilice el nombre de mi madre. Ha de estar en la tumba retorciéndose de coraje de ver cómo usurpadores de las demandas de todo el pueblo de México, de libertad, justicia, en contra de la desigualdad, ahora se convierten en adalides de la libertad de expresión, de la libertad de los migrantes, de la libertad de los ombudsperson de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que fueron represores, por favor”.

Patrocinará Banco Azteca al Equipo Olímpico Mexicano para París 2024

Banco Azteca, banco mexicano con 21 años de operaciones y líder en servicios financieros, anunció un patrocinio al Comité Olímpico Mexicano (COM). Esta alianza estratégica, para los Juegos Olímpicos de París 2024 y el Ciclo Olímpico hacia Los Ángeles 2028, refleja el compromiso del banco con impulsar el talento de los mexicanos y los valores olímpicos como la disciplina, la determinación y la superación para alcanzar el éxito.

El patrocinio considera apoyo financiero para la preparación de los atletas en eventos como los Juegos Panamericanos, los Juegos Centroamericanos y del Caribe e incluso los Juegos Olímpicos de Invierno, cubriendo aspectos como alimentación, equipos, hospedaje en campamentos, así como traslado y alojamiento en competiciones internacionales. Este apoyo beneficiará a los atletas, ya que ellos, sus familias y equipos son ejemplo de lucha, disciplina y superación, para portar con orgullo la bandera de México y representar los valores del país en cada competencia.

En conferencia de prensa, Luis Niño de Rivera, presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca, quien también fue atleta olímpico, expresó: “En Banco Azteca creemos firmemente en el talento de los mexicanos y estamos orgullosos de apoyar a nuestros atletas, reconociendo su disciplina y esfuerzo. Este compromiso va más allá de un simple patrocinio; es el acompañamiento al proceso de los deportistas que competirán en Los Ángeles dentro de cinco años”.

La presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), María José Alcalá, resaltó la relevancia de esta ayuda: “Ahora, los atletas disponen de un banco mexicano que confía en ellos y les brindará apoyo hasta Los Ángeles 2028. La labor del Comité es monumental en cada ciclo olímpico. En Banco Azteca, los deportistas nacionales hallan un aliado y un soporte”.

riparcangel@hotmail.com