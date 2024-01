Zedillo, el populismo y la realidad del país

Desde el portal

Ángel Soriano

Invitado por Actinver Day, en su 20 aniversario, el ex presidente Ernesto Zedillo se dio vuelo en su crítica hacia el populismo que llega con demagogia al poder utilizando la democracia para luego socavar los cimientos de esta para mantener un gobierno autoritario, evadiendo con ello su responsabilidad como presidente de México que entregó los bienes de la Nación al extranjero.

Si bien algún sector puede estar de acuerdo en el debilitamiento de los contrapesos al poder Ejecutivo y a la probable desaparición de los organismos autónomos, los sectores mayoritarios de nuestro país censuran la entrega de los ferrocarriles nacionales a empresas extranjeras y las modificaciones a la Ley para reducir los salarios y pensiones a los trabajadores.

Utilizar el aparato gubernamental y los recursos del pueblo para proteger y aumentar las ganancias de los poderosos empresarios no son acciones propias de un gobernante democrático, propias de un presidente que llegó cuestionado por la legitimidad de su acceso a la Presidencia, luego del sacrificio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio.

El debate sobre la democracia y el populismo es legítimo y es muestra de lucha civilizada por el poder, pero es más cuestionable el uso del poder para beneficiar a unos cuantos y sacrificar a la inmensa mayoría empobrecida; Zedillo no sólo debe responder, sino pagar por haber impulsado medidas antipopulares en contra de los mexicanos para beneficiar a sus patrones.

TURBULENCIAS

Groserías ante la falta de argumentos

Lamentable espectáculo de políticos, comentaristas y analistas que ante la falta de argumentos lanzan todo tipo de groserías para agredir a sus adversarios, sin reparar en la población infantil que escucha en los medios de comunicación expresiones poco educadas y que en nada contribuyen a la educación y al desarrollo civilizado del país, sino al contrario, fomentan el retroceso… La prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas es responsabilidad de todas las personas, por ello el gobierno de Oaxaca está comprometido en atender de manera responsable la política de igualdad entre mujeres y hombres, señaló la titular de la Secretaría de las Mujeres (SM), Elisa Zepeda Lagunas, al comparecer en la LXV Legislatura del Congreso local. En el marco de la Glosa del Primer Informe de Gobierno, Zepeda Lagunas informó a la Comisión Permanente de Mujeres e Igualdad de Género, sobre los avances y retos en materia de política de igualdad sustantiva y de transversalización de la perspectiva de género en la administración pública estatal y municipal de órganos descentralizados y autónomos… Llueven denuncias y acusaciones sobre tráfico de influencias con obras y recursos públicos, pero hasta el momento no se ven acciones que llamen a cuenta a los responsables que están bien identificados, pero que, precisamente por sus influencias, permanecen como si nada. Y habrá que esperar la reacción de los grupos afectados o beneficiados con el poder luego de las elecciones del 2 de junio, toda vez que pedirán a la ganadora que cumpla con las exigencias de la sociedad que demanda justicia… El desabasto de agua en las principales ciudades del país es motivo de lucro también no sólo de los piperos sino de las mismas autoridades que se benefician con el cobro de cuotas para supuestamente resolver un problema que es internacional, originado por la agresión a la naturaleza y la excesiva población que hace que no alcance la prestación de servicios y que no se resolverá, como muchos piensan, con el racionamiento del vital líquido. Se requiere de enorme inversión y alta tecnología para llevar agua a las ciudades de donde existe mucha hacia donde escasea, mientras tanto los vivales hacen redituable negocio.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

facebook oficial @BrechaRevista