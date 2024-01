Roy Campos y otros encuestadores, ¿vendidos a Sheinbaum?… acusa Xóchitl

La percepción social sobre eso es muy fuerte. No hay desayuno, comida o cena de trabajo o amigos o encuentro familiar o de cercanos, realizados últimamente, que no terminen en crítica y dudas, muchas dudas, sobre las encuestas electorales.

Prácticamente no hay nadie que no crea que detrás de cada una no haya pago. Muchos, muchos, muchos millones de pesos.

Más si se ve el número de encuestadoras. Brotan como hongos, por todas partes. Y cada una con su periódico garantizado.

Pero las dudas y percepciones sobre su probidad y autonomía, honestidad, profesionalismo no sólo vienen de todo lo anterior, sino de las diferencias en sus porcentajes.

Y porque además no hay nadie que haya sido encuestado, o sepa de alguien que lo haya sido.

Hace una semana veía a un actor que por redes externaba ese punto. Y decía que en su entorno familiar, amistoso, profesional -que es muy amplio y variado por su actividad- no había quien no despotricara o criticara abiertamente los fallos o malas políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador y su obstinación por imponer a Claudia Sheinbaum sin que nada de eso se reflejara en las encuestas.

Además, está el antecedente de que las encuestadoras que hoy dan un amplio margen a favor de Sheinbaum por sobre Xóchitl Gálvez son las mismas que daban hasta 30 puntos de ventaja a Delfina Gómez sobre Alejandra del Moral en el Estado de México, que al final apenas ganó por 8 puntos.

Por eso y más lo dicho el lunes por Xóchitl Gálvez en el noticiero de Ciro Gómez Leyva cayó en terreno fértil:

Recordó que un día antes El Economista publicaba un sondeo de Consulta Mitofsky (o sea Roy Campos) que daba 61.1 por ciento de preferencias a Claudia Sheinbaum y un 32.4 para Xóchitl.

De qué hablan las encuestas

Mire, para entendernos, si el 2 de junio votaran 65 millones de los 100 millones inscritos en la Lista Nominal, cada punto de que hablan las encuestas suma 650 mil posibles votantes.

Si Roy o su empresa Mitofsky dan a Claudia 61.1 por ciento estamos hablando de que su proyección es que la oficialista obtendrá 39 millones 715 votos.

¡Milagro! ¡milagro! ¡milagro! Dirá Mario Delgado, quien hace unos días afirmó que Morena y todos los de la 4T trabajan para que Claudia tenga 35 millones de votos el 2 de junio.

Las cuentas de Roy y su Mitofsky dejan para Xóchitl sólo 32.4 puntos o sea 21 millones de votos.

De risa.

Mire Usted, el ex consejero del INE, Ciro Murayama, que de elecciones sabe todo, afirma que si los resultados de la contienda federal de 2021 se replican en 2024 —donde Morena, PT y Verde obtuvieron 21 millones de votos y PRI, PAN, PRD y MC sacaron 23 millones—, lo cual es muy probable, entonces la oposición PRI, PAN y PRD se estarían llevando la presidencia con Xóchirtl Gálvez y la mayoría en el Senado y Cámara de Diputados con un Morena, PT y Verde en segundo y muy poderoso lugar.

Pero nada de 61 por ciento arriba.

El lunes en que Xóchitl descobijó públicamente a Roy como alfil encuestador de Claudia Sheinbaum para utilizar los sondeos amañados como un instrumento de formación de percepciones públicas en favor de la oficialista, la senadora hidalguense indicó que no es sólo él:

“Muchos de ellos tienen contrato de hacer encuesta… salvo excepciones, las encuestas ya están cooptadas, trabajan para ellos”.

Dijo que la diferencia la marcan encuestas como México Elige que la pone a 10 puntos de distancia de Sheinbaum.

Y cerro la denuncia al indicar que:

“… un par de encuestadores me dijeron que les ofrecieron un monto de 10 millones de pesos para hacerles encuestas y además para cooptarlos…

“Muchos de ellos tienen contratos de hacer encuestas, yo por ejemplo no tengo un contrato de hacer encuestas”, afirmó.

Quizá me equivoco, pero Roy Campos no ha salido a dar ninguna respuesta a Xóchitl. ¿El que calla otorga?

Este planeta es finito: Ana Lilia Rivera

La morenista Ana Lilia Rivera, presidenta del Senado, no oculta su emoción frente a logros del ser humano a través de la ciencia y la investigación.

Por ello, ayer acompañó al doctor Gustavo Medina Tanco durante su conferencia sobre el proyecto Colmena, la innovación tecnológica más importante de México para el mundo con el que participa hoy mismo en una incursión a la Luna con la participación de nanorobots creados por jóvenes investigadores de la UNAM y el Politécnico y otros centros de educación superior.

La senadora tlaxcalteca recordó en su introducción al astrónomo Carl Sagan, y su obra cumbre, “Cosmos” y cómo impactaron en su propia

La interrogante es una, dijo. ¿Qué somos?… y responde: “Somos la evolución cósmica de 15 mil millones de años, que transformó la materia en vida y consciencia. Ese polvo de estrellas somos”.

Hoy, investigadores mexicanos y de otras latitudes encabezados por el doctor Gustavo Medina Tanco, un científico argentino radicado en México, buscan saber qué hay más allá de nuestro planeta.

“La oportunidad de tener hoy entre nosotros a un hombre que ha dedicado toda su vida, a lograr construir proyectos científicos. ¿Qué significa para nosotros hoy asomarnos a través de los ojos del ser humano Gustavo Medina Tanco, a abrir una cortina que nos permita ver lo que sigue y lo que continúa?

“Tenemos que atrevernos a pensar qué hay más allá de la Tierra y cómo podemos descubrirlo… Hoy, nuestra punta de los pies apenas ha empapado un poquito de conocimiento del extenso océano que se abre hoy ante nuestros ojos, es el océano cósmico. Este planeta es finito. Hoy la tierra reclama por el calentamiento global en reproche de muchos de nuestros actos”, concluyó.

