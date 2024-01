¿Qué busca Zedillo, el político siniestro?

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Fobaproa salvó a ahorradores

Banqueros, pecadores también

Dejó una deuda transgeneracional

Él hundió al país; rescate necesario

Unifin, acuerdos con acreedores

Reorganizada, salva juicio concursal

Acusa AMLO a oposición; no denuncia

Santander promueve más becas

El poder más peligroso es el del que manda, pero no gobierna

Gonzalo Torrente Ballester (1910-1999) Escritor español

Ayer, estimado lector, le platiqué sobre el motivo por el cual el ex presidente Ernesto Zedillo, en una reunión con inversionistas y accionistas de Actinver, que lidera Héctor Madero, criticó en lo substancial al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a quien en su gobierno impulsó a niveles que le sirvieron de plataforma para llegar a la Presidencia de la República.

Les comenté sobre el apoyo político para que llegará a la gubernatura de Tabasco, luego que perdiera los comicios el 20 de noviembre de 1994.

Fue así como Zedillo llamó a Madrazo a su despacho y le exigió que renunciara a la gubernatura. Al salir de ahí, de Los Pinos, el gobernador de Tabasco se negó a renunciar, ni mucho menos, a entregar la gubernatura a López Obrador.

De acuerdo a los datos electorales, a López Obrador se olvidó su obsesión por ser gobernador de Tabasco y vio un nicho de oportunidad en la Ciudad de México, en aquel entonces Distrito Federal, para participar en las elecciones para jefe de Gobierno y aprovechar la inercia marcada Desde la administración de Cuauhtémoc Cárdenas.

Bueno, eso es historia.

Zedillo, tras los errores diciembre de 1994, de Jaime Sierra Puche, su secretario de Hacienda, desató una crisis bancaria de incalculables daños.

Antes, Salinas, a principios de 1994 creó un instrumento de bonos de la Tesorería o Tesobonos, que tenía como objetivo, según Banxico en este año, mantener el flujo de capital foráneo, aunque fuera especulativo, garantizando el inversionista extranjero, un rendimiento ligado a la paridad del dólar y protegerlos en caso de una devaluación catastrófica.

Los tiburones de los mercados especulativos, se cambiaron de inmediato a los Tesobonos que pagaban rendimientos y protección cambiaria Sin embargo, el peso se continuó evaluando y la deuda en esos instrumentos, fue impagable.

En la crisis, Serra Puche, en aquel entonces titular de Hacienda, se reunió con los más importantes empresarios del país y les confesó que al día siguiente se realizaría una devaluación. Les pedía discreción, paro el dinero no tiene palabra de honor y de inmediato esos empresarios sacaron miles de millones de pesos del país.

El Fobaproa le ha costado hasta estos días más de 3 billones de pesos según datos de la actual presidente López Obrador. El 2022, los mexicanos pagamos 43 mil millones de pesos en puros intereses.

Aún no sabemos quiénes, porque no hay una relación clara de ello.

Esta crisis podía haberse evitado. Sí, la sucesión entre Carlos Salinas de Gortari y Zedillo. hubiera sido tersa y, atrás, no se encontraron ni el ejército zapatista de Manuel Camacho; ni los asesinatos de José Francisco Ruiz Massieu, Luis Donaldo Colosio y el encarcelamiento de Raúl Salinas.

Éste último, totalmente justificado debido a la voracidad con que usó sus cargos públicos, como “hermano incómodo”, como lo calificó Proceso durante el gobierno salinista.

En algo tienen razón los críticos de Zedillo: la medicina fue muy cara para todos los mexicanos. Podríamos haber evitado la enfermedad, derivada de la ambición de la clase política. El rescate bancario fue para salvar el sistema de pagos y dinero de los ahorradores.

Los errores de Serra Puche y la incapacidad administrativa de Zedillo, hundieron a varias generaciones en una crisis financiera que no salvaremos antes del 2050.

PODEROSOS CABALLEROS

UNIFIN: Largo camino tuvo que transitar Rodrigo Lebois Mateos, para sacar a Unifin de un juicio concursal, el pasado 2 de enero, cuando se aprobó el convenio concursal, propuesto por la empresa y algunas de sus subsidiarias a través del conciliador, ante el juez concursal, con lo que se concluyó el concurso mercantil. La sentencia fue publicada ayer. Los acuerdos que en su conjunto sumaban más de 70 mil millones de pesos, según algunos acreedores, se logró después de llegar a acuerdos con los principales acreedores. Unifin fue asesorado durante su procedimiento de reorganización por asesores externos en reestructuras, Rothschild / Co., AlixPartners, Sainz Agogados y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, bajo la supervisión del juez concursal y el conciliador designado, Enrique Estrella. Una operación de Lebois, que hace a la financiera en una sociedad completamente reorganizada. Así preserva su curso ordinario en beneficio de los accionistas, empleados y clientes. El convenio también es aplicable a todos los créditos reconocidos y adeudos previos. *** HACKEO A PRESIDENCIA: En su mañanera, López Obrador aceptó el hackeo de la información que genera su conferencia de prensa diaria y de madrugada. Se divulgaron los nombres, direcciones y otros datos de los reporteros que acuden a ese evento presidencial. Es grave, no sólo porque se trata de una instancia presidencial, sino por el hecho que no tienen sistemas de protección en sus equipos. Además, ponen en riesgo la integridad de quienes fueron mencionados. No compran software de protección, ni antivirus. Acusa a Claudio X. González, Loret, Brozo y otros, pero no presenta denuncias. Verborrea electoral

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

SANTANDER: Bajo la dirección global de Santander Universidades, Rafael Hernández, impulsa por primera vez, junto con la Universidad de Pennsylvania, el Curso Santander USA Summer Experience UPenn, que ofrece 90 becas para estudiar inglés de forma presencial a través de una experiencia de inmersión lingüística y cultural en el propio campus de la universidad, en Filadelfia, Estados Unidos.

