¿Qué pasará mañana? ¡Nadie lo sabe! Y ahí está el calendario gregoriano que es actualmente utilizado de manera oficial en casi todo el mundo, que nos indica que la última conferencia de prensa (“mañanera”) en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, será el lunes 30 de septiembre del año en curso.

El diputado federal Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena, propuso el día 1 de septiembre del año 2022 la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley para regular las conferencias de prensa matutinas de rendición de cuentas y transparencia de la persona titular de la Presidencia de la República.

¿Qué va a suceder en materia de comunicación cuando se vaya el presidente de todos los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, y qué sucederá en la administración de la virtual primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo? Aún nadie lo sabe, todo es especulación.

Platicando con el diputado Alejandro Robles, también aspirante a ser alcalde de Coyoacán, les comparto puntos esenciales de su proyecto de ley para regular “las mañaneras”. Y nos da este contexto: la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha convertido en el principal canal de comunicación y en la herramienta capital del presidente y del gobierno federal.

Según la consultora SPIN-TCP, al mando del doctor Luis Estrada, al 31 de enero de 2024 se han realizado 1229 “mañaneras”; la duración promedio de dichas conferencias es de 111 minutos; así como datos del periódico El Financiero, sobre la importancia del segmento de personas que ven la “mañanera”. De acuerdo con una encuesta, la ven los hombres un poco más que las mujeres, y personas entre 30 y 49 años de edad, con estudios universitarios y la clase media más que las clases bajas.

Políticamente, quienes más las siguen son los morenistas y, sobre todo, quienes aprueban mucho la labor del presidente. (El Financiero 2021)

Hasta ahora, la “mañanera” ha tenido un éxito rotundo como un mecanismo comunicativo por el cual se informa a la ciudadanía de los asuntos públicos más importantes; además, los titulares de las instituciones que dependen del Poder Ejecutivo son llamados por el presidente a dar explicaciones sobre asuntos de los cuales los periodistas plantean interrogantes.

El portal Aristegui Noticias afirma que las conferencias de prensa matutinas acumulan 235 millones de vistas en el canal de YouTube del presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras que los canales oficiales del gobierno de México, de CEPROPIE y Canal Catorce, suman en conjunto 50 millones de visualizaciones. En promedio, cada conferencia en el canal de López Obrador tiene 439 mil reproducciones, aunque la más vista llegó a los 4 millones 430 mil visualizaciones: se trata de la rueda de prensa del 22 de marzo de 2019, cuando se anunció un acuerdo con manifestantes de la CNTE.

La segunda más vista es la del pasado 9 de diciembre del 2022, en que se anunció un acuerdo con la cúpula empresarial para regular el outsourcing.

En total, a la fecha se han realizado 1,888 ruedas de prensa, entre el 3 de diciembre de 2018 y este miércoles 31 de enero de 2024. Y les comparto que el autor de esta columna ha estado en la mayor parte de ellas, siendo testigo de la imagen que se sube a las televisoras y redes sociales.

Un análisis realizado por el diputado Alejandro Robles nos revela que, de mil 398 videos, han recibido 17 millones 922 mil calificaciones, de las cuales 98.2 por ciento son “me gusta” y solamente 1.8 por ciento “no me gusta”. Todas las transmisiones tienen un millón 15 mil comentarios, de los cuales 886 mil están en la cuenta personal de López Obrador.

Durante 2020, las conferencias aumentaron su difusión en YouTube: el año pasado alcanzaron los 150 millones de visualizaciones, mientras que en 2019 fueron 119 millones.

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley para regular las conferencias de prensa matutinas, expone que los titulares de las dependencias de la Administración Pública Centralizada Federal, al ser llamados a responder los cuestionamientos que plantean periodistas, demuestran el talante democrático, de apertura y de rendición de cuentas con que cuenta la conferencia matutina del presidente López Obrador. Él mismo, al dar la cara diariamente e informar a la nación, está realizando un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas a través de las “mañaneras”.

Es por ello que este ejercicio democrático, de transparencia y de rendición de cuentas, debe institucionalizarse, para que, de ahora en adelante, los futuros titulares del Ejecutivo federal informen a la nación sobre las cuestiones más relevantes que a la República le competen.

De los nueve importantes artículos destacan el quinto, que dice: “La persona titular del Ejecutivo Federal tendrá la obligación de realizar diariamente una conferencia de prensa matutina de rendición de cuentas y transparencia, durante todo el periodo que dure su mandato”.

En tanto, el Artículo 6 indica que “la conferencia de prensa matutina de rendición de cuentas y transparencia dará inicio a las 7:00 am y se podrá extender hasta las 9:00 am., pero no podrá concluir antes de 8:30 am.”

La próxima presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, deberá de institucionalizar las conferencias de prensa porque los medios de manipulación conservadores han hecho mucho daño a nuestra sociedad y son cómplices de la explotación de nuestro pueblo. ¡Y porque sin “mañaneras” no se podrá gobernar!

Con periodistas independientes, comunicadores y youtubers, así como con las "mañaneras", tendrá una herramienta de contrarréplica a los medios tradicionales en su gobierno, que inicia el 1 octubre del año en curso; y esta iniciativa de Ley para regular las "mañaneras" propuesta por el diputado Alejandro Robles, daría orden público al interés social que tiene por objeto regular las conferencias de prensa matutinas de rendición de cuentas y transparencia a las que la persona titular del Ejecutivo federal y el gobierno federal estarán obligados a presentar diariamente, de cara al pueblo de México…