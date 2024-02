Muchas probabilidades de que Morena pierda en la CDMX

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

El “efecto Álvarez Máynez” va a perjudicar a Mariana Rodríguez y a MC

A pesar de que como se consignó en este espacio en anterior entrega, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, se dedica de tiempo completo a cubrir la culpabilidad de Claudia Sheinbaum respecto a la tragedia que se vivió en la Línea 12 del Metro y que dejó 26 personas muertas, no lo ha podido conseguir del todo y por eso “con bombo y platillo” se inauguró la otrora Línea Dorada.

Ya deberían de saber en Morena que éste y otros trágicos sucesos, marcarán electoralmente hablando al partido guinda y rémoras que los acompañan, así que de plano, tienen grandes probabilidades de perder la Ciudad de México en los comicios de junio próximo.

Esto obedece también a que al seno de Morena el jaloneo por las candidaturas, no sólo de la CDMX, está a la orden del día y les causa muy importantes conflictos internos. Para rematar, la voz de la ex “corcholata” preferida de Palacio Nacional, con mucho, no tiene el peso para imponerse, más aún porque está considerada en buena parte del ámbito político como el “títere” del inquilino de Palacio Nacional, ¿o no?

En la oposición, por su parte, ya están casi listos en esto de las candidaturas a las diferentes alcaldías de la capital de la República y según se sabe, Lía Limón repetiría por Alvaro Obregón; para Benito Juárez, el panista Luis Alberto Mendoza; en Cuajimalpa, Carlos Orvañanos; en la alcaldía Coyoacán repetiría Giovani Gutiérrez Aguilar; Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega y en Iztapalapa, la propuesta sería Karen Quiroga.

El resto de las alcaldías está por definirse en la oposición, pero algo es muy cierto, que quienes repiten se han tenido que enfrentar a la guerra que les declaró primero, Claudia Sheinbaum y ahora, el propio Batres Guadarrama que con burdas formas los hostigan día con día, echándoles la culpa, por ejemplo de la crisis por agua que se vive en todo el país.

Mientras que por la senaduría para la capital de la República, la mancuerna podría ser la actual diputada priista Cinthia López Castro y la también legisladora perredista Verónica Juárez Piña.

Municiones

*** Ya estaba más que “cantado”, sin embargo, a punto de dejar su escaño en el Senado de la República, Eduardo Ramírez anunció que Ricardo Monreal regresará como coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara alta. Eso no dejó de causar cierto malestar entre los llamado senadores duros del partido guinda, que lidera el vocero de la bancada, César Cravioto, pero com -según se sabe- este senador ya se va a competir por la alcaldía de Gustavo A. Madero, misma que ha tapizado con su propaganda, pues ya lo de más es lo de menos. Como se recordará, el grupo de senadores radicales de Morena, trataron de impulsar al tlaxcalteca José Antonio Alvarez Lima, pero resultó ser un cartucho muy, pero muy quemado. Seguramente el retorno del senador Monreal Ávila dará un cambio a la bancada.

*** A pesar de que Luis Espinosa Cházaro rechazó que su renuncia al PRD se debió a que no fue considerado en las listas de candidatos plurinominales al Congreso, en la sesión pasada de la Comisión Permanente que se realiza en el Palacio Legislativo de San Lázaro, junto con el senador Miguel Ángel Mancera, manifestó su desacuerdo con la conformación de dichas listas. De cualquier manera, quien aspirara a la candidatura de la coalición “Va por México” al gobierno de la Ciudad de México declaró: “La verdadera causa para dejar la coordinación del PRD es que Zambrano dijo que conmigo la interlocución se torna imposible, son palabras literales, y siendo el grupo parlamentario tan solidario conmigo siempre, le tengo un gran respeto a todas y todos los diputados del PRD, es por eso que es mejor retirarme”. Ahora será diputado independiente que -según dijo- seguirá trabajando en la coalición opositora, pero ya no como perredista. Por su parte, el aludido, el dirigente del partido negro- amarillo, Jesús Zambrano Grijalva, de plano minimizó la renuncia de diputados al PRD y a la fracción parlamentaria al considerar que no se trata de una desbandada y que son berrinches por no haber quedado en las listas de candidatos.

*** Lo cierto es que Zambrano está haciendo mal en alejar del partido del sol azteca a gente que como el diputado Espinosa Cházaro, que son buenos operadores, así como también el líder perredista se distanció del ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. Junto con el senador Miguel Ángel Mancera, estos destacados personajes bien pueden ser considerados lo que en política se llama “candidatos tractor”, es decir, que jalan al electorado, trabajan en campo y son marca PRD.

*** Y lo mismo le pasa por cierto al flamante candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, el desconocido y gris Jorge Álvarez Máynez, esto es, al no ser “candidato tractor”, llevará al poco electorado que logre captar ese partido, al declive y a que el partido naranja pierda escasas importantes posiciones. Si acaso, diversos analistas estiman que con las uñas, podría alcanzar apenas dos senadores y que la candidata a la alcaldía de Monterrey, la “fosfo-fosfo” Mariana Rodríguez, se verá también afectada por este efectos y por la obstinación del dirigente de MC, Dante Delgado, que la llevará a no ser la presidenta municipal de Nuevo León porque enfrentará a un candidato de la oposición muy fuerte y sólido como lo es Adrián de la Garza, además de que se espera que la coalición Va por México, presente a una poderosa fórmula para el Senado de la República como es Karina Barrón y Fernando Francisco Canales. Así que no es ociosos concluir que lo que podría llamarse “el efecto Álvarez Máynez”, se va a llevar de refilón a varios distinguidos militantes emecistas. Pues ¿quién es el gobernador Samuel García para andar destapando a diestra y siniestra?

*** Obvio, no podía ser de otra forma, la flamante candidata consentida de Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum, defendió a su jefe sobre el escándalo destapado por un periódico estadunidense sobre que presuntamente, la campaña de López Obrador fue financiada por el narcotráfico. La señora Sheinbaum de Tarriba señaló, palabras más, palabras menos, que como no tiene nada la oposición, no hay proyecto, su propuesta es regresar al pasado, se sacó a la luz esta información que viene de la DEA y agregó, “en nuestro movimiento siempre vamos a pugnar porque haya una relación de iguales con Estados Unidos, nunca vamos a bajar la cabeza”. ¿Será?

morcora@gmail.com