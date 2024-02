Colosio, crimen de Estado

Ángel Soriano

Ni indulto, ni impunidad, ni carpetazo en el caso del crimen del sonorense Luis Donaldo Colosio, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al abordar el tema a 30 años de ocurrido y aportar mayores elementos -proporcionados por la antigua PGR hoy Fiscalía- que aportan nuevos elementos para esclarecer el lamentable hecho.

Indicó que no puede indultar ni dar carpetazo porque se trata de un candidato presidencial y cuyo atentado afectó al país, una figura pública y aunque sus familiares piden lo contrario, se trata de un caso de Estado, toda vez que uno de los presuntos agresores formaba parte de una institución del Estado y las autoridades correspondientes deberán determinar su responsabilidad.

El alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, consideró que su familia está bastante afectada y pide no abordar más el tema con motivos políticos o lastimar la memoria del sacrificado, pero se trata de un personaje de la vida nacional, y cuyo crimen tuvo ingredientes que afectan a la sociedad en su conjunto, por lo que no es un particular o un caso privado.

Desde ese punto de vista, por encontrarse involucrados asuntos públicos e institucionales, el crimen deberá esclarecerse, pero no con fines politiqueros como señala el presidente López Obrador, sino como un acto de justicia para que no vuelva a ocurrir. En este caso las cuestiones familiares, muy respetables, no pueden influir cuando se trata de personajes públicos.

Igual, al caso de Riva Palacio

Un periodista no puede asumirse con autoridad moral o superior a cualquier mortal para enjuiciar a otra persona, con total y absoluta impunidad. Así podría describirse el afán de Raymundo Riva Palacio de blindarse legalmente para atacar a una figura pública sin que ésta responda cuando se trata de hechos sin fundamento o producto de la imaginación. Y aunque al concederse amparo al periodista para no ser atracado por el poder público es un asunto jurídico, pero también político porque el otro poder, el Judicial, asume una actitud partidista al responder al Ejecutivo de sus acciones en contra del Poder Judicial. Estamos ante un nuevo caso que implica el uso de la libertad de expresión y la ley con fines fácticos y el derecho de los afectados, en este caso un servidor público, a responder a las críticas fundadas o no. Es, por lo tanto, un asunto polémico que deberá deslindarse para determinar hasta dónde es aceptable las críticas con o sin fundamento y el derecho de réplica… Sin duda que los medios de información han jugado un papel fundamental en la historia del país y aunque en el pasado fue la prensa escrita y el poder, ahora son los poderosos medios electrónicos contra el control del aparato del Estado con fines lucrativos, porque la mayoría busca concesiones, no beneficios para la comunidad… Está también el caso del negocio de los medicamentos: los que lucran con las necesidades de quienes no tienen acceso a los servicios de salud pública y la medicina privada. En Estados Unidos es la misma lucha: los poderosos laboratorios farmacéuticos, los congresistas y el poder ejecutivo, todos en busca de retener el vasto mercado estadounidense para la venta de medicinas que lo mismo pueden no curar nada, crear adicciones o causar males mayores, pero a los negociantes eso no les interesa, lo que les interesa son las colosales ganancias que deja la venta de medicamentos. México está a tiempo de que el mercado nacional caiga en manos de empresarios inescrupulosos asociados con políticos para hacer del país un nuevo y atractivo mercado bajo el control del poder público y el privado.

