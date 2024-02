Imanol y Tatiana se unen al espectacular 2000’s X Siempre

7 de marzo en la Arena Cuidad de México

Daniela Lujan externó que todos están muy emocionados por las nuevas fechas

Isabel Violeta

Con un recinto lleno desde la conferencia de prensa, el elenco de 2000’s X Siempre anunciaron las nuevas fechas para sus conciertos, en los que incluirán a nuevos integrantes. Las fechas son el 7 de marzo en la Arena Ciudad de México, después el 22 del mismo mes en Guadalajara; el 23 en Puebla, el 20 de abril en Mérida y finalmente, el 26 de abril cierran en Monterrey.

Daniela Lujan externó que están muy emocionados por las nuevas fechas y para comenzar con las sorpresas anunciaron que en marzo saldrá a la venta el DVD de la presentación que grabaron en el Pepsi Center el año pasado.

Integrantes del Grupo Play, también mencionaron que, aunque están participando como “Atrévete a Soñar”, igualmente les ha causado mucha emoción por lo que incluirán algunos temas propios.

Por su parte, Violeta Isfel compartió que el día de la conferencia firmaron algunos boletos a quienes los adquirieron ese mismo día.

Daniela Lujan agregó “me emociona poder compartirles tantas sorpresas este día, empezando por que son mis hermanos y me encanta que se sumen a jugar de nuevo con nosotros en este proyecto. Así que la pandilla de ‘El Diario de Daniela’ se unen a nosotros, bienvenidos Ademaras Ruiz, Fátima Torre, Melina Escobedo, Yulyennette Zambrano, Oscar Larios y César Michel”, quienes fueron recibidos con un fuerte aplauso.

Martin Rica por otro lado expresó “es muy emocionante estar aquí, pisar este escenario es super importante, habrá más canciones, el nivel de producción está buenísimo, nos estamos preparando para darles lo que merecen, es una felicidad enorme”.

Y reforzando la idea, Daniela Lujan añade “es como decir ‘esta experiencia me encantó, ven y vívela tú también’, es increíble vivir este sueño de nuevo con esas personas que se saben aún las canciones y con los nuevos integrantes, pues ya no seremos 21, seremos 28 en el escenario”.

Uno de los nuevos integrantes es Imanol, quien declaró “¿por qué decir si a la invitación? porque tengo un enorme respeto por Daniela por Martín, es una invitación a un concierto enorme después de 15 años alejado de los medios y me dije que si volvía, quería volver a algo grande; y bien lo dijo Daniela, Bobo Producciones cumple sueños. Esto es como una máquina del tiempo en un recinto tan importante. Tengo mucha emoción de estar en el escenario y estaré toda la gira con ellos”.

Fabián Chávez destacó que la invitación de Imanol es la cereza del pastel en esta gira y Naidelyn Navarrete, quien no podía evitar su emoción dijo “estoy viviendo un sueño ahora siendo adultos, con vidas diferentes, es extraordinario y vivirlo aquí es un regalo que no te puedes explicar, ya lo viví con mis bebés y ahora con familia, les regalo un poco de lo que hacía antes a ustedes, a mis hijos”.

Aseguraron que el set list de esta ocasión no será el mismo de la presentación pasada y que no sólo incluirán canciones de las telenovelas del horario de las 4 de la tarde si no de las 7 también, así como algunas de Clase 406, Rebelde y muchas sorpresas más.

La siguiente integrante, quien estuvo de manera virtual fue Tatiana, quien dijo “ha sido mágica esta invitación, estoy emocionada por ver a mis niños que crecieron con estas novelas, formar parte de eso es mágico de verdad, no pueden faltan, los invito a que vengan y hasta disfrazados por que no”.

Debido al cuestionamiento de la misma prensa sobre si llenarían el lugar la cantante y actriz Daniela Aedo argumentó “este proyecto funciona porque somos todos un equipo y claro que hay muchos que vendrán a corear las canciones, ya hicimos un Pepsi Center y es por el público que estamos aquí ahora y estoy segura que haremos un sold out”.

Para cerrar Violeta concluyó “estoy agradecida eternamente con Bobo, será un éxtasis esta presentación y revivir estos recuerdos que nos marcaron, ahora 2000’s X Siempre existe y llenará la Arena”.

Los boletos los puedes adquirir en la página www.superboletos.com o en taquillas del recinto.

Los grandes ídolos infantiles de esta inolvidable década y La Nueva Banda se reunirán por primera vez para hacerte vivir la experiencia más nostálgica y divertida de tu vida