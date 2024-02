Con reforma a sistema de pensiones, que López Obrador ponga el ejemplo

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Que se aclare dicho de Estados Unidos contra el presidente: “Alito” Moreno

Un Presidente acorralado, eso es lo que tenemos en México al cierre de quien encabeza esta errada y llamada Cuarta Transformación, que ya no sabe ni para dónde voltear y menos aún, como tapar los más recientes escándalos familiares que se han detonado.

En el transcurso de la semana que cierra, una ocurrencia más surgió de parte de Andrés Manuel López Obrador, disfrazada de estrategia para tratar de entrampar a la oposición y es lo que tiene que ver con una de las reformas que presentará el próximo 5 de febrero en Palacio Nacional y se trata de la que pretende en el sistema de pensiones.

Pensó el tabasqueño que en época electoral, el bloque opositor se pronunciaría en contra de que quienes se pensionen, reciban el ciento por ciento de su salario, pero “se le volteó el chirrión por el palito”, ya que primero el PRI, luego el PAN y hasta la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez se sumaron a dicha propuesta, cuyos detalles se desconocen, sin embargo, le pidieron al Presidente que como un viejo refrán, predique con el ejemplo y como el gobierno es patrón en el caso de los trabajadores del ISSSTE, pues empiece él y los trabajadores de dicho Instituto sean los primeros en alcanzar la meta.

En segundo lugar, hasta el propio López Obrador sabe que no tiene dinero para inyectar a esta iniciativa.

Lo que tampoco ha dimensionado el de Tepetitán es que ser oposición no quiere decir que se le tenga que decir no a todo lo que proponga el oficialismo y es lógico que no se podían manifestar en contra de aumentar las pensiones. Si ese hubiera sido el caso, esto lo hubiera aprovechado el presidente para señalar por enésima ocasión a sus adversarios y decir que están en contra del beneficio del “pueblo bueno y sabio”.

Así pues, la oposición no le dio “carnita” al inquilino de Palacio Nacional que cayó en el error de suponer que quienes no están a favor de él, son iguales a sus seguidores ciegos y leales y el ejemplo más claro de dicha cerrazón es ni más ni menos que el dirigente de Morena, Mario Martín Delgado, quien declaró:

“Vamos a ver si es cierto que la oposición va a votar a favor de los trabajadores en México. Creo que porque es época electoral, tanto el PRI como el PAN empiezan a decir, a dar signos de que tal vez apoyen las iniciativas del Presidente López Obrador… no se van atrever (PRI y PAN) a actuar en contra del pueblo de México, porque son reformas que van dirigidas al bienestar de la gente, sobre todo a las clases menos favorecidas”.

Municiones

*** Y en esto de los posicionamientos, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, fijó postura en torno a la información que publicaran diversos medios respecto a que en una de sus campañas presidenciales, la de 2006, López Obrador presuntamente recibió recursos del narco: “Lo que creemos nosotros es que, verdaderamente, asuman las denuncias que tienen, que aclaren las denuncias que tienen, porque ha estado documentado que desde el proceso de 2006, antes y en el proceso de campañas presidenciales, ha estado vinculado el dinero del crimen organizado con Morena, eso es muy peligroso, muy complicado y no puede darse en nuestro país”, señaló “Alito” Moreno, luego de que le preguntaron qué opinaba sobre este caso y de que el inquilino de Palacio Nacional exigió a Joe Biden una disculpa pública.

*** El “quid” del asunto reside en que no se presentara una sola prueba documental al respecto, por lo que la duda flota en el ambiente político mexicano o, en todo caso: ¿qué pretende la administración Biden en las elecciones de junio próximo? Por lo demás, Moreno Cárdenas demandó que haya señalamientos claros, responsables y puntuales y recordó algo muy interesante por cierto, que el líder nacional de Morena, Mario Delgado, ha sido mencionado en carpetas de investigación por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, por lo que también le demandó una aclaración al respecto.

*** Le correspondió a la vicecoordinadora de la fracción parlamentaria de Morena, Aleida Alavez, dar a conocer que los flamantes legisladores del partido guinda presentarán una demanda de juicio político contra el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN), Alberto Pérez Dayán, porque dicen los morenistas que se extralimitó al emitir un voto de calidad como presidente de la Segunda Sala de la SCJN con lo que afortunadamente, se frustró la reforma eléctrica que con calzador metió López Obrador en 2021. Ya encarrerada, la diputada Alavez se “aventó hasta la cocina” al señalar que los de Morena van a tumbar “ese voto de calidad tramposamente usado, lo vamos a eliminar”.

*** El nuevo coordinador de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y coordinador de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, quiso que todo el día de ayer fuera dedicado a Eduardo Ramírez, quien solicitó licencia para contender por la gubernatura de Chiapas, estado asolado por la inseguridad y los conflictos. Así que el legislador zacatecano se colocó en segundo plano para que el senador Ramírez destacara. No obstante, llamó poderosamente la atención el discurso de despedida que le dedicó al chiapaneco al señalarle: “estos espacios públicos deliberativos, (como el Senado de la República) ayudan a crecer a mucha gente, hombres y mujeres, pero también no te ayudan o no se ayudan algunos o algunas muy pocos”. ¿A qué se estaría refiriendo en el fondo el senador Monreal? Por lo demás, el coordinador morenista que regresó de nueva cuenta por sus fueron agregó: “Como chiapaneco, debe sentirse satisfecho con el deber cumplido en este órgano deliberativo y los reconocimientos de distintas voces así lo acreditan, y me alegra que no haya titubeos, ni escatimarle el trabajo que él ha realizado en este órgano colegiado. Este órgano que por momentos se torna amigable, pero también hostil, por nuestra naturaleza propia”. Se reitera la pregunta, ¿será que los senadores duros de Morena le seguirán poniendo “piedras en el camino” a Monreal?

