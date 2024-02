Fátima Torres nos cautivará como Sylvia

Bajo la dirección de Óscar Casanova

Funciones hasta el 15 de febrero en el Centro Cultural El Hormiguero

La puesta en escena Sylvia es protagonizada por la talentosa y profesional Fátima Torres, se presenta actualmente en el Centro Cultural El Hormiguero con funciones hasta el 15 de febrero y se trata de un drama en el que en elenco la acompañan Patricia Bermúdez y Mario Rendón.

Relata la historia de la reconocida poeta Sylvia Plath, quien fue Diagnosticada con depresión clínica, usaba la intimidad de su escritura para explorar y plasmar de manera descarnada sus emociones y sus estados mentales. Un retroceso sobre su papel en la sociedad como artista y mujer y sus relaciones cercanas en el que puede combatir, discutir y entender sus demonios.

En entrevista para DIARIOIMAGEN Fátima nos contó “me siento muy emocionada de representar a Sylvia, su historia es muy interesante, con una vida muy trágica donde aún daban electroshocks a las personas diagnosticadas con depresión. La obra trata de eso, de todo lo que sufrió y como terminó tomando la decisión de suicidarse, después de escribir sobre cómo se sentía, no podemos hacer exactamente lo que decía, pero dejamos todo para tratar de hacer lo que dejó en sus textos”.

Debido a que la puesta en escena está llena de muchas emociones difíciles, la actriz reconoce que estar en esta obra es como una catarsis, sin dejar de lado su profesionalismo “yo actúo desde chiquita y sé separar muy bien que lloro por el personaje, no me agarro de mis sentimientos, pero sí creo empatía, justo por el tema de los hijos, soy mamá y es difícil para mí, pero quiero mostrar justo esa empatía, para que entendamos que la cabeza de las personas funciona de manera diferente. Si me espejeo y me sale fácil, pero no me clavo, podría ser muy difícil, además he vivido depresión y trato de entender, no me identifico por la diferencia de épocas, pero sé que hay mucho tabú sobre el tema aun hoy en día”.

En el ámbito profesional destaca que es un proyecto que la ayuda a crecer “es una obra que obviamente lleva un reto por el texto, me costó un poco aprendérmelo, ya que llevo casi todo el texto, todo esta contado con los poemas y textos que dejó, están en verso y eso para mí fue un reto, pero que rico venir y dar la obra, gritar, llorar, hasta siento que he ido sanando un poquito cada función, no todos los proyectos te permiten algo así, me siento orgullosa, si es el más complicado, pero me encanta, crezco profesionalmente y como persona”.

Aunque la obra habla sobre la salud mental, aclara que no es una obra informativa, es para que vengas a divertirte, conocer y a lo mejor reflexionar un poco, “no vas a salir diciendo entiendo a todos los que tienen depresión, o tengo depresión, pero si te ayudara a ser empático, sobre todo con la historia de Sylvia, a lo mejor vas a abrir tu mente. No es una obra para quien tiene depresión, es para todo el público, terminando se proporcionan teléfonos por si llegas a sentirte como Sylvia, porque muchos lo hemos vivido, pero ahora ya hay mucha información para poder ser tratados”.

Fátima asegura que la obra llegó en un momento de su vida en el que se encontraba muy enfocada en su salud mental, por casualidad, y que le ha servido mucho, pues llevaba 4 años ya en terapia y pudo conectar con el texto, con Sylvia y no dudó en decir que no a la invitación.

Terminó invitando a todos a ver esta obra, ya que vale mucho la pena, para que la historia y trabajo de Sylvia siga siendo conocida y reconocida, además de poder normalizar un poco más la salud mental.

Los boletos están de venta en taquilla y en www.boletopolis.com con un costo de $250. Apta para adolescentes y adultos.