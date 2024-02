Encuestas

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

Nadie mejor que AMLO sabe que las encuestas son tan mentirosas como él.

En febrero de 2006, la empresa encuestadora Covarrubias & Asociados S.A afirmaba que López Obrador tenía una intención de voto de 36 por ciento, muy por arriba de Calderón con 26 por ciento, pero con una venenosa propaganda panista que rezaba “¡Cuidado… puedes perder tu empleo, puedes perder tu casa, puedes perderlo todo, Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México!”. La diferencia en aquellas encuestas se fue acortando dramáticamente.

Por si esto fuera poco, AMLO se hacía el muy interesante y se negaba a debatir con el panista Felipe Calderón y con el priista Roberto Madrazo Pintado. Un error garrafal negarse a los debates, como hoy lo hace la “científica” “corcholata” de AMLO, Claudia Sheinbaum.

Covarrubias dejó de publicar encuestas en marzo de 2006 porque no veía que AMLO tuviese el propósito de pagarlas y además las tendencias no le favorecían. Ya casi al final de la campaña electoral hubo otras mediciones que ponían a Felipe Calderón hasta 5 puntos arriba de AMLO, quien había bajado hasta un 29%. A partir de entonces, AMLO comenzaría a construir la mentira del fraude electoral, incluso, cuando se suponía que ya tenía en su poder los dos millones de dólares aportados por el cártel de Sinaloa, como lo ha revelado la agencia norteamericana ProPublica y que, según datos de dicho reportaje, esos dineros sucios fueron usados en la resistencia civil de AMLO cuando cerró las principales calles de la Ciudad de México afirmando que le robaron la elección y declarándose “presidente legítimo de México”.

AMLO debe tener muy presente aquella máxima del refranero que reza: “Hay tiempos para echar cohetes y hay tiempos para recoger varas” y debe estar recordándola en estos días porque las preferencias de sus encuestadores a nivel nacional lo ubican en un 54% de popularidad, su nivel más bajo en lo que va de este sexenio. La medición sobre la popularidad del presidente ha arrojado un dato formidable que los electores mexicanos deben tener muy presente, pues 8 de cada 10 mexicanos reprueban categóricamente la infame política en materia de seguridad pública de los “abrazos y no balazos”, que bajo la impunidad ha motivado que las bandas criminales son las que gobiernan en México, convertida en una nación morbosa y macabra y de pilón, metidos en el actual proceso electoral sobretodo en estados gobernados por Morena.

El tema de la inseguridad pública con sus diarias masacres, el detestable cobro de piso a comerciantes de todos los niveles, las desapariciones forzadas, los feminicidios, el desastre de la salud pública con su infame escasez de medicamentos en hospitales del país, a pesar de su inservible megafarmacia y ahora la escasez de agua en más de una docena de estados en la república mexicana amenaza a López Obrador y su partido con sufrir una escandalosa derrota electoral el próximo 2 de junio.

El asunto de la escasez del agua y la inseguridad nacional son dos temas torales que podrían llevar a AMLO a recoger más varas de tanto cohete echado en este sexenio con el trenecito Maya que no funciona, Dos Bocas que no ha sido capaz de refinar ni un litro de agua, con el Aeropuerto Felipe Ángeles, del que no quieren volar ni los avioncitos de papel, o de una línea aérea Mexicana, que ha llegado a volar con sólo 1 pasajero, más los escándalos de corrupción que hunden a la familia presidencial con una mafia empresarial que ha logrado contratos por más de 30 mil millones de pesos son los principales temas que amenazan a Morena de convertirlo en un partido flor de un día y a un López Obrador a punto del infarto de tanto coraje que hace en el año de Hidalgo o de Carranza porque el de Hidalgo ya no alcanza.

info@agenciamn.com