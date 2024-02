Paquita la del Barrio y la Sonora Santanera al Auditorio Nacional

“Juntos, la última parada”

La cita es el 18 de febrero, también participará María Fernanda

Isabel Violeta

“Juntos, la última parada”, es el nombre del concierto que ofrecerán Paquita la del Barrio y La Sonora Santanera con María Fernanda, el próximo 18 de febrero en el Auditorio Nacional.

En conferencia de prensa que ofrecieron para anunciarlo la cantante compartió “Sergio me preguntó ¿Que harás el 18 de febrero? que voy a hacer pues gritar aquí en el Auditorio. Esta tradición de cantar es lo mío, se la van a pasar bonito, se los digo yo”.

La agrupación por su parte externó el agradecimiento y la alegría a Paquita, a Sergio y al público pues aseguran es la razón de que estén contentos y apunto de repetir el escenario juntos.

La edad no detiene a la reconocida cantante, ni la lesión en su cadera “de salud me siento bien, solo me duele la cadera al caminar, pero eso pasará, el tiempo que he vivido y lo que he visto que valgo por las personas me deja de enseñanza no derramar una lagrima por nadie y seguir adelante. Los jóvenes menos deberían hacerlo, y en cuanto al amor, podrían buscarse a alguien más y ya, el amor no se ruega, las cosas se dan”.

Juan Carlos Navarrete expresó “sobra decir quien no quisiera estar con ella y pues siendo breves tenía que ser alguien con la visión de Sergio Gabriel para crear esta alianza, porque no solo es complicado por las agendas si no todo lo que lleva atrás, de parte de Sonora Santanera estamos muy agradecidos”.

Sobre el set list, Adelantaron que Paquita abrirá el concierto y después harán un dueto para luego cerrar con La Sonora Santanera, es decir, que serán dos conciertos en uno. Los arreglos musicales son bajo la dirección de Carlos Navarrete.

Otra noticia importante que nos dio Navarrete fue “en unos días se nombrará a La Sonora Santanera patrimonio cultural, es una institución musical muy orgullosa. Somos leales compartiendo la música de manera profesional dando honor al maestro Colorado”.

Para terminar y con la energía de siempre, Paquita la del Barrio nos deleitó con un fragmento de la canción “Rata de dos patas”, una de las más populares “Le pido a todo México que les enseñen la buena música a los niños, que bueno que los jóvenes vayan y escuchen las canciones viejitas como yo, ojalá puedan venir, agradezco el cariño del público hasta este momento”.

Y adelantó para finalizar que ya tiene un disco preparado con muy buenas canciones, que saldrá pronto. Por el momento no se esperan otras fechas de este concepto en el interior de la República.

