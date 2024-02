Despegue de Oaxaca

Desde el portal

Ángel Soriano

Una red de carreteras y caminos comunales permitirán desmarañar la intrincada orografía de Oaxaca e incorporar a los habitantes de diversas comunidades y ricas regiones de la entidad, al desarrollo nacional -ya crece más que el resto del país-, con lo cual dejará de ser el estado más pobre para convertirse en uno de los de mayor riqueza nacional.

Concepciones erróneas y visión muy limitada de gobernantes contemporáneas impidieron las incorporaciones de sus vastos recursos naturales al mercado interno, nacional e internacional, no para la explotación irracional, sino para el disfrute y bienestar de sus poseedores, para que estos puedan ofrecer sus atractivos productos a la sociedad que los aprecia.

De la capital del estado hacia cualquiera de sus ocho regiones era, y es todavía en algunos casos, un viaje de seis a ocho horas por escarpados y bellos caminos, a la vez que riesgosos y atractivos, pero que limitaban la comunicación. Hoy en 2 horas y media se podrá ir a la costa oaxaqueña en un tramo de 104 kilómetros por una supercarretera.

El presidente López Obrador, que conoce a la perfección la entidad, anunció la conclusión de la carretera al Istmo de Tehuantepec en agosto próximo y las pendientes en la mixteca y la cuenca del Papaloapan, con lo que habrá de integrarse el estado e iniciar un gran despegue, teniendo como principal punto de actividad el Istmo de Tehuantepec, desarrollo largamente esperado.

TURBULENCIAS

Alejandro Murat como atractivo

Increpado por reales o supuestos abusos durante su administración, el ex gobernador Alejandro Murat Hinojosa fue el punto de atractivo durante la inauguración de la autopista Barranca Larga-Ventanilla, con lo cual el presidente López Obrador cumplió -sin decirlo así-, con la promesa que le había hecho de hacerle un homenaje como gobernador antes de que concluye su administración. El reconocerle su aportación para la conclusión de la obra en la costa, fue significativo, toda vez que el ex priista aun no acierta en la ruta a seguir ya como ex mandatario: no se le ha ofrecido una embajada, Sheinbaum no le garantiza nada, dejó ya al PRI y su Alianza por México ha sido cuestionada; sin embargo, no se descarta su reintegración al servicio público una vez que ha recibido el afecto del Presidente, mientras en Oaxaca se documenta y se aportan pruebas de los malos manejos en su gestión…Y si se trata de mensajes, también el Poder Judicial envió el suyo al Poder Ejecutivo: envió como su representante a Querétaro al ministro Alberto Pérez Dayán, el mismo que descarriló la reforma eléctrica y el presidente AMLO no fue a Querétaro, sino envió a la titular de la Segob, Luisa María Alcalde Lujan, en tanto preparaba su paquete con reformas constitucionales para consolidar la IV-T… Y la candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, resiste los embates de los seguidores de Morena en la Unión Americana, en donde la inmigración ilegal es bandera electoral de los republicanos, principalmente del ex presidente Trump, a quien le ha dado buenos resultados. La lucha política entre ambos países está al rojo vivo… El gobernador Salomón Jara Cruz encabezó la ceremonia conmemorativa del CVII Aniversario de la Constitución de 1917, y en donde la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Oaxaca, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, indicó que este gobierno de la Cuarta Transformación trabaja por los ideales de la Revolución Mexicana que fueron consagrados en la Carta Magna…Dejó de ser jefe del gabinete del gobierno de Oaxaca el ex aguerrido luchador social, Flavio Sosa, y espera su reubicación o su postulación a algún cargo de elección popular y lo menos que se cree es que se quede en la banca…

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

facebook oficial @BrechaRevista