El enojo de AMLO alcanza “war-room” de Claudia Sheinbaum y a Mario Delgado

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Morenistas dejan a “Huacho” Díaz y se suman a Renán Barrera

La señal fue que en uno de sus gustadísimos “stand-up” mañaneros, independientemente de las restricciones que por época electoral le impone al presidente Andrés Manuel López Obrador, el Instituto Nacional Electoral, (INE), que encabeza Guadalupe Taddei, se reservara llenar de “flores” ni más ni menos que a quién ya designó como su sucesora, Claudia Sheinbaum y además, evitara también hablar del líder de su partido, Mario Martín Delgado.

Lo anterior no dejó de llamar la atención en los círculos políticos, porque el tabasqueño suele colocar “por los cielos” a su “corcholata” sin decir su nombre. Sin embargo, recientemente declaró que aun cuando él concluya su gestión, todo va a seguir igual, o sea, como él lo deje, lo que sugiere que el de Tepetitán tiene pensado seguir gobernando como algo más que “un susurro detrás del trono”, en caso de que gane las elecciones la señora Sheinbaum de Tarriba.

No hay que soslayar que el inquilino de Palacio Nacional hace todo lo que está al alcance de su mano por impulsar la candidatura de la ex jefa del Gobierno de la Ciudad de México, sin embargo, tanto por las “ex benditas redes sociales” como en el mundillo político en general, se ha detectado un distanciamiento entre el Presidente y dos de sus más importantes piezas.

Y visceral como suele ser López Obrador, corre por ahí la versión de que está muy, pero muy enojado porque ni Sheinbaum, ni Delgado Carrillo, supieron revertir, ni siquiera qué hacer, con los señalamientos que hicieran desde Estados Unidos en el sentido de que el tabasqueño presuntamente habría recibido financiamiento de parte del narcotráfico a su campaña del 2006. Y aunque a Estados Unidos llegaron servidores y funcionarios de Morena para tratar de echar a perder el viaje de la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, no consiguieron mucho.

Ambos personajes, pertenecientes a la cúpula morenista, tampoco supieron cómo controlar o aminorar la crisis que se vino cuando salió a la luz el escándalo de “Bobby” López Beltrán y eso terminó por desatar la furia del inquilino de Palacio Nacional.

Por todos los medios también, el Presidente evita referirse a cómo ve él la gestión que ha venido desplegando Mario Delgado.

Total que al parecer, todo ha sido regaños y jalones de orejas no sólo en Palacio Nacional. Estos enfrentamientos han alcanzado el “war-room” de la señora Sheinbaum. ¡Qué tal!

Municiones

*** El ex alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, estará hoy en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán para inscribirse como candidato oficial del frente amplio “Fuerza por México” para disputar la gubernatura en junio próximo. El panista logró que además de sus correligionarios priistas, perredistas y aliancistas que cierran filas en torno a su postulación, ha logrado captar el apoyo de más de 10 mil morenistas que se han bajado del proyecto de Joaquín “Huacho” Díaz, el abanderado de la 4T al gobierno yucateco y Rommel Pacheco, quien será el candidato a la presidencia municipal de Mérida. Asimismo, el candidato de la alianza PRI, PAN, PRD para el Gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada, estuvo de gira por Estados Unidos y aprovechó ya para adelantarse y acusar ante instancias internacionales una andanada que prepara la Fiscalía General de Justicia capitalina, a cargo del reciente abogado egresado de la flamante Universidad Cúspide de México, hasta con honores, Ulises Lara, contra la oposición en la capital de la República. Y es que -según se sabe-, el Ministerio Público alista varias maniobras contra lo que el gobierno morenista ha denominado “el cártel inmobiliario”, situación que dejaría a varios panistas, incluido el ex alcalde de Benito Juárez, sin la posibilidad de competir en las próximas elecciones.

*** Por cierto, quien se dio una vuelta por el Senado de la República fue Alejandro Armenta, quien se encuentra en la etapa de intercampañas y él compite por Morena para el gobierno de Puebla y será en alrededor de un mes cuando se separe de su escaño. Armenta informó que presentará una iniciativa de reforma para combatir el estrés laboral, esto porque México ocupa el primer lugar a nivel mundial en este padecimiento que afecta a miles de trabajadores y empresas, y lo hará hoy ante el pleno. En conferencia de prensa, indicó que el 75 por ciento de los trabajadores sufren de fatiga; más del 40 por ciento de quienes hacen trabajo de escritorio, se mantienen exhaustos, mientras que un 80 por ciento de las empresas, carecen de estrategias para disminuir el estrés laboral en su personal.

*** El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, exhibió por las redes sociales, la escasa estatura con la que cuenta, lo que en vez de ganarle, le restará electores en las elecciones del próximo 2 de junio y le costará mucho trabajo a MC mantener el registro, si se toma en consideración que su flamante abanderado presidencial seguirá con dislate tras dislate. Como se sabe, durante el partido de futbol entre Pumas y Tigres, acompañado de su padrino y líder, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, el diputado naranja con licencia se burló de Manlio Fabio Beltrones, quien competirá por el Senado contra Ernesto de Lucas Hopkins. Bueno, pero si el destape del también llamado “patiño” de las elecciones presidenciales fue acompañado de la primera pareja de Nuevo León y unas cervezas, ¿qué podría esperarse para después?, y eso que falta la campaña en la que el ridículo se hará presente, ¿o no? En fin, dicen en MC que de lo que se trataba era de repuntar a Álvarez Máynez y a Ernesto de Lucas, pero por lo visto se les volteó la jugada. Por su parte, el exgobernador de Sonora respondió que no se puede hacer política desde una borrachera.

*** ¡Vaya contrastes! Un día antes de la celebración de la Feria por la Paz, organizada por el gobierno federal, en Fresnillo, Zacatecas fue asesinado Juan Pérez Guardado, secretario de Desarrollo Social en el municipio -cuñado del senador Ricardo Monreal-, cuando encabezaba una jornada de limpieza. Hasta el momento, no se sabe de alguna amenaza que hubiera recibido el funcionario municipal. El secretario de Gobierno, Rodrigo Reyes, dijo que sucesos como estos alertan a las autoridades de la asolada entidad, sin embargo, no descartó que se trató de un enfrentamiento entre grupos criminales y que es “parte del proceso de pacificación” que el gobierno de Zacatecas está llevando a cabo. Lo raro es que el funcionario del gobierno zacatecano insistiera en que Fresnillo ha reducido los homicidios, cuando nueve de cada diez personas se sienten muy inseguras por aquellos lares. El secretario de Gobierno en Zacatecas hizo el compromiso de que estarán muy pendientes de este caso y no vamos a desistir en el anhelo de regresar la paz a Fresnillo. ¿Será?

