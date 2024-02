Prevalecen inseguridad y crisis de agua en Tlalnepantla: Jonás Sandoval Orozco

Aspirante morenista a la alcaldía

Tlalnepantla, Estado de México.— Este municipio padece dos graves problemas sociales, que son la inseguridad y la crisis hídrica, uno se resuelve con la revisión de los perfiles de los encargados de proteger y resguardar la integridad de la ciudadanía y sus bienes, y lo otro una mayor infraestructura hidráulica que permita un abasto equitativo en todas las zonas del municipio.

Así lo señaló Jonás Sandoval Orozco, quien fuera director del organismo de agua potable y saneamiento OPDM, quien agregó que en Tlalnepantla sigue destacando la inseguridad y corrupción.

El también fuerte aspirante a la alcaldía por Morena, destacó que ambos temas que tienen que ver con la policía municipal, vienen desde años anteriores, no obstante, datos estadísticos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad señalan que sigue repuntando la corrupción, ya que en el 2022 un 45 por ciento de ciudadanos señalaba haber presenciado al menos un hecho así con elementos de la policía municipal, y para el 2023 se incrementó a casi el 60 por ciento.

“Considero que ayudaría mucho si se conocieran los perfiles de cada uno de los elementos que conforman la corporación, porque así sabríamos de que tipo de personas estamos hablando y en quienes confiamos nuestra seguridad”, explicó Jonás.

Dijo que de nada serviría tener infraestructura de punta, patrullas nuevas, muchas cámaras, si parte del problema de la inseguridad son los malos elementos que no están haciendo el trabajo para el que se les paga.

En lo relacionado a la crisis hídrica en Tlalnepantla, el ex director del organismo de agua OPDM dijo que es un problema complejo, en la zona oriente donde viven más de 350 mil habitantes se abastece del Cutzamala, que ha reducido sus envíos.

“Tenemos 12 pozos en Tlalnepantla los que se encuentran totalmente agotados, muertos, y ya no se puede hacer nada con ellos. Hay 22 pozos de los cuales no todos se encuentra funcionando como debiera ser al cien por ciento, y seis en perforación”, dijo Jonás quien agregó que no obstante a ello se requiere inversión en infraestructura hídrica.

Pero además consideró que hay pozos como el de San Pedro Barrientos, donde la calidad del agua no es la propicia, “en ese lugar en ocasiones se debe purgar, es decir se deja correr en el exterior el agua de baja calidad para distribuir la de mejor. Los vecinos a veces se quejan de que el agua sale sucia y es por eso”, concluyó.