Grupo Monreal, más que el Atlacomulco

Espacio Electoral

Eleazar Flores

Y SEGUIRÁN-. Al amparo del PRI en sus inicios, posteriormente del PRD, cuando el primerol perdía y el segundo ganaba; pero en los últimos tres lustros luciendo ya el uniforme guinda de Morena, el CLAN MONREAL, por presencia, espacios y duración, palidece al otrora GRUPO ATLACOMULCO, éste con distintas familias, pero en Zacatecas sólo con una

Y como buenos hijos de familia tradicional, los hermanos siguen los caminos y partidos del mayor, Ricardo, que por CAPRICHOS DE LA DEMOCRACIA buscan, ganan y van ocupando los mismos cargos en diferentes tiempos, GUBERNATURA, SENADURÍA, ALCALDÍA de Fresnillo y… lo que resulte.

RICARDO-. Con cargo de elección priista a finales del siglo XX, Ricardo no alcanzó la candidatura al gobierno de su estado, se pasó al PRD donde el líder Andrés Manuel López Obrador lo ungió y logra la GUBERNATURA de su natal Zacatecas, luego diputación y senaduría; no así la candidatura presidencial a finales de 2023, no obstante sufrir innumerables humillaciones, que a la postre le reditúan, pues abandonó y regresa a la jugosa coordinación senatorial. No es cosa menor.

De sus humillantes genuflexiones ante el comandante guinda mejor olvidarlas, para su bien.

DAVID-. El camino político de David inicia con la presidencia municipal de Fresnillo, sede de la catedral del Santo Niño de Atocha, a quien seguramente se encomienda la familia con excelentes resultados. Prueba de ello es que David busca y logra una SENADURÍA, la abandona para buscar la GUBERNATURA y la logra, no obstante enfrentar quejas de todo tipo. Milagriento el Niño de Atocha, sin duda.

SIGUE SAÚL-. No obstante que FRESNILLO es el MUNICIPIO MÁS VIOLENTO del país, según datos oficiales de instituciones del gobierno federal y no de los medios de comunicación como dice ya saben quién, el presidente municipal en turno, SAÚL MONREAL ÁVILA se separa de la presidencia municipal para buscar una SENADURÍA por su estado, seguramente como PREMIO de su partido.

Como verá, con infusiones sanguíneas tricolor en sus inicios, amarilla a medio camino, y guindas en la actualidad, los integrantes del CLAN MONREAL son los únicos en todo Zacatecas para gobernar esta entidad, que por su arquitectura capitalina, alguna vez se comparó con BARCELONA, lástima los altos índices de criminalidad que hasta han dejado desiertas algunas poblaciones.

HUBIERA SEGUIDO-. Lástima tocar el tema, pero el CUÑADO DE RICARDO, el señor Juan Pérez Guajardo, eficiente funcionario municipal de Fresnillo, para variar, seguramente la hubiera buscado y hubiera alcanzado la presidencia municipal de su tierra querida.

Pero como el hubiera no existe, sí cabe condolerse del dolor familiar, empezando por el de la esposa, hermana de Ricardo.

Pero también por la muerte de Chilo Murillo, hermano del alcalde de Sombrerete, tierra del ex campeón mundial gallo Lupe Pintor.

