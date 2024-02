Catálogo de líneas para el próximo gobierno

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

AMLO prepara una salida sin convulsiones

Por eso, más poder a las fuerzas armadas

Sus fobias, para atar de manos a la disidencia

Cemex, multa en España pega a dividendos

Álvarez Máynez se disculpa por comentarios

Tasas de interés iguales; inflación sigue al alza

Banbajío, fortalecer la digitalización de pagos

[ Segunda y última parte ]

Ayer, en este mismo espacio mencionamos el “Catálogo de filias y fobias presidenciales. Parte 1”. Las primeras 7 propuestas de reformas legislativas para afianzar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el peor de los escenarios del próximo sexenio.

El peor escenario sería que perdiera los comicios su partido, Morena, y en el peor de los peores escenarios está el que sea perseguido por infinidad de actos de corrupción en su gobierno.

Pero, vayamos a lo que presentó como línea de acción del gobierno, también, por si gana Claudia Sheinbaum. No la dejará actuar con libertad y mantendrá su poder en la próxima administración.

En la octava propuesta, López Obrador, busca prohibir el comercio de vapeadores y drogas químicas como el fentanilo. Aún no sabemos cuál es la fobia de López Obrador contra los vapeadores. Si bien son dañinos a la salud, al igual que el cigarro y la marihuana, quiere prohibirlos. En el caso del fentanilo , se debe prohibir el trasiego y la comercialización, mediante el uso de inteligencia policíaca. Pero, no pretende afectar a las organizaciones criminales que exportan esa peligrosa droga. Lo del fentanilo es grave y México forma parte de la cadena de comercialización que tiene como destino Estados Unidos. Esto debe ser castigado, pero no lo toca AMLO. Sus motivos tendrá.

9.- Respetar las zonas de escasez de agua y autorizar concesiones para uso doméstico. ¿Lo aprobarán los morenistas? Si esto ocurre lo aprobarán por unanimidad.

10.- No permitir el aumento del salario mínimo por abajo de la inflación anual. Eso será aprobado por todos.

11.- El salario mínimo para maestros, policías, marinos, no podrá ser menor al que recibe los trabajadores de IMSS. También va a ser aprobado por todos.

12.- Revertir las reformas de pensiones de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón para garantizar la jubilación al 100%. Todos la aprobarán.

13.- Garantizar que los campesinos que quieran sembrar árboles frutales cuenten con un seguro justo y permanente. Aprobado.

14.- Garantizar el derecho a la educación y el trabajo. Esto está garantizado en la Constitución.

15.- Se utilizarán 18,000 kilómetros de vías férreas para trenes de pasajeros. No se trata de usar la ley para ello, sino de hacer eficiente ese transporte. De qué sirve usar los trenes de pasajeros si en un trayecto en camión usan 2 horas, en tren tardarán 8 horas. El tiempo es vida. Pero a Morena le gusta que desperdiciemos nuestras vidas en filas para hacer cumplir nuestros derechos. Se necesitan trenes ultra veloces como el Shanghái Maglev a 460 kms por hora, el Fxing, de China; ICE3, de Alemania; TGV de Francia; JR de Japón o el Al-Bora de Marruecos. Sí, Marruecos.

El próximo lunes continuo con las leyes de pacotilla del cierre del gobierno de López Obrador. Quiere un control transexenal y esclavos ideológicos de doctrinas que fracasaron rotundamente y sólo crearon desolación y muerte. Hay que leer la historia.

PODEROSOS CABALLEROS

CEMEX: Fuerte descalabro en la Bolsa Mexicana de Valores, sufrieron las acciones de Cemex, la cementera que preside Rogelio Zambrano y dirige Fernando González Olivieri, a consecuencia de una caída pronunciada en sus ingresos y el pago de una multimillonaria multa que les impuso el gobierno Estañol a su filial en Valencia. “No habríamos anunciado un pago de dividendos a menos que realmente estuviéramos muy seguros de que en algún momento de este año vamos a recuperar nuestra calificación de grado de inversión”, dijo Maher Al-Haffar, director de finanzas de la trasnacional mexicana. El impacto de la multa en España, fue devastador, de lo contrario habrían obtenido una utilidad de unos 172 millones de dólares en el trimestre. Hay malestar entre los accionistas en Monterrey.

ÁLVAREZ MÁYNEZ: El candidato presidencial de MC, Jorge Álvarez Máynez, ofreció una disculpa pública por el comportamiento y los dichos que se dijeron en el palco del estadio de los Tigres de NL, el fin de semana pasado. Álvarez Máynez aseguró que nunca supo que el video mencionado se fuera a subir a las redes sociales. Finalmente declaró que tiene una buena relación con Samuel García, pero que su campaña solamente la coordina él y su equipo. En el equipo no está Samuel García.

TASAS SIN CAMBIO: Mientras la inflación sigue creciendo, el Banco de México, que gobierna Victoria Rodríguez, toma como herramienta contra el aumento de precios, el mantener altas las tasas de interés. Sigue la misma línea de la Fed, de Estados Unidos. La inflación se ubicó en 4.88%, la subyacente, la que no está en la canasta básica pero afecta a todos los mexicanos, muchísimo más, aunque oficialmente se mantiene baja en 4.76. las frutas y verduras son las que muestran una mayor variación anual, con un incremento de 21.78%. Los alimentos y bebidas no alcohólicas tuvieron una variación anual de 7.28%. Las tasas en EU, están en 5.25 y en México 11.25. Aquellos que tienen créditos en tarjetas, inmobiliarios y de apoyo empresarial, son los que sufren el impacto.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

ESG: Bajo el liderazgo de Salvador Oñate, BanBajío y Fundación Capital, a través del proyecto Strive México del Centro de Crecimiento Inclusivo de Mastercard, convinieron acercar a las Micro y Pequeñas Empresas a la tecnología para transformar el ecosistema de emprendimiento en el país e impulsar iniciativas que impacten en la digitalización de pagos, la inclusión financiera y en el desarrollo económico del país.

