Mayorkas y el juicio político republicano

Desde el portal

Ángel Soriano

Aunque carece de relevancia constitucional, el juicio político promovido por los republicanos en la Cámara de Representantes contra el secretario de Seguridad Nacional de EU, Alejandro Mayorkas, tiene un claro perfil electoral, clásico en el Partido Republicano, contrario a la esencia de su país, construido por migrantes que siguen llegando a raudales a la Unión Americana.

A Mayorkas se le acusa de no aplicar la Ley migratoria y de dejar las fronteras abiertas a los ciudadanos ilegales que ingresan por México y de negarse sistemáticamente a la persecución y devolución de los mismos, así como de asegurar que hay una frontera segura, cuando no la hay y sí, en cambio, se ve cada día el aumento de las corrientes migratorias hacia esa nación.

En plena temporada electoral, el asunto migratorio es bandera política. Ya el presidente López Obrador exhortó a los millones de compatriotas avecindados en ese país a no votar contra los candidatos que promuevan políticas anti migratorias y no se comprometan con otorgar residencia permanente a los trabajadores mexicanos que llegan a sumar su fuerza de trabajo a los EU.

Las presiones republicanas contra el gobierno de Joe Biden van en aumento y ocurre lo mismo en la Cámara de Representantes, algunos gobernadores y el mismo Trump, candidato que busca volver a la Casa Blanca con el ofrecimiento de mano dura hacia la inmigración ilegal. El juicio a Mayorkas se inscribe en ese contexto: EU dispuesto a todo contra nuestros connacionales.

TURBULENCIAS

La disputa por la UIFE en Nuevo León

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, afirmó que no porque el Congreso Local le haya quitado la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) para pasarlo a la Fiscalía General del Estado, en manos del PRI-PAN, dejara de perseguir a lideres de estos partidos, involucrados en acciones de corrupción mediante facturaras y contratos ilegales y que va en contra de los responsables del desvío de recursos, entre ellos Francisco Cienfuegos y Carlos de la Fuente… La Secretaría de Gobierno de Oaxaca (Sego), realizará el Primer Encuentro Estatal de Órganos de Representación y Vigilancia de Ejidos y Comunidades, el próximo 19 de febrero, informó la directora de Cultura de Paz y enlace de Paz Territorial, Leticia Cruz López, con el propósito de implementar mecanismos de atención para la construcción de una agenda de política pública que permita fortalecer la organización social agraria, productiva, ambiental y de cultura de paz en la entidad… El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en una gira que realizara el 23 y 24 del presente por Jalisco, Sinaloa, Baja California y Sonora, firmará el decreto de subsidio de la luz a los sonorenses que consumen mucha energía a consecuencia de las altas temperaturas e inaugurará el Acueducto de los Yaquis, en tanto que en Mazatlán presidirá la ceremonia del Dia de la Bandera… El consejero electoral Uuc-Kib Espadas asegura que pese a los hechos de violencia en contra de candidatos ocurridas en diversas regiones del país, el proceso electoral del 2 de junio de este año no corre ningún riesgo, ya que se han establecido las medidas de seguridad y de protección de aspirantes a puestos de elección popular y autoridades para garantizar la tranquilidad al electorado, mientras que a nivel internacional la candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, afirma lo contrario y pide la intervención de organismos extranjeros para vigilar los comicios en donde algunos de sus partidarios prevé ya lo que consideran “fraude de Estado”… Teléfonos de México dejó de ser negocio, afirma el magnate Carlos Slim y el presidente López Obrador -quien reconoce desacuerdos con el empresario- dijo que no se adquirirá lo que en los tiempos del presidente Salinas fue una mina de oro.

