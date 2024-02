La CDMX debe ofrecer seguridad a inversionistas extranjeros

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Si partimos del hecho de que la Inversión Extranjera Directa (IED) es aquella que tiene como propósito crear un vínculo duradero con fines económicos y empresariales de largo plazo, debemos admitir que hoy en día la Ciudad de México no es ni siquiera el top 5 de las ciudades con más atracción de inversiones del extranjero.

Por ello, el vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Raúl Torres Guerrero, pidió al gobierno de Martí Batres extender el programa “Blindar BJ” a toda la capital y de esta manera ofrecer a empresarios internacionales la tranquilidad de que “su dinero invertido en modelos de negocio no sufrirá ni se perderá a pesar de la inseguridad actual que vive la capital”. “La CDMX, dijo, debe ser un polo de atracción de capitales y facilitar empleos; conectando a los talentos que genera la propia CDMX y con la movilidad que uno debe de plantear como una entidad de primer mundo y con servicios públicos que merecemos”.

Desgraciadamente, reconoce, el legislador, hoy la Ciudad no es ni siquiera el top 5 de las ciudad con más atracción de inversiones del extranjero. Explicó que eso se debe a que no hay seguridad, no hay transporte público que facilite la movilidad en la capital y desde luego, porque no se le apoya a las y los emprendedores capitalinos para desarrollar las nuevas tecnologías, programaciones y la web 3.0.

“Mucho menos hablar de las famosas carreras STEM, por eso creo que si la Ciudad de México realmente quiere llegar a un futuro como otras capitales, es necesario reforzar la seguridad pública con acciones como las que en su momento implementó Santiago Taboada en Benito Juárez”.

El diputado Torres precisó que los inversionistas estadounidenses radicados en México, han abierto las posibilidades de trabajar en conjunto para cambiar la realidad de la capital del país. “Pero es necesario que el gobierno de Morena en CDMX haga un intento por hacer de la capital un espacio de inversión este año. Pero de lo que sí estamos seguros, añadió, es que con Taboada el rostro económico de la capital será mejor”.

Hizo hincapié en que se debe aprovechar a la población joven que cuenta con accesos a Internet y tecnologías que, con el apoyo del sector privado, es posible cumplir con la oferta y demanda de los capitales.

“En concreto, hay propuestas del PAN como optimizar los procedimientos de la Ciudad desde la ADIP 2.0 para fortalecer contratos internacionales, optimizar procedimientos mediante blockchain”.

Mediante Agencias de Asuntos Internacionales de la CDMX (tipo PROMEXICO), se deben buscar las mejores prácticas internacionales para satisfacer las necesidades de la ciudad, scourting en el exterior para atracción de capital (PROCDMX), calificación a fondos compartidos mediante APPs, y detonar el turismo.

AMLO minimiza problema de agua

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pretende banalizar y minimizar la crisis hídrica de la Ciudad de México “a un mero tema electorero” para desviar la atención y evadir su responsabilidad por lo que dejó de hacer cuando fue jefe de Gobierno y pudo evitar esta situación, afirmó la bancada del PAN en el Congreso de la CDMX.

La vicecoordinadora y presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua, Luisa Gutiérrez Ureña, consideró que es una burla que él busque esconder de las y los capitalinos, lo que padecemos a diario: la falta de agua.

Gutiérrez Ureña dice que la escasez es multifactorial, sin embargo, pudo haber existido una previsión al invertir en infraestructura hídrica y tecnologías limpias cuando fue jefe de Gobierno, pero el desdén prevaleció en los siguientes gobiernos, incluidos el de su candidata Claudia Sheinbaum y Clara Brugada en Iztapalapa”.

Agregó que, en ninguno de estos Gobiernos, tanto de Sheinbaum como de Brugada, se invirtió en infraestructura o tecnologías hídricas, por el contrario, en la gestión de Sheinbaum el presupuesto al SACMEX disminuyó 23 por ciento.

La vicecoordinadora de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, Daniela Álvarez Camacho, sostuvo que sí existe una crisis y no es un invento electoral de Santiago Taboada o del frente en la CDMX.

“El mismo Andrés Manuel ya proponía una nueva ocurrencia, un nuevo megaproyecto inviable para resolver el problema, cuando ya carece de tiempo, recursos financieros y estudios sobre el tema; una ocurrencia más que sale de Palacio Nacional. Esta semana decidió dar un golpe de timón discursivo y negar la existencia”.

Ambas legisladoras le extendieron una invitación a que salga de su Palacio y de sus privilegios hídricos, para que recuerde cómo existen generaciones de familias en Iztapalapa que han aprendido a vivir sin abastecimiento de agua.

Los desatinos de López Obrador

Desatino del presidente Andrés Manuel López Obrador llamar “reverendos hipócritas” a quienes asistieron a la marcha por la Democracia el reciente domingo y que llenaron la plaza de la Constitución a pesar de los obstáculos que les pusieron en el camino para dificultar su arribo al Zócalo capitalino.

lm0007tri@yahoo.com.mx