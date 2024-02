Morenistas comen las entrañas de Morena

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Cientos de damnificados por candidaturas

Los grupos de algunos serán dinamiteros

Afectan, ya, la campaña de Sheinbaum

Candidaturas, pagos de lealtades y favores

Oficialismo, en camino de perder la CDMX

AMLO, en EU siguen pasos de criminales

Relaciones peligrosas con algunos morenistas

Ana Lilia Herrera, a debate leyes de Presidente

La sociedad liberal se paralizará si deja de ser autocrítica

Octavio Paz (1914-1998) Poeta y ensayista mexicano

Desde adentro Morena, sufre una severa convulsión. Con una oposición debilitada y carente de enjundia (hasta el momento), los altos mandos del partido en el poder, en la repartición del botín político y electoral, convirtieron a la institución que lo llevó al poder en rapiña. Así abrieron un boquete que desmorona varios distritos donde llegaron ex priistas recién arribados, desplazando a los fundadores; a quienes se la jugaron desde el principio con el dueño de la franquicia, Andrés Manuel López Obrador.

Por ello, 5 gubernaturas está a punto de perder el oficialismo. El líder del partido, Mario Delgado, y todas las fuerzas de la neo izquierda burocrática, que se enquistó en el país, se disputaron hasta con las uñas las candidaturas para diputados, senadores, gobernadores, alcaldes y todo aquello que pudiera representar dinero extra.

En esas escaramuzas muchos quedaron en el camino, los resentidos buscan la forma de dinamitar a quienes consideran que no tienen méritos en campaña.

Ya empezaron. Algunos acusan directamente a la nueva mafia en el poder de haber vendido candidaturas en precios que van desde un par de millones de pesos para una diputación local, hasta millones de dólares para gubernaturas.

Claro, acusan sin pruebas, pero hacen un fuerte ruido sobre la legitimidad de muchos candidatos a puestos de elección popular del oficialismo.

Sin embargo, queda la duda. Y como dice el ciudadano inquilino de Palacio Nacional, la mentira tizna.

Aunado a lo anterior, quienes andan en busca de votos en las calles de todo el país, reciben quejas severas de los gobiernos morenistas. Los acusan de corruptos, insensibles, mafiosos, incompetentes, y, por si fuera poco, en algunos casos, hasta de líderes de gavillas de criminales.

Por ello, se va achicando la holgura que tenía Claudia en las encuestas, por la Presidencia de la República.

Y no es el mérito de Xóchitl Gálvez ni de la alianza opositora, que están dormidos o, en el mejor de los casos, velando armas. El avance opositor se debe a los errores intestinos en Morena, la antidemocracia y la corrupción de muchos personajes que buscan, por Morena, una posición que les deje mucho poder y dinero en la administración pública.

Citlali Hernández presentó la lista de los participantes en la tómbola de Morena para definir a los candidatos a senadores plurinominales. Figuran para el Congreso Epigmenio Ibarra (documentalista de AMLO), José Ramiro López Obrador (hermano de AMLO), Jesús Ramírez (Jefe de prensa de Presidencia), Susana Harp, Alejandro Esquer (secretario particular de AMLO), Marcelo Ebrard, Javier Corral (exgobernador de Chihuahua del PAN), Éric Flores (del PES por Morena), Pedro Haces (líder de Catem).

Compromisos de López Obrador y de su carnal Adán López, son los que sobresalen. Aparecen tímidamente Ricardo Monreal, Antonio Pérez Garibay, Armando Cabada (ex alcalde de Ciudad Juárez), Fernando Castro Trenti (ex candidato del PRI a la gubernatura de BC), el general Arturo Oliver, quien desde la PGR luchó contra el narcotráfico; el almirante Humberto Coss (posiciones para las Fuerzas Armadas).

Dejaron fuera a personajes con experiencia política, administrativa, y con mayor presencia ante el electorado. Simplemente fueron abandonados a su suerte con todo y los equipos que llevaban atrás.

Los casos icónicos de muchos senadores y diputados que buscaban la reelección; un par de candidatos que querían postulación para gubernaturas; así como decenas de aspirantes a diputaciones federales, arman su revancha.

Esto daña la estrategia de Claudia. Aunado a lo anterior en la Ciudad de México, se designaron personajes que van rumbo al precipicio electoral. Esto marca que el candidato de Amor por México, Santiago Taboada, tiene sólidas posibilidades de ganarle a Clara Brugada. Esto le daría ventajas competitivas a Xóchitl, quien podría aventajar e incluso ganar las elecciones federales. Morena, podría quedarse únicamente con su voto duro de un 19% de electores y el resto, refugiarse en el PRI, PAN o PRD.

Se calienta el proceso electoral a menos de una semana que inicie la campaña presidencial en lo que sería una contienda muy apretada con un final de fotografía.

PODEROSOS CABALLEROS

MAL MANEJO INFORMATIVO: El presidente López Obrador, recibe presión al máximo de Estados Unidos. Primero un periodista, ganador del Premio Pulitzer, Tim Golden, de ProPublica, reveló una supuesta investigación sobre financiamiento del narcotráfico a la campaña presidencial en 2006, del entonces perredista. Ahora, The New York Times, tiene un reportaje sobre reuniones de aliados de AMLO con cárteles de la droga. Aunque el artículo no demuestra o indica que el Presidente esté directamente relacionado con organizaciones criminales. Los periodistas Alan Feuer y Natalie Kitroeff publicaron el artículo “EU revisó las acusaciones de vínculos entre cárteles y aliados del presidente de México”, horas después de que López Obrador adelantara en la mañanera, que los periodistas le hicieron llegar preguntas para fijar una postura sobre los señalamientos. El tema del crimen organizado se está convirtiendo en el lastre de la Cuarta Transformación y su líder, López Obrador.

ANA LILIA RIVERA: Ana Lilia Rivera Rivera considera que hay tiempo suficiente para analizar las 20 iniciativas presidenciales, porque existe la posibilidad de realizar un periodo extraordinario de sesiones. Dejó abierta la posibilidad de un periodo extraordinario. Ya empezó la discusión de las diferentes reformas en el Congreso. Si hay consenso, algunas de las iniciativas pasen y otras, la mayoría seguramente no.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

COTEMAR: Nuevamente, Grupo Cotemar recibió el reconocimiento Empresas Excepcionales 2023, ahora con nivel Excepcional por la Práctica Balance, en la categoría Fomentar el Desarrollo y la Calidad de Vida de los Colaboradores. El Reconocimiento Empresas Excepcionales, es organizado por tercera ocasión por el Consejo Coordinador Empresarial, que preside Francisco Cervantes, el Consejo Mexicano de Negocios de Rolando Vega; ,el Instituto para el Fomento a la Calidad, de René Freudenberg, y el Consejo de la Comunicación, de Juan Carlos Azcárraga, con el cual se busca hacer visible la Dimensión Social y la solidaridad de las empresas e instituciones, reconociendo su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la cultura de innovación y su compromiso con la excelencia.

