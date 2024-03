Roto, el romance de AMLO e izquierda

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Zapatistas lo rechazan desde 2018

Padres de Ayotzinapa, traicionados

Guerrilleros, sufren uso y el desprecio

Cuauhtémoc y Muñoz Ledo, decepción

Internacional Socialista: comicios en riesgo por crimen

Alito Moreno y Pedro Sánchez, alertan

Gruma, nueva planta de Mission en Puebla

Banamex, su venta después de las elecciones

Daimler Truck México, lanza tráiler eléctrico

La paz exige cuatro condiciones esenciales: Verdad, justicia, amor y libertad

Juan Pablo II (1920-2005) Papa de la iglesia católica

El primer Presidente abiertamente socialista en México, Andrés Manuel López Obrador, no cuenta con el apoyo de la auténtica izquierda del país.

Los nuevos izquierdistas, advenedizos ante la ilusión de acceder al poder y el dinero, son los únicos que están al lado del Movimiento de Regeneración Nacional, partido político que fundó el actual líder del Ejecutivo federal.

No hay ideología en el fondo, ni en el trasfondo, del gobierno de López Obrador. Morena, es una vulgar agencia de empleos burocráticos.

Desde su paso, por el gobierno de la Ciudad de México, en el 2000, AMLO le dio la espalda la verdadera izquierda que lo acompañó desde los tiempos en que se encontraba arropado por Enrique González Pedrero ex gobernador de Tabasco.

En su alianza con la izquierda de Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas, durante la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), demostró habilidades mediáticas para llamar la atención de los lectores.

Así, a codazos, hizo a un lado al patriarca y heredero de la izquierda mexicana, Cuauhtémoc Cárdenas, y a su amigo Muñoz Ledo quien, al paso del tiempo, y públicamente habló de su desilusión con AMLO.

Pero no fueron los únicos desilusionados. El subcomandante Marcos, así como el alto mando del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que puso en jaque el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, las primeras horas de 1994, también se sienten traicionados. Acusaron al lopezobradorismo de usar su lucha indígena, como pretexto para escalar en el poder político en México.

Se suman los guerrilleros, que en los 70 fueron perseguidos por los gobiernos de Díaz Ordaz, Luis Echeverría y López Portillo, no formaron parte. ni de las estructuras legislativas, ni de las asesorías políticas e ideológicas de la franquicia electoral de López Obrador. Simplemente, los marginaron y jamás fueron escuchados. Los crímenes de la guerra sucia que prometió el tabasqueño, castigar y exhibir la verdad histórica, simplemente cayó en el olvido.

Por si fuera poco, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, AMLO usó como bandera electoral, el secuestro y asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa; una escuela normal de maestros y el semillero de grupos radicales de izquierda.

Prometió castigar a los auténticos asesinos y, por si fuera poco, metió a la cárcel el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, para derrumbar su verdad histórica peñista, misma que resultó similar a la verdad de su empleado en la subsecretaría de Gobernación, y ahora inmerso en la campaña de Claudia Sheinbaum, Alejandro Encinas.

Nada ha cambiado en Ayotzinapa. Siguen los muchos estudiando en pobreza; es un semillero de radicales de izquierda (incluso de guerrilleros; secuestran y roban camiones con completa impunidad; son carne de cañón de sus maestros… Todo sigue igual que lo que ocurría hace 60 años en esa región olvidada del país.

A casi 10 años de esa tragedia, los padres de las víctimas sólo han recibido promesas que no sirven para nada. El crimen no ha sido esclarecido y los verdaderos autores. No están en la cárcel por ese asesinato.

Los padres de los jóvenes estudiantes del extremismo político, también fueron abandonados por la izquierda en el poder.

La izquierda que acompaña a AMLO, es la que está enamorada de poder y el dinero.

Para los que ven con romanticismo el fin de las desigualdades sociales, saben perfectamente que no terminará con la Cuarta Transformación.

PODEROSOS CABALLEROS

ALEJANDRO MORENO Y PEDRO SÁNCHEZ: El líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y el vicepresidente mundial de la Internacional Socialista, Pedro Sánchez, Presidente de España, dieron a conocer la “ Declaración Sobre las Elecciones Mexicanas” en las cuales advierte la infiltración del crimen organizado, lo que pone en peligro la integridad del proceso electoral del próximo 2 de junio. Asimismo, denunciaron la persecución sistemática y las amenazas que enfrenta la oposición y los órganos electorales. Así destruyen los principios de la democracia. No se debe olvidar que Pedro Sánchez es presidente de España y, en su sistema parlamentario, representante del Partido Socialista Obrero Español te mandaron acciones en contra del crimen organizado, la violencia política y la erosión institucional para salvaguardar el futuro democrático de México. Claro, se trata de una declaración con destinatario: el gobierno de López Obrador.

GRUMA: La subsidiaria de Gruma, Mission Foods México, liderada por Nader Badij, invertirá 792 millones de pesos en los próximos 5 años en la construcción de una nueva planta productora de botanas y en la ampliación de su planta productora de tortillas de maíz y trigo; tostadas horneadas y fritas; galletas horneadas de maíz y frituras en Puebla, entidad gobernada por Salomón Céspedes. Con esa construcción Gruma, que lidera Juan González Moreno, contará con una capacidad instalada para producir 70 mil 200 toneladas anuales de productos.

BANAMEX: En la que sería la última Reunión Plenaria de Consejos Consultivos de Citibanamex, la directora ejecutiva de Citi, Jane Fraser, confirmó la separación de su unidad de banca de consumo y empresarial, para el segundo semestre de 2024. La venta de esta última unidad se realizará en el mercado bursátil a través de una Oferta Pública Inicial (OPI) en 2025. Nada en el corto plazo, para no enturbiar los procesos electorales.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

DAIMLERTRUCK: Bajo el liderazgo de Marcela Barreiro, Daimler Truck México y Trayecto inició operaciones del tractocamión eCascadia, una unidad 100% eléctrico de Freightliner, fabricada con los estándares de calidad de la planta de manufactura de Daimler Truck North America en Portland, Oregon, Estados Unidos. También instalaron 2 cargadores Detroit eFill en instalaciones de Trayecto en Escobedo, Nuevo León y Nuevo Laredo, Tamaulipas.

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos