A AMLO le comienza a estorbar Claudia

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

No tiene remedio. El ego domina inocultable, insalvablemente, al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y ocurre que a 11 días de iniciada la campaña formal por su sucesión, su enorme “yo” ha hecho a un lado a su candidata Claudia Sheinbaum para responderse él mismo a las propuestas y anuncios y duras críticas electorales de Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial de la oposición.

Como estaba previsto para no pocos, las críticas y anuncios electorales de la hidalguense ya metieron, jalaron, a AMLO abiertamente a la campaña presidencial. En los hechos él es el candidato de Morena a sucederse a sí mismo.

A fines de la semana anterior la hidalguense —quien compite por la coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por el PRI, PAN y el PRD y organizaciones de la sociedad civil— anunció en Monterrey que de resultar la sucesora de AMLO desaparecería a Pemex y la convertiría en Emex, siglas de Energías Mexicanas, para reducir las actuales emisiones contaminantes al dejar de quemar metano y producir combustibles limpios.

Al mismo tiempo, la candidata presidencial Gálvez anunció que en sus primeros seis meses en Palacio cerraría para siempre las refinerías Héctor Lara Sosa, de Cadereyta, Nuevo León, y la Francisco I. Madero, en Ciudad Madero-Tampico, Tamaulipas, por contaminadoras y por ser ya obsoletas.

Con ello, anunciaba la muerte de la política energética seguida tozudamente por AMLO en este sexenio.

Días antes la candidata opositora había dado a conocer su programa de seguridad para subrayar que con ella México dejaría atrás lo de “abrazos, no balazos” de AMLO y aplicaría una estrategia basada en una Guardia Nacional con mando civil y vinculada a policías estatales y municipales bien pagados y capacitados y que su gobierno construiría al menos 3 prisiones de alta seguridad que infundieran miedo a los capos del narco y la delincuencia organizada.

El anuncio del fin de otra criticadísima política —la de seguridad— de López Obrador.

El mandatario se burló y desdeñó lo dicho por Xóchitl sobre las prisiones de alta seguridad, pero ante lo de la desaparición de Pemex y las refinerías le entró de lleno a responderle a Gálvez como si su candidata Sheinbaum no existiera y le correspondiera a él enfrentarla:

Otras plantas son las que contaminan, no Cadereyta, afirmó ayer el mandatario. Cadereyta no está fuera de norma, aseguró. Y fue más allá: afirmó que Xóchitl no cerraría esas refinerías, lo cual está fuera de sus posibilidades porque él termina el 1 de octubre.

“Le he pedido al director de Pemex que hoy informe, porque la refinería de Cadereyta… no está fuera de la norma, está por debajo de la norma”, insistió y agregó:

“Y hay otras plantas, no quiero polemizar sobre eso, que son las que contaminan”.

“No se vale que, por el conservadurismo, porque les molesta Pemex, les choca, me choca diría un amigo, quisieran cerrar, bueno esa ha sido la política después de la expropiación de los conservadores, darle marcha atrás a la política nacionalista”, insistió.

Y aseguró que sin estas refinerías “quedamos a expensas del mercado internacional”.

Xóchitl Gálvez Ruiz le respondió que él nada tiene ya que hacer frente estas decisiones. Que las refinerías cerrarán y que Pemex se transformará en otra empresa distinta.

Reflexiones y trascendidos

En estos días he escuchado en sobremesas, y otros foros, que podría estarse presentando un escenario en que AMLO estaría ya considerando sustituir a Claudia Sheinbaum, quien ha sido arrollada por Xóchitl Gálvez y las circunstancias.

Quienes lo advierten, creen que Marcelo Ebrard estaría siendo reevaluado por el mandatario. Y que el ex canciller está jugando a ser el posible sustituto, como su ex jefe, Manuel Camacho con Luis Donaldo Colosio, que concluyó con la muerte del sonorense.

El affaire descrito en la primera parte de este texto, indica claramente varias cosas:

Que AMLO es el candidato real del oficialismo en esta sucesión, no Claudia Sheinbaum.

Al lanzar sus 20 iniciativas el 5 de febrero y colocarlas como el proyecto central electoral de Morena, PT y Verde —a fin de reformar la Constitución y darle fin al modelo actual de ascenso institucional y democrático a todos los cargos de poder en México y para someter al Poder Judicial y a las instituciones electorales—, AMLO lo que plantea para el 2 de junio no es elegir a un Presidente de la República, sino un nuevo modelo autocrático de Estado.

Ya veremos pronto la deriva de todo esto.

Claudia promete ir contra la reelección

No pocos pronunciamientos de Claudia Sheinbaum han provocado cejas alzadas. Uno del pasado fin de semana fue sorprendente, al indicar la candidata de Morena, PT y Verde que ella irá en contra de la reelección en México.

Hubo quien exclamó extasiado ¡ooohhh! ante tal promesa.

Pero hubo quienes simplemente indicaron que en México no hay reelección todavía. Al menos no a la que se refiere Sheinbaum, la de Presidencia.

Y como si hay ya reelección en el Senado…

Los senadores tlaxcaltecas de Morena, Ana Lilia Rivera y José Antonio Álvarez Lima, ven que su esfuerzo para continuar en sus escaños en la Cámara alta, como legisladores en el Senado de la República alcanza un 30 por ciento de simpatías entre de sus electores.

El dato responde al más reciente sondeo de Massive Caller, ambos logran un respaldo de 50.6 por ciento, muy similar al de 2018.

Como las encuestas luego suelen fallar, Rivera y Álvarez Lima realizan una fuerte y consistente campaña “de a pie” por todo Tlaxcala tocando de puerta en puerta y asistiendo a encuentros con colectivos locales.

