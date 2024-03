Localizan a periodista de Jalisco que estaba reportado como desaparecido

“Fue una advertencia”, dice el comunicador

El periodista Jaime Barrera, reportado como desaparecido desde la tarde del lunes y al que se presumía víctima de un secuestro, fue localizado sano y salvo en el municipio de Magdalena, informó este miércoles la Fiscalía del estado de Jalisco.

“La Fiscalía del Estado informa que se localizó en buen estado de salud al comunicador Jaime Barrera”, señaló la institución en su cuenta de X, donde agregó que prosigue con las investigaciones para esclarecer el caso y “capturar a quienes resulten responsables”.

Barrera, un reputado conductor de radio y televisión del estado de Jalisco de 56 años de edad, fue raptado por delincuentes la tarde del pasado lunes tras abandonar el edificio de la emisora donde labora en Guadalajara.

Según la denuncia de sus familiares, el comunicador no había recibido amenazas ni había reportado problemas relacionados con su labor periodística.

Itzul Barrera, hija del periodista y dirigente local de Morena, tampoco refirió intimidaciones por su actividad política, refirió la Fiscalía.

“Fue una odisea larga, terrible, pero afortunadamente terminó bien”, declaró el propio periodista en declaraciones tras su liberación, quien estimó además que no se trató de un secuestro porque sus captores “no pidieron rescate”.

Fue una especie de advertencia, de lo que yo escribo, de lo que yo digo, supongo que viene por ahí”, agregó el comunicador a Grupo Fórmula.

En entrevista con Azucena Uresti, Barrera detalló que, en el tiempo que privado de su libertad, sus plagiarios le dieron unos tablazos, que permaneció todo el tiempo en el piso, en al menos dos domicilios, pero que no pudo ver ni a sus captores, ni los lugares donde estuvo, porque le vendaron los ojos.

“Nunca me lo esperé venir, yo siempre he sido un poco incómodo, pero yo siempre pensé que había respeto por la forma en la que me conduzco, nunca escribo por consigna de nadie, ni para favorecer a nadie”, dijo.

Al ser cuestionado si sus plagiarios le hablaron durante el camino, el periodista contó que le cuestionaron sobre su labor periodística.

“Pues sí, por qué escribía lo que escribía, de parte de quién lo escribía, pues yo lo que les decía es que no escribo de parte de nadie ni por consigna de nadie, yo escribo lo que creo que es periodístico, yo creo que fue un poco de intimidación”.

Dijo que se reincorporará a su trabajo periodístico el próximo lunes y exigió más protección a las autoridades.