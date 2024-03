Putin seguirá hasta 2030, si gana

Espacio Electoral

Eleazar Flores

TRES DÉCADAS ¿Y MÁS?-. Como Presidente de Rusia desde el año dos mil y con el mismo cargo de 2012 a la fecha, pero como primer ministro de 2008 a 2012, Vladimir Vladimirovich Putin podría seguir en el mismo cargo hasta 2030, ante la fuerte debilidad de sus opositores, pues quien le podría dar batalla, Alexei Navalny, murió hace un mes tras meses de estar encarcelado en condiciones inhumanas.

La prolongación del mandato del hijo de don Vladimir Spiridionivich y la señora María Putina será posible y podría confirmarse luego de las elecciones presidenciales a celebrarse entre este viernes 15 y el domingo 17, pero en el remoto caso de “apretarse” el resultado, una SEGUNDA VUELTA se tiene programada para el domingo 7 de abril.

Si cree que mister Putin va solo en estas elecciones no es así, pues se inscribieron en esta justa electoral rusa los señores Nikoldi Jaritonov, Leonid Studski , Vlaislav Davankov y Vladimir Schinuski, cuya fuerza y presencia electoral podría compararse con la que aquí dice tener el partido Movimiento Ciudadano y su candidato, cuyo famoso nombre hasta se olvida, tanto que sus publicistas la asocian a un futbolista en sus comerciales.

PADRÓN RUSO-. Tómelo con todas las reservas del caso, pero oficialmente se maneja una población rusa superior a los 145 millones de habitantes, con un 53.5 por ciento de mujeres y un 46.5 por ciento de hombres.

En cuanto al PADRÓN, que es lo que interesa para este caso, se estima en unos 130 millones de votantes, equivalente a la población de nuestro país, lo que da una idea de la gran participación que se tendrá en las elecciones de este domingo como último día de comicios.

INCONFORMIDAD Y DESCONOCIMIENTO-. El líder de la OTAN ha externado su inconformidad ante estos comicios rusos, apoyándose en el hecho de que no hay aires de libertad por toda la serie de hechos violentos y bélicos que se viven en Rusia, cuya población manifiesta su rechazo, no obstante las represalias de manifestaciones públicas en contra.

NO VOTEN-. La señora Yulia Navalnaya, hoy viuda del ex líder opositor fallecido Alexei Navalny, principal opositor que tenía Putin, ha pedido a los pueblos del mundo y a los rusos no votar y menos reconocer el triunfo de mister Putin, quien llega enjuiciado por la opinión mundial que condena las invasiones, sobre todo en Ucrania.

REFORMAS-. Pero para llegar Putin a esta enésima elección o reelección, tuvieron que hacerse ajustes a las leyes rusas que no permitían tanto tiempo en el cargo.

Con el gobierno controlado, Vladimir Putin logró esas reformas que LEGITIMAN su enésima reelección.

Por cierto, el gobierno de México jamás se abrió en contra de la política internacional rusa, ¿recuerda?

elefa44@gmail.com