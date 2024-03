Alejandra González lanza su libro “The Hidden Economy”

Con la llegada de las plataformas digitales surgió una nueva fase económica que, además de permitir un modelo laboral más flexible, cambió el panorama del marketing digital: la economía de los creadores. Hoy existen influencers, youtubers, streamers y creadores de contenido que cuentan con miles de seguidores y manejan contratos millonarios con empresas de diferentes industrias, logrando vivir la vida de sus sueños y explorar todas y cada una de sus pasiones, pero ¿cómo llegaron hasta ahí? ¿Cómo unirse a sus filas? ¿Qué es lo que hay que saber? Y… ¿qué les depara el futuro?

El mundo digital avanza a pasos agigantados y parece que cada día se implementa una nueva plataforma, por lo que la adaptabilidad, la autenticidad y un objetivo claro son clave para lograr posicionarse en el competido mundo delos creadores de contenido. No se trata sólo de subir contenido a redes: hay que tener una estrategia y una voz única detrás.

En The Hidden Economy: Los creadores de contenido en la economía digital, Alejandra González nos lleva a descubrir qué es la economía de los creadores, cómo funcionan las plataformas digitales y quiénes son los jugadores de este gran tablero, además nos comparte reflexiones sobre el futuro del trabajo, la responsabilidad de comunicar y el nuevo papel de la Web3 y la inteligencia artificial en esta creciente industria.

“Desde que empecé mi carrera en la parte digital, cuando llego al mundo de los creadores fue al trabajar en You Tube, liderando la parte de socios estratégicos, se me hizo fascinante el campo tan poco descubierto que había, y esta pasión me dio mucha gasolina para seguir aprendiendo acerca de la economía de los creadores que es un concepto que se escucha mucho en los medios, en las industrias, digital y de marketing, pero que siento que profundizamos poco, pero realmente ¿qué es la economía de los creadores y hacia dónde va?, yo todavía lo estoy aprendiendo, este libro nace desde esta curiosidad de seguir explorando qué más viene en la economía de los creadores, ser este granito de arena que está moldeando los modelos nuevos económicos y que está dando vida a nuevas profesiones, el libro está dirigido a todo aquél curioso que quiera hacer negocio, crear o dar un servicio en el ámbito digital”, dijo la autora, Alejandra González, en entrevista con DIARIOIMAGEN.

Alejandra González líder del negocio digital, estratega del mundo del entretenimiento, experta en marketing, escritora y empresaria, tiene una sólida carrera especializada en la industria digital. Con más de 12 años de experiencia trabajando con prestigiosas empresas mexicanas y multinacionales como Grupo Editorial Expansión, Google y YouTube, ha dedicado su vida a la potencialización de la industria del entretenimiento y negocios digitales en Latinoamérica y el mercado hispanohablante en Estados Unidos.

En alianza con DW Group, debutó en el mundo del emprendimiento con TNG Management, empresa dedicada al manejo de creadores de contenido. Alejandra es una apasionada de la innovación y desarrollo del ecosistema de los creadores de contenido digital y una estratega visionaria de las crecientes oportunidades de negocio entre los nuevos storytellers de la industria y los veteranos que la componen.

