Natalia Jiménez ofrece una “Antología” musical

Como parte de su “20 años Tour”

La cita para el concierto es el 18 de mayo en la Arena Cuidad de México

Mitzi Fernández

Llegando a sus primeros 20 años de carrera y presentando su disco “Antología”; Natalia Jiménez anunció su Tour de celebración, que pasará por el escenario de la Arena Cuidad de México el próximo 18 de mayo.

Emocionada y carismática, Natalia describió en conferencia de prensa “No estoy más relajada que cuando estuve en el Auditorio Nacional, ni se me ha pasado el miedo, acabo de subir a ver el escenario y esto es enorme, estoy emocionada, pero claro que tengo miedo, ya están comprando boletos y lo tengo que superar, para dar lo mejor de mí”.

A la talentosa actriz se le ha llegado a reconocer como “la nueva española más mexicana” a lo que respondió “es un honor Gracias por considerarme la nueva española más mexicana, pero la primera y más grande siempre será Rocío Dúrcal”.

No dejó pasar la oportunidad de hablarnos un poco de su proyecto alterno la Quinta estación “estamos viendo si planeamos lo de la 5ta estación, nos está yendo muy bien, pero es algo que está en puerta, solo faltaría poder acomodar las fechas”.

Recordando sus 20 años de carrera Natalia confesó “ha sido una carrera muy entretenida con personas increíbles hoy hago un recuento y es maravilloso, hoy en esta conferencia me siento contenta y siento que lo he hecho bien”.

Cuando le preguntaron si en algún momento haría un tema de corridos tumbados aprovechando el auge, ella respondió “he tratado de no dejarme llevar por una moda pasajera, de por sí en mi repertorio tengo canciones que digo ‘ya estoy grande para cantar esto’, no quisiera cantar algo de lo que me arrepentiría en unos años y es que el estilo de mi carrera es la balada, lo elegante, que es lo que me gusta, así que seguiré en mi línea. En algún momento de hecho pensé que el pop me quedaba chico”.

Un dato especial es que su vestuario para el concierto correrá de la mano del diseñador Benito Santos. Y probablemente hará alguna dinámica para regalar o firmar boletos.

Adelanto que está cocinando algo nuevo, pero prefiere guárdalo en sorpresa, aunque sí dijo que preparará un documental de su carrera, en la que revelará muchas cosas como por que desapareció 10 años y como llegó hasta donde está.

Sobre Mía la artista invitada dijo que tiene una voz increíble y le encantaría después hacer una colaboración, “siento que toda la música suena igual siempre, pero agradecería hacer algo con al que trae una propuesta diferente y si puedo abrirle las puertas que mejor, yo encantada”. Probablemente habrá otro invitado sorpresa.

En otros temas, el año pasado se hizo viral una niña invidente que cantaba las canciones de Natalia, por lo que le preguntaron si tenía contacto con ella y contó “cada semana estamos en contacto con ella, de hecho, la había invitado a que cantará conmigo aquí en la Arena, pero me dijo que tenía trabajo, me siento bien que la ayudamos a ella y su familia. En el Auditorio se hizo una colecta y un banco doblo la cuota, que alegría que esté creciendo”.

También confesó que hace un año fue diagnosticada con TDAH pero ya se encuentra trabajando en lo mal que se ponía “Ahora que estoy diagnosticada trato de estar más tranquila antes de las presentaciones, si no en el momento empiezo a no disfrutarlo y puede que olvide lo que viví”.

Los boletos están a la venta en www.superboletos.com o en la taquilla de la Arena.

Recordando sus 20 años de carrera Natalia confesó “ha sido una carrera muy entretenida con personas increíbles hoy hago un recuento y es maravilloso, hoy en esta conferencia me siento contenta y siento que lo he hecho bien”