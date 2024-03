Los Teen Tops celebraron 66 años de Rock & Roll

En el Lunario del Auditorio Nacional

Álex Lora y Chela Lora, acudieron como sus padrinos de honor

Asael Grande

El símbolo del rock en español, Teen Tops, con éxitos como “La plaga”, “Confidente de secundaria” y “Buen rock esta noche”, quienes tuvieron influencia de estrellas internacionales de los años 60 y sembraron la semilla que impulsaría el rock en español, celebraron 66 años de rocanrol en el Lunario del Auditorio Nacional.

Los Teen Tops han creado un gran legado, rompiendo los parámetros de la música en México y consolidando una agrupación que inició el verdadero rock en español, muestra de ello, es que han logrado trascender por más de 6 décadas, siendo considerados una banda de rock clásico y pionera del movimiento musical de rock nacional.

El escenario del Lunario fue el recinto para recibir a Jesús “Tuti” Martínez González (guitarrista y fundador de los Teen Tops), Michel Williams (vocalista), Marcelino Pérez (piano), Octavio Sol (guitarra), Germán Tovar (bajo) y Manuel Gutiérrez (batería), quienes pusieron a cantar y a bailar a los asistentes que se dieron cita al concierto en una celebración que se convirtió en una gran pista de baile rocanrolero en la que Teen Tops viajaron por el tiempo para renacer los recuerdos más queridos de los años 60 en las que existían las rockolas, los cafés cantantes, el cabello encopetado, las crinolinas, los pantalones de mezclilla y las chamarras de cuero negro, memorias imborrables para las generaciones que vivieron la época dorada del rock & roll.

“Bienvenidos a la máquina del tiempo, el día de hoy todos tenemos 16 años, estamos contentos, nerviosos, emocionados como hace mucho que no lo hacíamos, hoy estamos en el primer Lunario de Los Teen Tops, y esta noche es de nosotros, porque ustedes han provocado que Los Teen Tops cumplan 66 años”, dijo, Michel Williams, quien interpretó con su gran voz clásicas canciones del repertorio de Los Teen Tops, y que en su momento fueron interpretadas por Enrique Guzmán: Confidente de secundaria, Buen rock esta noche, Lucila, Muchacho triste y solitario, Quiero ser libre, Rey criollo, Sigue llamando, La larguirucha Sally, Tutti frutti, Anoche no dormí, Pensaba en ti, Voy bien o me regreso, Presumida, La suegra, Zapatos de ante azul, entre otras.

Álex Lora y su “Domadora”, Chela Lora, fueron los padrinos de honor de los Teen Tops en el Lunario, pues develaron una placa para celebrar los 66 años de la agrupación pionera del rock en México: “es un honor para nosotros, para mi domadora y para mí estar esta noche con ustedes festejando el aniversario de Los Teen Tops, y compartiendo este aniversario y los que le faaaaltan!…y que viva el rocanrol!”, dijo Lora, quien acompañó a cantar junto con con Los Teen Tops las infaltables, Popotitos y La Plaga.

Los Teen Tops quienes compartieron con el público, anécdotas, portadas de discos, y un poco de su historia desde sus inicios, siguen actuando en programas televisivos y de radio, además de continuar con la buena costumbre de efectuar giras artísticas donde alternan con agrupaciones y cantantes de aquella época y aún también con artistas de fama reciente.

