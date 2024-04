Llama el GEM a adoptar medidas ante acciones que afecten la salud

Prevención en vacaciones

Toluca, Estado de México.— Con el objetivo de prevenir accidentes durante la presente temporada vacacional, la Secretaría de Salud del Estado de México invita a la población mexiquense a adoptar diversa acciones y medidas para evitar percances que pongan en riesgo su salud y bienestar, sobre todo si se tiene en casa a niñas y niños, pues se incrementa el riesgo de sufrir accidentes.

La dependencia precisa que, si se viaja por carretera, se recomienda revisar las condiciones mecánicas y eléctricas del vehículo, a fin de que esté en óptimas condiciones, cuente con llanta de refacción y con herramienta, además de que los limpiaparabrisas funciones bien; adicionalmente se debe planear la ruta de recorrido.

También se deben respetar los límites de velocidad, que todos los pasajeros utilicen cinturón de seguridad, no manejar cansado o si se ha consumido bebidas alcohólicas; asimismo que niñas y niños pequeños no viajen en las piernas del copiloto, en todo caso utilizar una silla adecuada a su edad, no excederse en el número de personas y no usar dispositivos portátiles mientras se conduce.

Al salir de casa se sugiere desconectar aparatos eléctricos, cerrar el suministro de gas y las llaves de agua principales, asegurarse de que todas las puertas de entrada y salida estén bien cerradas; además no dejar solas a las mascotas, se puede pedir a un familiar o amigo que las cuide.

Agregó que, al visitar balnearios o destinos turísticos de playa, se debe vigilar a las y los pequeños, así como a los adultos mayores para evitar accidentes al ingresar a las albercas o incluso al mar, por lo que se sugiere utilizar flotadores o salvavidas inflables, aplicarse constantemente bloqueador solar para proteger la piel.

De igual manera, para consumir alimentos se deben elegir lugares debidamente establecidos para prevenir males gastrointestinales, hidratarse bien y no permanecer mucho tiempo bajo los rayos del sol para no padecer golpe de calor.

Si acuden a lagos, ríos, presas o cualquier otro cuerpo de agua, se sugiere no nadar si se han consumido bebidas alcohólicas, pues se incrementa el riesgo de accidentes por inmersión, que en casos extremos pueden provocar la muerte.

Para quienes se quedan en casa a disfrutar de los días de asueto, la Secretaría de Salud destaca la importancia de evitar que los niños entren a la cocina cuando se preparan alimentos, ya que se incrementa el riesgo de quemaduras por líquidos calientes como agua o aceite, que no manipulen la estufa o el horno de microondas.

También se debe cuidar que no toquen instalaciones eléctricas por el riesgo de sufrir una descarga, se debe quitar de su alcance sustancias tóxicas como productos de limpieza y medicamentos, además de utensilios que tengan filo como cuchillos, tijeras, cúter o picahielos.

Lo recomendable es que permanezcan bajo vigilancia de un adulto, a fin de prevenir caídas de escaleras o accidentes en la ducha, así como cuidarlos bien si se acude a parques o jardines, aplicar bloqueador solar, no permanecer mucho tiempo bajo los rayos del sol o dentro de los automóviles e hidratarse bien.

Para la preparación de alimentos, en el caso de consumir pescados y mariscos, es necesario que al adquirirlos se verifiquen que estén en buen estado y para no sufrir intoxicación, no comerlos crudos, es mejor hervirlos o freírlos perfectamente y si no se ingieren en su totalidad, colocarlos en un recipiente bien tapado y dentro del refrigerador para evitar su descomposición por el calor.

Quienes padecen alguna enfermedad crónica y se encuentran bajo tratamiento, se sugiere no suspender la toma de medicamentos, acudir a sus consultas o si deben realizarse estudios, a fin de no sufrir descompensaciones que pongan en riesgo su vida.

La Secretaría de Salud del Estado de México subrayó que en caso de requerir atención médica se debe acudir al Centro de Salud más cercano a su domicilio, los cuales laboran de manera normal en este periodo vacacional.