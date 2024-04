Fede Dorcaz lanza “No eres tú” junto a la talentosa Karen Méndez

De las pasarelas a la música

Se abre camino en la industria del pop con flow y bellas letras

Arturo Arellano

Fede Dorcaz se consolida como cantautor, abriéndose camino en la industria del pop, y es que, con apenas 26 años de edad, el artista nacido en Argentina y criado en España, ha logrado combinar perfectamente su carrera entre el mundo de la moda y el canto.

Estrenó recientemente su nuevo sencillo y video “No eres tú” junto a Karen Méndez, quien nos platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN “Hemos sacado una canción que habla de una realidad que muchas personas han vivido, hemos fusionado la estructura urbana en los versos y la forma picadita de cómo se canta, para hacer una balada en estos tiempos y conectar con el público joven”.

A esto Dorcaz añadió “a la gente le hacía falta un tema romántico de desamor, algo por lo que pasamos todos. La canción la compusimos juntos, empezó a surgir una historia, porque al final son cosas que nos han pasado también y queríamos que el público se sintiera identificado, en eso pensamos desde que empezamos a componer”, asimismo se dijo contento de trabajar con Karen “la aprecio y admiro muchísimo”.

Karen añade que “yo como artista siempre hablo de cosas que me han pasado, siempre hablo desde Karen, yo estaba pasando por algo así en ese momento y decidí plasmarlo en la canción. Me tiene muy contenta porque en Tik Tok tenemos millones de reproducciones, la gente reacciona, dicen que se han identificado y es que, todos hemos vivido esta historia de desamor, de saber de esa persona que está contigo no es a quien amas realmente”.

Dorcaz adelantó “La verdad estamos mirando eso de cantar en vivo, queremos presentar la canción en México, aun no lo hacemos en ningún lado, pero ojalá pronto. Y ojalá que sigamos trabajando juntos, Karen es una gran compositora, me encantaría tenerla conmigo en más proyectos, aparte nos hicimos muy buenos amigos. Por eso conectamos e hicimos esta canción, hay que esperar un poco, pero si haremos más”.

A esto Karen respondió “Fede es un artista que recién sale al mundo, pero trae cosas increíbles, es un artista completo, sin duda que me encantó trabajar con él y lo seguiría haciendo”.

En cuanto a su faceta como modelo, Fede comentó “Sinceramente, la moda me ayudó a entrar en el mundo artístico, pero en el tema de la música, hoy la imagen ya no es tan importante, es más importante conectar con el público”, aunque Karen reconoció “Fede tiene a todas las chicas locas, pero no es algo que sea lo más importante”.

Y ambos coincidieron en que el número uno es el público mexicano “es demasiado cálido, te hacen sentir que vale la pena hacer música, abrazan a los artistas de manera única. Morimos de ganas de estar en directo con ellos. Al final estamos en este país y si una persona logra conquistar México de alguna manera conquista al mundo” concluyó Fede.

El nuevo sencillo “No eres tú” ya está disponible en todas las plataformas digitales, lo mismo que el video musical.

