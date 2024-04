No hubo nocaut

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

No hubo nocaut en el primer debate, pero la decisión técnica favoreció, y con muchos rounds, a la dama de la bicicleta Xóchitl Gálvez. No hubo ciencia por parte de la que se autoproclama científica, Claudia Sheinbaum esa que propugna por la continuidad o el continuismo para que su principal matraquero de Palacio Nacional se convierta desde su rancho en el poder tras el trono. Sí, otro Maximato como en tiempos de Plutarco Elías Calles.

No hay duda que el INE diseñó un pobre espectáculo aburrido, alejado de lo que debe ser un debate propositivo y en el que hable sin tapujos y sin presión de tiempos. Claudia llegó solamente a defenderse y a que no le abollaran la corona a su promotor de campaña electoral de Palacio Nacional, quien ha decepcionado a los mexicanos a los que embelesó con 100 promesas irrealizables que hoy quiere repetir la señora de la ciencia y la protección del medio ambiente que no chistó ni pío cuando AMLO ordenó el ecocidio de más de 7 millones de árboles con la construcción del Tren Maya, ahora llamado el trenecito falla.

Quizá por ello Claudia sería ferozmente atacada por Xóchitl Gálvez, quien sin tapujos le dijo que no tiene carisma para ser presidenta de México. Xóchitl no perdió la oportunidad de hablar de la negligencia criminal de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México dejándola fría con los 26 muertos del Colegio Rébsamen por no haberlo clausurado 1 año antes del terremoto del 2017 y los 26 decesos del metrazo de la Línea 12, que de acuerdo con el peritaje internacional ocurrió por falta de mantenimiento, pero lo más grave fue que doña Claudia podría ser juzgada también por negligencia criminal toda vez que durante la pandemia ordenó aplicar Ivermectina a los enfermos del Covid-19, un medicamento que está científicamente comprobado que sirve para matar piojos, pero aquí mató a muchos seres humanos, por lo cual fue tildada como la dama de hielo, es decir una mujer sin alma y corazón.

El gran reprobado en el agarre del debate se llama Andrés Manuel López Obrador, a quien se lo chupó la bruja en el poder, por no poder y ya solo faltará que los electores de México lo reprueben en las urnas el 2 de junio.

Jorge Álvarez Máynez se revelaría como un auténtico esquirol que le está el trabajo sucio a Morena y que se encuentra en el sótano de las preferencias, él se concretó a hablar bonito para que los jóvenes de las universidades de México desperdicien su voto tomando como la gran opción política de México al Movimiento Ciudadano, cuando todos sabemos que el bebesaurio sólo buscará hacerle el trabajo sucio a López Obrador y evitar que su partido pierda el registro y los mexicanos no lo quitemos de la ubre presupuestal con más de 500 millones de pesos anuales de nuestros dineros públicos como prerrogativas.

Lo realmente rescatable del candidato presidencial de Movimiento Ciudadano es su propuesta de que en elecciones para elegir al presidente de la república y a diputados federales se eliminen los spots basura en radio, televisión y redes sociales y se incrementen los debates a nivel nacional a cargo del INE. Xóchitl no salió ilesa en acusaciones de corrupción, pero en ninguna de ellas su oponente presentaría ninguna prueba. En fin, un atropellado debate con quejas de los presidenciales de que el INE les estaba robando tiempo en los relojes cronométricos y en el cual la “corcholata” del Presidente sacó la peor tajada, pero lejos estuvo de ser noqueada.

