“Conmigo, ni curva de aprendizaje ni pérdida de tiempo”: Margarita Saldaña

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Ante cientos de personas congregadas en el Jardín Hidalgo de la alcaldía Azcapotzalco, que atestiguaron el arranque formal de su campaña por la reelección, Margarita Saldaña Hernández señaló que para poder continuar con todos los proyectos emprendidos es necesario proseguir con el plan de trabajo.

“Conmigo no tenemos curva de aprendizaje ni tendremos pérdida de tiempo, porque hemos recorrido toda la alcaldía de norte a sur y de este a oeste. Ustedes me han visto, he caminado por las calles de la alcaldía y por las unidades habitacionales; no soy funcionaria de escritorio, no me he quedado metida en la oficina, doy la cara y conozco todos los rincones de Azcapotzalco. Por eso sé qué es lo que se requiere, qué ya hicimos y qué nos falta”, señaló la candidata del PAN-PRI-PRD.

Y añadió: “No queremos que la Fiscalía siga en Azcapotzalco, no queremos ese tiradero de vehículos en la Colonia Del Gas, en la colonia Cosmopolita, en la Ampliación Del Gas, en la Ampliación Cosmopolita, en la Avenida Jardín. Si no son capaces de tener los vehículos del otro lado, no los queremos aquí. La alcaldía no es basurero. Azcapotzalco debe ser un lugar digno para vivir, que esos espacios vuelvan a ser de los que aquí viven y que nuestra gente recupere la dignidad de sus colonias y ese es el compromiso que tenemos con Santiago Taboada”, sentenció.

Además, Margarita Saldaña hizo un recordatorio de los logros alcanzados ya por su administración. Al referirse al tema de la seguridad, señaló que hoy Azcapotzalco es la quinta alcaldía más segura de la CDMX, después de haber estado en el último lugar de todas las demarcaciones.

“Hoy vamos por más seguridad, porque esa es la petición número uno de toda la ciudad, de todo el país”; en este sentido, se comprometió a que las 111 Unidades Territoriales de Azcapotzalco cuenten con una patrulla y que la gente no vuelva a sentir miedo.

Recordó que, al inicio de su gestión, tres cuartas partes de la alcaldía se encontraban a oscuras, pues más de 14 mil luminarias estaban fundidas. “Hoy tenemos 100 por ciento funcionando y ya estamos en la segunda etapa, en la que pondremos luminarias peatonales en todas las aceras de la alcaldía”. También destacó el hecho de que para finales de 2024 la mitad de las escuelas de educación básica de la demarcación contarán con un arcotecho. “Las otras administraciones, en 18 años sólo pudieron construir 20 arcotechos y nosotros habremos construido 81”.

En resumen, es la alcaldía que ha construido más estructuras de ese tipo para la protección de los niños de las inclemencias del tiempo. Se ha dado atención a todas las unidades habitacionales y se han recuperado más de 35 parques, además de una importante difusión de la cultura, lo que ha convertido a esta zona de la ciudad en un polo cultural del norte de la CDMX.

Por su parte, Santiago Taboada Cortina, candidato a jefe de Gobierno por la alianza Va por la Ciudad de México, ratificó su compromiso con la comunidad de la alcaldía para apoyar a Margarita Saldaña para “blindar Azcapotzalco”, por lo que señaló que por cada patrulla en la que invierta, “el gobierno de la Ciudad de Santiago Taboada te va a dar una más”.

Taboada también mencionó que su gobierno se enfocará en llevar agua a todas las viviendas y unidades habitacionales de Azcapotzalco. “Vamos a invertir como nunca en el tema del agua en la ciudad. Primero, repararemos las fugas; segundo, trataremos el agua; y tercero, captaremos el agua de lluvia”.

“Tendrás todo el respaldo de mi gobierno. ¡Con las 5 de Taboada vamos, vamos a vivir mejor en esta ciudad!”, concluyó Taboada.

Cabe destacar que la alcaldesa con licencia, Margarita Saldaña, arrancó formalmente su campaña acompañada por el candidato a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, con un 42% de aceptación por el trabajo desempeñado en los dos años y medio al frente de la demarcación.

Con antelación, Saldaña había dado el banderazo de salida a cientos de brigadas que desde el 31 de marzo, fecha oficial del arranque de campaña de los alcaldes y diputados locales, recorren las 111 colonias de la demarcación; cada día, de manera espontánea, los ciudadanos se suman a la alcaldesa con licencia.

A un paso del “bote”, estuvo Döring

El Grupo Parlamentario del PAN condenó la actitud corriente del consejero jurídico de la Ciudad de México, Néstor Vargas, por construir expedientes e intentar encarcelar al coordinador Federico Döring, por el simple hecho de ser un opositor a Morena y poner en “su lugar” al jefe de Gobierno, Martí Batres, por su participación en la contienda electoral.

“En Morena no sólo hay quienes plagian tesis, también hay quienes pasan de noche por los cargos públicos. El consejero Jurídico local, el mismo que ha sido señalado por abuso sexual por varias ex funcionarias de esa área, en algún momento estuvo en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, de hecho, hasta lo presidió hace varios años, pero pasó sin pena ni gloria, no aprendió nada y se le caen sus casos”, dijo el diputado del PAN.

