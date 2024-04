El silencio de ex presidentes y de organismos internacionales

Luego de 45 años de que José López Portillo y Pacheco rompiera relaciones con el país de Nicaragua, un evento internacional se vuelve a registrar ahora con Ecuador, a raíz de que sus fuerzas armadas de la policía invadieron la embajada de México en Quito y detuvo al ex vicepresidente Jorge Glas, al que horas después de que el gobierno mexicano le concedió asilo político en medio de tensiones diplomáticas y posteriormente se dio vulneración como no sucedía en el continente americano desde el siglo pasado. Y ante este suceso diplomático callan como “momias” los organismos internacionales como la ONU y la OEA. Y con este silencio de los organismos internacionales, también los expresidentes Zedillo, Fox, Calderón, y Peña, no han dado a conocer su postura ante el agravio ecuatoriano. ¡Y ni falta hace!

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dejado en claro que en materia de política exterior, el ciclo de gobiernos oligárquicos y neoliberales conlleva la liquidación de los principios históricos de la política exterior mexicana, principios que hunden sus raíces en la historia nacional y que colocaron al país como punto de referencia y ejemplo de buena diplomacia ante la comunidad internacional.

En un análisis de relaciones internacionales, el Jefe de la Nación, López Obrador, estima que en los gobiernos anteriores se dieron actitudes sumisas, la incoherencia y el extremado pragmatismo fueron, en materia de política exterior, del manejo entreguista, depredador y corrupto de la conducción económica.

Desde la óptica del primer mandatario de la Nación, en el presente sexenio, el gobierno federal ha recuperado la tradición diplomática del Estado mexicano que tan positiva resultó para nuestro país y para el mundo y que está plasmada en la Carta Magna en los principios normativos que son: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

El Ejecutivo Federal, desde el inicio de su administración, ofrece cooperación, amistad y respeto para todos los países del mundo y, particularmente, para las naciones hermanas de América Latina y el Caribe.

En este gobierno, México ratifica su pertenencia histórica y cultural a esa región e impulsará con énfasis los intercambios económicos, culturales, científicos y tecnológicos que abonen a la causa de la integración latinoamericana. Esta disposición será especialmente marcada hacia las naciones centroamericanas, con las cuales hay estrechos vínculos por vecindad, cercanía, cultura e historia compartida.

Por el momento, las principales repercusiones destacan el retiro del personal diplomático y el cierre de las embajadas, medidas que afectan los servicios consulares. ¿Pero podría escalar a una guerra entre dos naciones Latinoamérica?, para solucionar este conflicto entrarán en acción organismos internacionales.

El artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, expresa que las embajadas son inviolables, además de que para que personal del país sede puedan ingresar a ellas deberán contar con el consentimiento del jefe de la misión.

Cabe recordar que en el siglo pasado México rompió sus relaciones diplomáticas con varios países. Pero la más reciente ruptura fue en el año de 1979, siendo presidente José López Portillo y Pacheco, quien decidió arrancar su vínculo con el gobierno nicaragüense de Anastasio Somoza.

Luis Almagro secretario general de la OEA, citado en varias ocasiones en el salón Tesorería de Palacio Nacional, deberá de fijar una postura ante este suceso, porque la Organización de los Estados Americanos (OEA) solo se limitó a emitir un comunicado el 6 de abril en el que señala la necesidad de una reunión del Consejo Permanente para abordar el tema y encontrar una solución…