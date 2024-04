Tres Dedos cautiva y enamora con nuevo sencillo: “No eres tú”

Preámbulo de “Te Contaron Que Me gustas”

Ofrece una fusión única del pop con los ritmos urbanos

Arturo Arellano

El cantautor ecuatoriano John Taleb, más conocido como Tres Dedos, ha estado haciendo olas en la escena musical con su mezcla única de pop y ritmos urbanos, con lo que ha logrado captar la atención de los amantes de la música en todo el mundo y por supuesto en México.

En 2023, Tres Dedos tuvo un año excepcionalmente exitoso. Ganó en las categorías de “Mejor Artista Masculino” y “Mejor Artista Género Pop” en los Premios Charts Ecuador 2023. Además, su canción “A Tu Lado” se colocó en la posición 3 a nivel global dentro del género pop2.

Además de su éxito en el escenario, Tres Dedos también ha lanzado una serie de sencillos exitosos. Su canción “No Eres Tú”, que forma parte de su nueva producción discográfica “Te Contaron Que Me Gustas”, ha sido especialmente bien recibida y de esta nos habló en entrevista para DIARIO IMAGEN.

“Esta canción, explora la dualidad de emociones que sigue a una ruptura, ha resonado con los oyentes por su honestidad y profundidad emocional. Es una propuesta fresca, renovada, más pop, de hecho, todo el EP está más inclinado al pop, excepto la última canción que se llama ‘María Elisa’ más urbana que hice con Nacho, ex integrante de Chino y Nacho”.

Del tema “No eres tú” añadió “Habla de cuando te aferras a alguien, a una relación del pasado, aunque actualmente estes con otra persona, no logra llenar ese vacío. Porque puede pasar, que estés con alguien ‘mejor’ que te de una mejor calidad de vida, pero esa imperfección de la persona anterior era lo que realmente te llenaba. Estas mejor, pero no sientes como quisieras”.

Y reconoce que cada tema tiene un toque autobiográfico “definitivamente todo lo que escribo plasma lo que vivo día a día, porque de pronto no me sale contarlo, pero en las canciones si lo hago, dejo fluir la tristeza, el enojo, la alegría. No me gusta que las canciones sean solo bonita melodía o sonido, sino que las letras también te dejen algo, que puedas dedicarla, o te llegue y te haga llorar, que se vuelva algo persona, porque al final eso es lo que perdura en el tiempo”.

De modo que “No eres tú” afirma “abandera perfecto el momento creativo en el que me encuentro, de mi propuesta, de lo que quiero llevar al público. Todos sentimos en el equipo que esta debería ser la canción importante, por lo que transmite, todo da para que sea una muy buena punta de lanza, para anticipar todo lo que se viene después”.

De su proceso creativo contó “tengo muchas formas en que me llega la inspiración, de manera inesperada, podría estar cocinando, bañándome, manejando y me viene la idea, más tarde me siento al piano o con mi guitarra y ahí simplemente todo va a fluir. Los momentos más difíciles de componer es cuando quieres forzarlo, porque la inspiración no debe forzarse”.

Sobre los conciertos en vivo, adelantó “Se vienen conciertos, estamos trabajando para que este todo perfectamente estructurado. Las fechas las estaré dando en las redes sociales, seguro estaré en México, Perú, Chile, Colombia, Argentina y se pueden esperar algo uy persona, porque meto elementos acústicos, juegos de luces, hay mucha interacción con la gente, es algo muy entretenido, muy dinámico, la gente que vaya la va a pasar super bien”.

Con su talento innegable y su dedicación a la música, no hay duda de que Tres Dedos es un artista a seguir y de su paso por México nos cuenta “me gustan mucho sus paisajes, la cultura, la gente y hasta la comida, soy fanático. Espero encontrar un amor aquí o no sé, un desamor, que me rompa el corazón y sea una inspiración (risas), bueno, espero nadie me rompa el corazón”.

Tres Dedos también ha tenido la oportunidad de presentarse en algunos de los escenarios más grandes del mundo. En 2023, se presentó en el Festival de la Canción de Viña del Mar, uno de los eventos musicales más prestigiosos de América Latina1. A pesar de la presión, Tres Dedos se enfrentó al público con confianza y gracia, interpretando su canción “Lo Siento” para el público.

