En el debate no hubo ganador

Centro..!

Arturo Ríos Ruiz

Claudia, gélida y sin expresión

A Xóchitl se le fue el avión

Fue un debate de perdedores, ninguno estuvo a la estatura de un show de nivel presidencial; Claudia, gélida sin expresión, Xóchitl vacilante, “engentada”, que en mi pueblo se entiende como nerviosa e inadaptada, y Máynez un risueño, indudable esquirol.

Como es la costumbre, la candidata oficial afirmó de inmediato que ganó, siguieron los corifeos para replicar un “triunfo” que no existió, de igual manera los que siguen a la hidalguense, y de Máynez, ni escribir, su triste papel lo descalifica desde que apareció.

Sheinbaum no pudo disimular la dependencia de su mentor, pero se vio tan mal que hasta el macuspano se molestó, y Xóchitl traicionada de nervios no se dio cuenta que cuando mencionó a los hijos bribones del mandamás, Claudia enmudeció y la dejó ir, sin insistir en el golpe con que la podría acorralar.

El cacareado debate ya pasó, vienen las reflexiones en los equipos de las dos, que son las que cuentan y la expectativa ahora está en el siguiente encuentro que será el 28 de este mes y se espera un mejor espectáculo.

Un servidor no niega que está con la de la alianza PAN-PRI-PRD, lo que no obsta que critique sus fallas de primeriza en tan alto nivel, no se le vio su agilidad mental que la ha hecho popular y a estas alturas, los nervios no deberían traicionar, sin embargo, eso notamos y se debe centrar.

Algunos connotados afirman que los debates no influyen en la inclinación para votar, un servidor contradice y piensa que sí, pues se proyecta la habilidad, el conocimiento, el ejercicio, la madurez y la posibilidad.

Por lo pronto, las dos contendientes ya tuvieron el primer encontrón, faltan dos y seguramente el siguiente será diferente y esperamos más calidad, emoción y determinación; es la importancia de que una mujer, por primera vez inaugurará los destinos de nuestro país.

La puntera mujer, que escaló al segundo piso de nivel nacional en 1979, fue Griselda Álvarez de León, gobernadora de Colima. que nació en Guadalajara, Jalisco, en 1913. Pertenecía a una familia de gran trayectoria política. Su bisabuelo, el general Manuel Álvarez, fue el primer gobernador de Colima en 1857, cuando la entidad alcanzó la categoría de estado.

De ahí pal real, las damas comenzaron a emerger en cargos públicos y hoy ya cuentan con la protección legal del 50 por ciento de cargos a nivel nacional y han demostrado agallas, conocimiento y también las que practican la corrupción.

Tampoco podemos negar que el actual mandamás, pasará a la historia de haber aportado la inauguración de que una mujer ocupe el primer lugar en el escalón principal gubernamental en la nación.

Xóchitl o Claudia, una va a gobernar, por el momento, la fecha se acerca, faltan dos debates más y la expectación late acelerada para conocer más de ambas y la duda de quién gobernará palpita acelerada, pues marcará si México continuará.

Claudia ya dijo que impondrá otra Constitución y sabemos que será con inclinación socialista, aspiración del actual Presidente; Xóchitl ha dicho que la democracia es libertad.

