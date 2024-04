Quetzaly Zareñana, estudiante UAEMéx, seleccionada nacional juvenil de rugby

Toluca, Estado de México.— Orgullosa y satisfecha es como se encuentra Indra Quetzaly Zareñana Mendoza, estudiante del sexto semestre del Plantel “Dr. Ángel María Garibay K.” de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), por formar parte de la Selección Mexicana Juvenil de Rugby, en la cual ya ha disputado varios encuentros.

Integrante también del equipo de rugby de la UAEMéx, tiene la firme intención de seguir destacando en esta disciplina e impulsar que más universitarias se integren a este deporte.

“Practico la disciplina de rugby. Vi una publicación en el Instagram de la UAEMéx, invitando a formar parte del equipo y platiqué con los entrenadores. Tuve un entrenamiento, me agradó y me quede en el equipo. Después de disputar varios partidos con el equipo universitario me invitaron para formar parte de la selección nacional juvenil. Pasé tres concentraciones. Fue muy emocionante e inesperado. Después participé con un equipo juvenil de México y enfrentamos a una academia de Canadá”, detalló la estudiante de la Autónoma mexiquense.

Indra Quetzaly Zareñana indicó que después de sostener los partidos con el representativo mexicano se mostró nerviosa, pero dijo estar confiada por sus habilidades, aunado a que no tiene una en específico y puede estar tanto en la ofensiva como en la defensiva.

“De inicio me sentí nerviosa, pero confié en lo que sabía, en mis habilidades. No tengo una posición en específico, pero puedo estar en la ofensiva y defensiva”, detalló la originaria del municipio de Ixtlahuaca. Agregó que en la disciplina del rugby hay mucho compañerismo y, sobre todo, mucha unión en el terreno de juego, sobre todo porque siempre se tiene un objetivo, que es ganar.

“El deporte del rugby es de mucho compañerismo dentro de la cancha. Es una disciplina que tiene objetivos en común y siempre con el firme propósito de salir ganadores”, detalló la deportista universitaria. Comentó también que cuenta con el apoyo de sus padres para poder practicar esta disciplina y de sus compañeros, así como del plantel de la Escuela Preparatoria.

“Mis padres se encuentran emocionados de que esté practicando este deporte, el cual tiene muchos valores. Eso también me llamó la atención”, mencionó Indra Zareñana, quien cuenta con 17 años de edad.

Por ello mismo, invitó a la comunidad universitaria a formar parte del representativo de rugby de la UAEMéx y que de igual manera, más elementos universitarios puedan en un futuro no muy lejano,formar parte del representativo nacional.

Ahora, a finales del mes de marzo, estará de nueva cuenta concentrada en las instalaciones de la Comisión Nacional del Deporte, en la Ciudad de México, con miras a poder estar en un torneo en el mes de junio, que posiblemente sea en el extranjero, con lugar y fecha por definir.

El rugby, también llamado fútbol rugby, es un deporte de evasión y contacto, con excepción de la modalidad de rugby sin contacto en equipo, nacido en Inglaterra, país en donde tomó su nombre a partir de las reglas del fútbol elaboradas en el colegio de la ciudad de Rugby, en el siglo XIX.