“Capos electorales” en Morena

Segunda vuelta

Luis Muñoz

A los de Morena les está lloviendo en su milpita por sus malas acciones detectadas y denunciadas por la oposición.

En Milpa Alta, el ex alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, es señalado como uno de los “mayores capos electorales” de Claudia Sheinbaum, la candidata del oficialismo a la Presidencia del país.

Mientras que en Cuajimalpa, Adrián Rubalcava (eterno aspirante a la jefatura de Gobierno), y Gustavo Mendoza, son considerados como los líderes de brigadas negras dedicadas a “bajar” propaganda de sus adversarios del PAN, PRI, PRD.

En ambos casos, legisladores de Acción Nacional en el Congreso capitalino ya se tomaron cartas en el asunto y llegarán hasta sus últimas consecuencias. Vecinos de Milpa Alta detectaron y retuvieron a brigadistas de Morena que robaban propaganda de Taboada y los presentaron ante el Ministerio Público.

El diputado Héctor Barrera Marmolejo exigió al Instituto Electoral de la Ciudad de México iniciar una investigación, luego de que se dieran a conocer imágenes de las brigadas de Carlos Acosta, “delinquiendo electoralmente” en contra de Santiago Taboada.

Destacó Barrera Marmolejo que, incluso, vecinos de Milpa Alta son Amenazados por gente de Acosta, quien, dijo sea de paso, fue uno de los alcaldes con el mayor número de denuncias por corrupción.

“Su corrupción, dijo, estuvo al nivel de las tranzas de Víctor Hugo Romo, otro delincuente electoral con denuncias en la Fiscalía”.

Daniela Álvarez Camacho, diputada del PAN, reveló dichas brigadas utilizaron camionetas del año para recorrer las calles y retirar la propaganda de Taboada; los retenidos por la población fueron remitidos al MP y esperan que la Fiscalía no dé carpetazo al asunto.

Por su parte, Wendy González Urrutia, diputada federal del PAN, dijo que Morena debe explicar y comprobar al Instituto Electoral local la adquisición de los vehículos que en las imágenes, “se ven nuevos” y no se saber si están considerados en los gastos de campaña. En el caso de Cuajimalpa, a nombre del GPPAN el diputado local Federico Chávez Semerena respaldó la denuncia que ingreso la “Alianza Va por la CDMX” en contra de Adrián Rubalcava y Gustavo Mendoza, por ser líderes de brigadas negras que se dedican a bajar y robar propaganda de las y los candidatos del PAN, PRI y PRD en la demarcación. “Primero son intimidaciones y golpes, como los que propinaron los asistentes de Rubalcava a un joven hasta dejarlo sin posibilidad de volver a ver en un ojo. La Fiscalía, como suele hacer, sigue sin dar respuesta de la denuncia”.

Semerena dijo que en Cuajimalpa, con Carlos Orvañanos hay una amplia ventaja sobre el candidato de Morena y ese es el temor de Rubalcava. “Si no gana la alcaldía, tampoco será senador de Sheinbaum, lo que es casi seguro”. Abundó el panista sobre casos en los que “porros de Rubalcava” acuden a los domicilios y arrancan las lonas de Orvañanos, lo que se traduce en un delito por invasión a la propiedad privada. Le hacemos un llamado al IECM para que no permita estos atropellos a las normas y le ponga un alto a la “familia Dragón”, que esta arrinconada políticamente porque no van a ganar nada en Cuajimalpa.

El diputado federal panista Guillermo Huerta Ling calificó estas acciones como “terrorismo electoral” en Cuajimalpa, donde Adrián Rubalcava es quien fomenta el miedo y quiebra la democracia que está renaciendo en la demarcación con la llegada del gobierno de Carlos Orvañanos.

Preocupa a Azcapotzalco el tema de la salud

Dos casos ilustran la preocupación de las autoridades de Azcapotzalco: Vacunarse contra el sarampión y la detección temprano del cáncer.

Bajo la premisa de que las vacunas salvan vidas y son gratuitas, Miguel Ángel Ocano, encargado del despacho de la alcaldía Azcapotzalco, en el marco de la Tercera Sesión del Consejo de Salud de la Alcaldía Azcapotzalco, hizo un llamado a los habitantes de la demarcación para estar al tanto de los esquemas de vacunación disponibles para la población de distintas edades en la demarcación.

Este llamado se enmarca dentro de los esfuerzos de la Jurisdicción Sanitaria por contener la propagación del virus del sarampión, aprovechando la campaña de recuperación de coberturas de vacunación que se realizará los meses de abril y mayo de este año y que ha hecho énfasis en la prevención de esta enfermedad, así como de la rubéola y la poliomielitis.

En cuanto al cáncer, enfermedad que no distingue género ni edad, a partir de esta semana y hasta el 2 de mayo, Kimberly CIark y Cruz Roja Mexicana darán “Apapachos de Vida” a través de una importante iniciativa: la realización de 12 jornadas de detección temprana de cáncer de mama en diferentes puntos de la alcaldía.

“Una detección temprana salva vidas”, señaló Miguel Ángel Ocano Openco, quien destacó que esta colaboración entre instituciones busca hacer conciencia sobre la importancia de la detección precoz del cáncer de mama, brindando a la comunidad la oportunidad de acceder a mastografías sin dolor, un procedimiento crucial para la identificación temprana de posibles riesgos.

lm0007tri@yahoo.com.mx