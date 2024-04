Ana Victoria Verdaguer te reserva “Un Lugar en el Cielo”

Un sentido homenaje a su padre

Disponible a partir del 26 de abril en plataformas digitales

La vida nos ofrece todos los colores, sus tonos luminosos, pero también los obscuros y frente a la tragedia sólo tenemos dos caminos: derrumbarnos o crecer. Ana Victoria Verdaguer, con fuerza y determinación, ha tomado la segunda ruta, la de empoderarse, sacar energía de su interior y asumir positivamente muchas responsabilidades tanto personales como empresariales, pero sin dejar a un lado lo que es su pasión: la música.

Su facilidad para tocar diversos instrumentos, componer y cantar la trae en la sangre, pero además se ha preparado formalmente en dichas disciplinas y posee una sólida experiencia de muchos años, pues comenzó muy jovencita. El resultado es el que hoy vemos cuando la disfrutamos en un escenario: apreciamos a una artista completa, con personalidad, que nos transmite emoción y tiene la capacidad de hacernos bailar de alegría o conectar con lo más sensible y profundo de nuestro corazón.

Estamos frente a una mujer plena tanto en lo personal como en lo profesional y es precisamente en este momento de su vida que puede mostrarse tal cual es, con total franqueza y emotividad, por ello es que estamos seguros que en su nuevo álbum “Sesión Acústica – Ana Victoria”, disfrutaremos más plenamente de su voz, de su interpretación y de las canciones que forman parte de su catálogo.

“Dejarte ir”, “Dime cuándo”, “P.D. Te amo”, “Perdí mi corazón”, “Perdón”, “Pídeme”, “Un lugar en el cielo” y “Vida oculta” son los temas que ha decidido incluir en este nuevo disco y que se irán lanzando poco a poco. La peculiaridad de “Sesión Acústica – Ana Victoria”, es que fue grabado a manera de unplugged, en vivo, orgánicamente, en la intimidad de su hogar en la Ciudad de México, con músicos amigos y cómplices, con la sensación de compartir un momento muy personal, en un espacio acogedor, siendo natural, mostrándose transparente y dando rienda suelta a todas sus emociones… sin duda, el hilo conductor de este álbum es el sentimiento a flor de piel.

Como primer sencillo se eligió “Un Lugar En El Cielo”, el único tema inédito del disco pero con un peso importante por lo que significa, que es exactamente lo que alberga el alma de Ana Victoria en este momento: amor por quien ya no está, imborrable, perenne, agradecimiento y la promesa fiel de cumplir sus propios sueños para algún día, orgullosa, mostrar a su padre como pudo surcar el cielo gracias a sus méritos, a lo aprendido y a su instinto creativo. La canción es bellísima, cada verso nos conmueve, es como un “vestido hecho a la medida” para la artista; original de Amérika Jiménez y la multi premiada Érika Ender (Despacito – Luis Fonsi y Daddy Yankee), quien mejor Ana Victoria Verdaguer para interpretar esta pieza tan exacta y sensible, cuando escuches cada frase en su voz, seguro pensarás lo mismo.

Disfruta de “Un Lugar En El Cielo” a partir del próximo viernes 26 de abril, fecha en la cual estará disponible en todas las plataformas digitales con difusión internacional, ya que en los últimos años gracias a su incansable trabajo, el nombre de Ana Victoria Verdaguer se ha posicionado como símbolo de profesionalismo y calidad en múltiples países.

“A pesar de que me sigue acompañando el dolor de la pérdida, el tiempo me ha enseñado a manejarlo de una manera constructiva. Siempre le agradeceré a papá todo el amor que me dio, todos sus consejos y enseñanzas, todos sus abrazos y risas, así como su luz y confianza para escribir mi propia historia… de eso habla Un Lugar En El Cielo, de promesas, del eco de su voz, del regalo que significa parecerme a él y que por él adquirí la seguridad para ser yo misma y mostrar mi esencia. Como dice esta canción, ´voy a volar sin miedo´, comprometida con mantener vigente la obra de mis padres y también con la ilusión de que la gente conozca más la mía; es una responsabilidad que llevo con gusto y cómo no hacerlo, si cada día descubro que hay algo de magia en todo lo que emprendemos, como si embonara a la perfección una pieza con la siguiente. Voy a cumplir todo lo que le prometí a mi padre, hasta el último aliento y hasta que haya precisamente un lugar en el cielo para mí, para encontrarme nuevamente con su espíritu, con su sonrisa franca y con sus brazos que estoy segura no han dejado de impulsarme”: Ana Victoria Verdaguer.

“Dejarte ir”, “Dime cuándo”, “P.D. Te amo”, “Perdí mi corazón”, “Perdón”, “Pídeme”, “Un lugar en el cielo” y “Vida oculta” son los temas que ha decidido incluir en este nuevo disco y que se irán lanzando poco a poco