Décima edición de los premios Doctoralia Awards

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Grupo Danone, prácticas de agricultura regenerativa

En la décima edición de los premios Doctoralia Awards, evento que busca reconocer a los especialistas de la salud más recomendados en la plataforma por sus pacientes y colegas de diversas áreas médicas, se nominaron a 705 especialistas de 47 áreas diferentes y de diversos estados de la República Mexicana, destacando médicos de Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Nuevo León y Querétaro. Durante el año 2023, Doctoralia registró más de 919,773 opiniones de pacientes que buscaron atención médica a través de la plataforma. Estas opiniones, junto con la evaluación de colegas y la calidad de las respuestas proporcionadas en la sección “Pregunta al Experto”, son consideradas en el proceso de nominación y selección de los premiados. Las especialidades más destacadas en esta edición incluyen ginecología, dermatología, ortopedia, oftalmología, cardiología y endocrinología. El riguroso proceso de nominación garantiza que los premios sean otorgados a aquellos profesionales que destacan por su compromiso con la excelencia en la atención médica y la digitalización de sus prácticas. Doctoralia, la plataforma líder mundial que conecta pacientes con profesionales de la salud se fundó en Barcelona en 2007 y desde junio de 2016 forma parte del grupo DocPlanner. Con una misión global de “hacer de la experiencia de la salud más humana”, el Grupo Docplanner brinda reseñas de donde tiene presencia, atiende a 65 millones de pacientes y gestiona 6 millones de reservas mensualmente, al mismo tiempo cuenta con 2 millones de profesionales de la salud con un total de 6 millones de reseñas de pacientes. A su vez, ofrece a los profesionales de la salud y centros médicos una herramienta de SaaS (Software as a Service) que les ayuda a optimizar el flujo de pacientes, reducir el ausentismo y digitalizar sus prácticas para poder pasar más tiempo con el paciente y, en última instancia, mejorar los resultados de la atención médica. A través de la marca TuoTempo, la compañía ofrece un conjunto más sofisticado de productos de optimización para grandes instituciones de salud.

DocPlanner se fundó en Polonia en 2012 y ahora cuenta con un equipo de trabajo de más de 2,200 colaboradores con oficinas en Varsovia, Barcelona, Estambul, Roma, Ciudad de México, Curitiba, Bolonia y Munich. Está respaldado por los principales fondos de capital de riesgo, incluidos Point Nine Capital, Goldman Sachs Private Capital y One Peak Partners, recaudando un total de 300 millones de euros hasta la fecha.

*****

Como parte de las celebraciones de su 50 aniversario en México, Grupo DANONE presentó el documental “Regenerando nuestra Madre Tierra”, que aborda la visión, retos y resultados de la compañía en la implementación de las prácticas de agricultura regenerativa en la producción de fresa, uno de sus insumos más importantes. El proyecto Madre Tierra tiene como objetivo empoderar a los agricultores de fresa en Maravatío, Michoacán, mediante prácticas agronómicas sostenibles y tecnologías innovadoras que les permita aumentar la productividad y rentabilidad de sus cultivos, al tiempo de promover la responsabilidad ambiental y la producción de alimentos de manera sostenible. Actualmente, 1 de cada 5 fresas que utiliza la compañía en México, Estados Unidos y Canadá, provienen de este proyecto que, a cinco años de su implementación ha beneficiado a 2,800 personas, han sido capacitados 148 productores y se han beneficiado 715 familias quienes han incrementado 37% sus ingresos. Derivado de estos resultados se están realizando pruebas piloto para escalar el proyecto a otras regiones.

“Nos sentimos muy contentos de presentar este documental que, además de visibilizar nuestra visión en agricultura regenerativa, buscamos a inspirar a afrontar los retos que tiene hoy la industria alimentaria y a continuar buscando soluciones que sean cada vez más responsables y sostenibles en la producción de alimentos”, mencionó Jean-Marie Gerbeaux, Gerente Regional de Abastecimiento en Grupo DANONE. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) las principales causas de la degradación del suelo están relacionadas con actividades de deforestación, uso excesivo de pesticidas inorgánicos, entre otras. “Si hoy no cuidamos del suelo, si no cuidamos la agricultura, no va a haber manera de producir los alimentos que necesitamos. Por ello, estamos convencidos que con este programa además de producir comida buena, y saludable, construimos desde el campo y las comunidades locales toda una cadena de bienestar”, afirmó el directivo.

lros05.2000@gmail.com