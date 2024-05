Regresa Miguel Pizarro con la obra “Todos somos Job”

Un paseo para recuperar el contacto humano

Se presenta en la Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico

Participan actores como César Évora, Leticia Perdigón, Patricio Castillo y más

Ha pasado ya un año de su estreno mundial, ahora se puede contar “la aventura de Job”, que sin lugar a dudas es asombrosa por la enseñanza continua e infinita en el que se juega el todo por el todo. Se tenían muchas inquietudes al inicio, más sin embargo cabe señalar que el libro de Job existe antes que el hombre se dividiera en un mundo de religiones.

El primer actor mexicano, Miguel Pizarro, regresa al lugar que vio nacer este proyecto al sur de la Ciudad de México y “Todos somos Job” se presentará en La Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico, de lo cual nos contó en entrevista para DIARIO IMAGEN “El haber hecho la obra el año pasado y después haber seguido con una mini gira, nos valió la certeza de decir que tenemos que seguir con esta misión, porque para nosotros es un placer hacer la obra, por lo que nos da de contacto humano y por lo que vemos que dejamos en los demás. Siempre la misión del teatro y de cualquier arte, es meternos en su juego y hay juegos profundos de muchas maneras en esta obra”.

Reconoce que “son diversas las sensaciones que se dan, me han tocado cosas, en la carrera, me tocó ser pintor, y nada nos había sucedido en el tenor de lo que está ocurriendo con Job, que de pronto es un agradecimiento por parte de las personas, una unión, una fraternidad, de sentir que efectivamente no estamos solos. Todos estamos en un mar de dudas ¿qué significa la vida? ¿hasta dónde nos da el corazón y el cerebro para comprender su sentido? y por eso debe haber algo que de pronto es un éter, un algo poderoso que hay que buscar, que es la fe”

Además, con toda sinceridad, asegura que “defiendo esta misión a veces andamos con muchos convencionalismos, otros intereses, como la traemos hoy con lo del eclipse, no distamos mucho de los cavernícolas que escuchaban relámpagos y decían que los dioses están haciendo la digestión, creo que nos falta mucho por aprender y comprender, a veces es mejor decir ‘yo solo sé que no se nada’ y seguir adelante”.

Y es que, destaca que en el texto de Job nos sentimos representados “porque ¿quien más quien menos hemos estado en ese callejón sin salida? Todos hemos tenido momentos difíciles, que nos ha tocado renacer de las cenizas, tenemos pérdidas y nos cuesta mucho seguir adelante. Muchos hemos caído y nos hemos dado cuenta que al levantarnos como la poda de las plantas, venimos más fuertes. Las bofetadas de la vida te despabilan, te despiertan, hay que salir de esa vida cómoda. Este es un texto que ofrece y está considerado de una importancia en la literatura universal rutilante, muchos de los grandes escritores tuvieron en el libro de Job un punto de inspiración”.

Aclara también que hicieron un Job moderno “para que no haya distancia, porque dicen que es un gladiador o que fue hace mucho tiempo, pero aquí se trata de un ejecutivo que pierde todo y que hace ese planteamiento, que es la línea dramática que tiene la obra. Fue un trabajo de 8 años, para unos es un héroe, para otros tantos un ejemplo. Y hay que aclarar que no es algo religioso, muchos dicen ‘Es de la biblia. es aburrido. me van a querer dogmatizar’, pero no, cuando entras en la historia es como el Séptimo Sello o Hamlet o el Rey Lear, o todos esos arquetipos, pero el primero de todos es Job”.

Reconoce que inicialmente “también pertenecía al grupo del prejuicio. Y algunos amigos ya me habían contado de algunos tratamientos de otros compañeros para el personaje, pero yo soy un kamikaze como creativo. Por grande que sea la empresa siempre digo eso hizo Walt Disney, o eso hizo Scorsese, pero ahora yo a ver qué hago, denme chance. Y a veces te llevas la sorpresa de que puedes hacer cosas bien interesantes. No hablo de dientes para afuera, quizá también hay una genética loca, mi abuelo era inventor y tiene premios de Bruselas”.

Al final se trata de un representante del ser humano y su relación con dios y la vida y entender en donde estamos parados “Cuando uno vive y hace un texto asi, dices ‘gracias ya veo que no estoy solo’. No es un texto superficial. Está dentro del antiguo testamento y consta como un relato sapiensal dentro de los géneros literarios y religiosos, gran parte del texto original son discursos, salvo dos escenas cuando llega el adversario a los aposentos celestiales y de repente Dios le pregunta ¿de dónde vienes?”.

Todos somos Job se presentará en La Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico, el cual se encuentra ubicado en Avenida Revolución No. 1500, colonia Guadalupe Inn, todos los viernes a las 20:30 horas, sábados a las 19:00 horas y domingos a las 18:00 horas hasta el 26 de mayo. Entrada general: $500, se pueden adquirir en Boletópolis o directamente en la taquilla del lugar.