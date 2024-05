Investigación sobre Covid evidencia omisiones de Sheinbaum, AMLO y López-Gatell en época electoral

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Sin duda, la Investigación sobre la Pandemia de Covid-19 en México, coordinada por Jaime Sepúlveda, reconocido especialista, resultó ser una pesadísima losa no sólo para el presidente Andrés Manuel López Obrador y para el ex subsecretario “estrella” en los tiempos de la pandemia, Hugo López-Gatell, sino también, ni más ni menos que para la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, y esto representa un durísimo golpe para los mencionados sobre todo, en época electoral; a un mes de las elecciones del 2 de junio.

Evidentemente, el informe en cuestión es un trabajo rigurosamente científico, apegado al criterio de la ciencia y de los especialistas en la materia, que durante la época de la Covid-19 se dedicaron a asesorar y lo único que recibieron de parte de esta errada y llamada Cuarta Transformación fue cerrazón y desprecio.

Por eso ahora salió a la luz la verdad que esta errada y llamada Cuarta Transformación trató de ocultar contra viento y marea y ahora, la conclusión de la comisión informó que se registraron 808 mil 619 fallecimientos atribuibles al virus. O sea, poco más de 200 mil de los 600 mil que a regañadientes y con muchos trabajos esta administración hubo de aceptar y resultó no ser el escenario más terrible.

Además, en orfandad de padre o madre o de los dos, quedaron 215 mil niñas y niños, mientras que México fue el país que registró más decesos de personal médico, muchos de los cuales muchos perecieron cuidando a enfermos sin el equipo adecuado.

Larga, muy larga es la lista de errores y omisiones cometidos por esta errada y llamada Cuarta Transformación y quien la encabeza, que -como se recordará- recomendaba exactamente todo lo contrario a las medidas que dio a conocer la Organización Mundial de la Salud.

El Informe independiente planteó: “Mientras el gobierno federal centraba su atención en la reconversión hospitalaria, también renunció a proveer una atención pronta y eficaz a los pacientes en el primer nivel de atención… la mayoría de las personas contagiadas quedaron obligadas a acudir al sector privado, incluyendo consultorios adyacentes a farmacias que, entre el debilitamiento del sistema público de salud y las demandas de la pandemia, han experimentado una expansión acelerada” y agrega: Aunque se trata de un fenómeno general en la mayor parte de América Latina, en México, la pandemia, los recortes y las reformas fallidas al sistema de salud han acelerado una privatización de facto en el primer nivel de atención. La situación actual exige una mejor integración y regulación de dichos servicios en la política nacional de salud”

¿Por qué este reporte sobre la pandemia afecta tan directamente a Sheinbaum Pardo?, pues porque era la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y tuvo errores muy graves así como omisiones. De entrada, maquilló cifras sobre las muertes por Covid en la capital de la República, además, en 2022 repartió el medicamento Ivermectina, como tratamiento para el coronavirus a pesar de que no estaba autorizado ni siquiera por la Cofepris.

Ante la carencia de herramientas para atender la pandemia de Covid-19, esta administración echó mano de un uso intuitivo de opciones posiblemente benéficas, pero ninguno con suficiente evidencia de eficacia contra el virus del Covid.

Ahora que la ex jefa del gobierno capitalino carga sobre sus espaldas con los señalamientos de la Línea 12 del Metro, que por cierto hoy se cumplen tres años de la tragedia del famoso derrumbe y se recuerda como Sheinbaum lo único que hizo fue cubrir a una de las principales responsables de este hecho que dejó 26 personas fallecidas, la ex directora del Metro, Florencia Serranía, sus errores y omisiones durante la pandemia se vuelven una carga muy pesada y nada conveniente ahora que es la flamante candidata presidencial del oficialismo.

El reporte de la pandemia de Covid-19, no sólo la ponen en evidencia a ella. El presidente López Obrador tiene uno de los mayores grados de responsabilidad más fuertes, pero ni él ni su candidata están dispuestos a hablar sobre el particular.

Quien también debe responder por el pésimo manejo de la pandemia de Covid-19, es López-Gatell, a quien el medio médico le ha perdido todo respeto porque se sometió sin medida a los intereses de esta errada y llamada Cuarta Transformación. Él es, sin duda, directo responsable de todas las muertes que no debieron haber sucedido por la Covid.

Hace dos días, en su gustadísimo “stand-up” mañanero, el Presidente terminó por evidenciar su desprecio por la ciencia. Le mandó un abrazo (¿y no balazos?) a su flamante funcionario y le echó la culpa del estudio a los corruptos que manejaban el sistema de salud” en tiempos del neoliberalismo.

Y con ese cobijo permanente de Palacio Nacional, López-Gatell aspiró a ser el candidato de Morena al Gobierno de la Ciudad de México, sin medir que no tenía ninguna posibilidad de lograrlo porque mayormente, es reprobado. ¿Llegará el día en que el subsecretario de Salud pague?, y además, ¿en qué medida afectará a la flamante Claudia Sheinbaum esta nueva evidencia por sus errores y omisiones en plena época electoral? Al tiempo.

Municiones

*** Y hablando de los flamantes colaboradores del lopezobradorismo que se agazapan en Palacio Nacional, buscando el cobijo presidencial, no se puede dejar de mencionar al flamante jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, y al no menos destacado fiscal capitalino, Ulises Lara, quienes ya no hallan cómo justificar su impericia. Resulta que la madre buscadora Ceci Flor descubrió un crematorio clandestino en las inmediaciones de las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa en el que incluso se encontraron restos óseos y tanto el presidente como sus dos flamantes funcionarios capitalinos hicieron una sola voz para defenderse. En su gustadísimo “stand-up” mañanero, López Obrador acusó a la madre buscadora -que ha recibido el apoyo y reconocimientos de colectivos como las “Brujas del Mar”- acusó a Cecilia Flores de ser un peón del bloque conservador y sin más, dijo que todo este macabro tema era un montaje con el que se lucra con el dolor ajeno. En suma, el asunto lo calificó de una politiquería. Todo lo subestima así el inquilino de Palacio Nacional. Esto también es otro duro golpe para Claudia Sheinbaum, que igualmente no le viene nada bien en la cuenta regresiva de las elecciones del 2 de junio. Para dejarle la mesa puesta a la señora Sheinbaum de Tarriba, hace tiempo, como se recordará, el Presidente se dio a la tarea de ahora sí que desaparecer a los desaparecidos de las listas para reducir el número de estos; así, de un plumazo, volverlos invisibles y evadir la realidad.

