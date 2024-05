Leonel García hace una “Pausa” para el amor

El octavo disco en su carrera solista

Se presentará el 12 de diciembre en el Auditorio Nacional

Mitzi Fernández

Leonel García presenta su nuevo álbum “Pausa”, que es el octavo en su carrera como solista, con el que hará su Tour y se presentará en el Auditorio Nacional el 12 de diciembre, llevando su romanticismo a los oídos de todos sus seguidores.

El álbum ya está disponible en las plataformas digitales, y su nombre Pausa es por una canción de gran significado “Esta canción poco a poco fue tomando importancia por la intensidad que tiene. Es un tema triste que habla de cómo te quedas en pausa, cuando alguien que amas mucho se va y te deja esta etapa de luto, donde nada se mueve y todo se queda como detenido. Aunque sigues, tu vida no se mueve, después de un tiempo ya empieza a fluir. Por otro lado, nos gustó la palabra Pausa, por sus significados, entre ellos, en la música el silencio es algo muy importante, además es una canción muy bonita”, dijo Leonel.

El disco cuenta con 10 canciones en una mezcla de géneros de folk, rock, country, soul y pop, entre las que destacan algunas colaboraciones, como Albaceteña Rozalén en “Altar” y Carín León en “Buenos Tiempos” canción de la que dijo “Creo que a pesar del tiempo en el que vivimos aún hay cosas bellas y buenas a las que cantarle”.

Dicho álbum fue grabado en distintos lados como Ciudad de México, Londres y Nashville, pues el proyecto tomó forma mientras estaba de gira con su proyecto alterno Sin Bandera.

Leonel no deja de lado a las nuevas generaciones o quienes se adentran en la música pues comento “acercarme a los jóvenes para mí ha sido muy importante, cada que detecto a algún cantautor, trato de acercarme, también me gusta que se acerquen y pregunten como hacerle, además también me ha servido mucho, yo también aprendo de los jóvenes y si puedo apoyarlos de la forma que sea lo haré. En este disco por ejemplo esta Rozalén, a quien sigo desde hace unos años. Siempre trato de estar abierto como cuando vinieron Elsa y Elmar, pues también me gusta hacer colaboraciones”.

Sobre la portada comentó “me encanta que ahora con las nuevas tecnologías, no es necesario poner en la portada el nombre del artista, por eso escogí la obra ‘Too Young To Die’ que es de una pintora, de mi pareja Floria González. Tiene mucho significado para mi compartir lo que hacemos, es mi fotógrafa de cabecera y me entiende muy bien, me gusta tenerla cerca, en su pintura muestra los peligros a los que estamos expuestos. La pareja abrazándose en la estación de carga, uno está fumando y es como una analogía de que en algún momento explotará eso, así somos las personas que nos metemos en hermosos problemas que nos llevan a cosas buenas, como que funcione una relación, por eso la escogimos”.

Los boletos para el concierto están ya a la venta en taquillas del Auditorio Nacional o en www.ticketmaster.com