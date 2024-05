En Estados Unidos no atienden adicciones y le echan la culpa a México: AMLO

Refuta informe de la DEA

“Operación de cárteles en ese país no es algo nuevo”, dice el Presidente

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en Estados Unidos no atienden las adicciones, pero se les hace fácil echarle la culpa a México, referencia a declaraciones de Mike Vigil, ex agente de la DEA, sobre el informe en el que esa agencia afirma que los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa operan en los 50 estados de la Unión Americana.

Este informe no es algo nuevo, sino que es un “refrito”, pues hace años que esto ocurrió, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador al cuestionar la vigencia de este documento.

La presencia de ambas organizaciones en territorio estadounidense data de hace varios años y comenzó a gestarse desde que en México había un narcoestado , en los tiempos de Felipe Calderón y su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, dojo el primer mandatario.

En México estamos aplicando una estrategia para que no haya asesinatos en México por el narcotrafico y también “ayudamos y cooperamos con Estados Unidos, pero nuestro deber es garantizar paz y tranquilidad en México. Por razones humanitarias ayudamos en todo lo relacionado con el combate al narcotrafico, pero ellos tienen que hacer su tarea, porque el principal problema en Estados Unidos, es la pandemia del consumo del fentanilo”.

Ante el cuestionamiento de que no estaban haciendo su tarea, el Presidente contestó: No están atendiendo las causas y se les hace muy fácil echarle la culpa a México. Si hay consumo, va a ser México o cualquier país, independiente de donde llegue los químicos para elaborar el fentanilo, hay que pensar en la adición. Porque ahora es el fentanilo o cualquier otra droga.

“El problema es por qué la adición, debe atenderse eso, lo cual tiene que ver con el abandono a los jóvenes, la desintegración de la familia, esa es una crisis social. Eso no se resuelve con un policía en cada esquina, sino que tiene que ver con un estilo de vida donde no sea lo material lo más importante”, señaló.

Por otro lado, al hacer una evaluación de su encuentro con la consejera de Seguridad de la Casa Blanca, López Obrador sostuvo que se acordó consolidar la coordinación en materia migratoria para ordenar el flujo migratorio en la frontera norte. Subrayó que de la crisis registrada en diciembre de 2023, cuando alcanzaron 12 mil 498 migrantes diarios que pretendían ingresar a Estados Unidos y actualmente hay 5 mil 506 de los cuales mil 655 obtuvieron visa de trabajo.

En su conferencia matutina, informó que México no quita el dedo del renglón de que es necesario que Estados Unidos invierta en los países, pues enfrentar el fenómeno migratorio pasa necesariamente por atender las causas por las que la,gente abandona sus países.

Rechaza AMLO que apagones en CDMX fueron por fallas en el sistema

En otro tema, e presidente López Obrador rechazó que el fin de semana se hayan presentado apagones en el país debido a fallas en el suministro del sistema, como sucedió martes, miércoles y jueves pasados; señaló que la falta de luz del sábado en la Ciudad de México se debió a los fuertes vientos que se dieron en la noche.

“La verdad que vienes, sábado y ayer (domingo), no hubo, no tuvimos que hacer ningún corte. Hubo en la ciudad porque hubieron vientos, creo que el sábado, y se cayeron unos transformadles y se debió a esos, no a la falta de energía”.

Comentó que quienes relacionaron la falla del sábado con los apagones derivados de las altas temperaturas, lo hacen porque “están en plan de campaña, apoyando a sus partidos y candidatos, pero fue por el viento”.

En la mañanera de este lunes, a pregunta sobre los apagones y el planteamiento de empresas de energía renovable para abrirse a la inversión privada, el mandatario federal comentó que su gobierno está al pendiente y preparado para que no se den más fallas en el servicio eléctrico.

“Estamos pendientes, hoy, todavía mañana, pasado, porque como es de dominio público hay mucho calor y hay más demanda de energía, sin embargo, estamos pendientes para que no tengamos problema”, señaló.

Recordó que cuando llegó a la Presidencia, más de la mitad de la generación de energía eléctrica estaba a cargo de empresas privadas, pues el Estado generaba sólo 38 por ciento del servicio y los particulares tenían 62 por ciento.