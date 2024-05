Apagones fueron para proteger el sistema eléctrico: AMLO

Reprocha campañas sensacionalistas

Los recientes cortes de energía eléctrica en varias ciudades del país fueron para proteger el Sistema Eléctrico Nacional, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que reprochó que se hayan iniciado campañas sensacionalistas y “un escándalo”.

“El día de hoy acordamos dar una información sobre el funcionamiento de la red nacional, todo esto para que los mexicanos estemos informados y que no haya motivo para las alarmas, para el sensacionalismo, todo esto que vimos ayer (en la sección en las Mentiras de la Semana) y que puede causar alguna preocupación en la gente”, dijo el mandatario.

“No tiene efecto, pero de toda formas, no está de más informar, informar, informar. La mejor forma de enfrentar rumores de todas estas campañas sensacionalistas que tiene como fondo la politiquería, y en circunstancias electorales, la mejor manera de enfrentar todo eso es informar a la población y es lo que vamos a seguir haciendo”, dijo

En Palacio Nacional, el Presidente agregó: “Llevamos como 10 días con bastante calor y hubieron tres días que para proteger el Sistema Eléctrico Nacional se tuvo que actuar y se hicieron algunos cortes en algunas regiones y a partir de ahí hicieron un escándalo y llevamos afortunadamente siete días sin apagones”.

A menos de cuatro meses de terminar su gobierno y a unos días de la jornada electoral, el presidente López Obrador aseguró que no sólo no ha faltado la energía eléctrica, sino que ha cumplido con su compromiso de campaña de no aumentar el precio de la electricidad.

“Subrayar que no solo no falta la energía eléctrica, sino que hemos cumplido con el compromiso de no aumentar el precio de la luz, ya estamos a cuatro meses de concluir, y no ha aumentado en términos reales el precio de la luz en nuestro país. Esto en beneficio de los consumidores”, dijo.

Vallas en Palacio, hasta el fin de comicios: AMLO

López Obrador sostuvo que se desplegaron vallas alrededor de Palacio Nacional para evadir el acoso, para no caer en la trampa de la violencia y también por las circunstancias, porque hay elecciones, así como para proteger el inmueble. Anticipó que las protecciones y el despliegue de seguridad permanecerán hasta que concluya la elección del 2 de junio.

Ante la pregunta de si continuarán las vallas, el mandatario respondió: Vale más prevenir. Es que imagínense, para los conservadores, que se metan 20, 30, 50, 100 al palacio y le prendan fuego, que es lo que quieren, desearían eso. Uno de los apagones estos no es nada comparados con los gritos que darían los adversarios.

Durante su conferencia consideró que en esta época electoral se requiere actuar con prudencia, presencia y paciencia. Es mejor prevenir porque hay muchos infiltrados. Consideró que hay quienes traen otras intenciones, no vienen a luchar por causas justas.

“Consciente o inconscientemente vienen a apoyar a la mafia del poder, a la oligarquía. Son conservadores, aunque se hagan pasar por radicales. Si traen una capucha y vienen a tirar bombas o traen sopletes. ¿Qué, no se sabe, cuando uno lucha por una transformación, que el soldado es pueblo uniformado? ¿No se sabe eso, que son hijos de campesinos, que son hijos de obreros, que son hijos del pueblo? ¡Y cómo le voy a hacer daño! ‘Incluso si son mujeres, no me importa’”.

En su caso, sostuvo el Ejecutivo, quienes están inconformes tienen también la vía electoral para expresarse, ejercer su derecho al voto, libre y secreto, “que tengan la seguridad que no es como antes. No habrá apagones para cambiar las urnas, para falsificar las actas, no habrá ratón loco, ni relleno de urnas o urnas embarazadas. No se les va a entregar como lo hacían, ‘te entrego esta tarjeta, esta boleta ya está marcada, te van a dar una, la que te van a dar me la vas a traer y vas a meter esta, y ya cuando me traigas la boleta que te dieron, te voy a recompensar’”.

Al abundar en el ámbito electoral, más adelante ante los planteamientos opositores de una eventual petición de la nulidad de la elección presidencial, aseveró que eso “les va a costar, porque se van a la historia con eso, pero al basurero de la historia, los que están actuando contrario a los intereses del pueblo, y están favoreciendo la corrupción. Y dicen: ‘Son traidores’. No, son traidores, son traidorzuelos, aclarando, porque tampoco les vamos a dar tanto rango.