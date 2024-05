No hay declinación: Taddei

Ángel Soriano

Aunque “Alito”, líder nacional del PRI, no pidió los votos de Álvarez Máynez para Xóchitl Gálvez, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, aclaró que la ley electoral no contempla la declinación de un candidato hacia otro para pasarle los sufragios y lo que está en discusión es una estrategia política que no tiene efectos legales.

Al recibir el rechazo de Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, a su propuesta, “Alito” Moreno respondió con majaderías, propio de un dirigente cuestionado por su falta de autoridad moral y poca educación que lo hace descender a esos niveles, aunque también recibió el rechazo generalizado a una propuesta oportunista e inviable.

Nadie podría garantizar que la declinación de Álvarez Máynez en automático trasladaría los votos que ha logrado conseguir tras su irrupción en la arena política nacional, porque sería una declinación personal que no necesariamente involucraría a su partido y a sus seguidores. Sería un voto individual, no masivo.

“Alito” Moreno dijo que si antes del 19 de mayo Álvarez Máynez renuncia, sus tiempos en radio y TV pasarían a promocionar el voto en favor de la hidalguense Xóchitl Gálvez y así se garantizaría su triunfo, cuestión que la misma candidata ha desautorizado e indicó que la propuesta del campechano es a título personal y que no fue consultada. Otra pifia de “Alito”.

TURBULENCIAS

Cede AMLO ante Xóchitl Gálvez

El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que la Bandera Nacional sea izada el 19 de mayo como es tradicional, en la asta bandera de la Plaza de la Constitución, aunque por seguridad y ante hechos de vandalismo y de provocación, siempre hay que resguardar los símbolos patrios, muy queridos y respetados por los ciudadanos. Xóchitl Gálvez y las organizaciones civiles que participan en la justa electoral, demostrarán que cuentan con simpatizantes como para disputar la Presidencia de la República, aunque ya recibieron la promesa del Presidente de que el 2 de junio no habrá ni apagones ni “ratón loco” y si hay dudas sobre los resultados de las votaciones, se procederá al recuento que antes no estaba permitido… Y pese a los estímulos salariales superiores a las dos anteriores administraciones federales, así como otros beneficios, el magisterio disidente se mantiene en pie de lucha con demandas no fácil de atender como es la desaparición del sistema de carrera para maestros y maestras, la reinstalación de maestros cesados y atender el caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. En la ciudad de Oaxaca, la CNTE ocupa 14 manzanas del Centro Histórico y realizó quema de propaganda electoral para los comicios del 2 de junio…Mejoras al Metro y no al alza en los boletos así como facilidades a los desarrolladores inmobiliarios ofrece el candidato del PRI-PAN-PRD a la jefatura de Gobierno de la ciudad de México, Santiago Taboada, en problemas muy sensibles de la capital del país, y pese a que los usuarios del Transporte Colectivo sufren las consecuencias de la falta de mantenimiento en las instalaciones, las autoridades afirman todo lo contrario. Con 4 millones de personas que se movilizan diariamente por el Valle de México en ese medio, el Metro es ahora bandera política como lo es el caso del agua contaminada que un juez resolvió que se debe dar a conocer los estudios para conocer el estado real del vital líquido. Lo cierto es que, ante la creciente demanda de servicios, el Estado mexicano se ha visto rebasado y las instalaciones construidas hace cuatro o cinco décadas resultan insuficientes para llevar agua, luz, transporte, vivienda y seguridad a millones de capitalinos que no ven solución a sus problemas.

