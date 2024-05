Propone la Secretaría del Agua tarifas y cobros justos

Pide eliminar trato inequitativo hacia Estado de México



Toluca, Estado de México.— Tarifas y cobros justos para la población mexiquense que no recibe de forma regular el suministro de agua potable y tienen que pagar a piperos para obtener este recurso fue una de las principales propuestas durante la Primera Reunión del Grupo de Trabajo para la Revisión de Propuestas de Tarifas de Derechos por los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepción de los Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento.

Dentro del Instituto Hacendario del Estado de México, la Secretaría del Agua llamó a las autoridades a ser conscientes de las adversidades a las que se enfrentan los mexiquenses, quienes no cuentan un suministro equitativo entre zonas populares y residenciales, así como en la distribución de agua a través de los Sistemas Cutzamala y Lerma. “La propuesta tarifaria tendría que contemplar la necesidad de no tener tarifas ni costos injustos a comunidades que no están recibiendo agua o la están recibiendo por tandeo en hasta 2 mil pesos”, señaló Pedro Moctezuma Barragán, titular de la Secretaría del Agua.

La dependencia invitó a los organismos de los 20 municipios mexiquenses que acudieron a la reunión a generar conciencia en los actores implicados en el suministro y uso de agua potable sobre el verdadero costo que tiene su distribución, como parte de un nuevo modelo de Gestión del Agua donde la población pueda ejercer su Derecho Humano al Agua.

Hasta el momento, 88 municipios ya atendieron la convocatoria; 21 de ellos han adoptado el Manual Metodológico para el cálculo de tarifas por el Servicio de Suministro de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado, publicado por el Instituto Hacendario del Estado de México, manual que les fue dado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y que a través de la Comisión Técnica del Agua del Estado de México ha sido implementado

Por su parte, la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), pidió migrar a un modelo sostenible y de reuso del agua para eliminar la inequidad en su distribución a la ciudadanía, sector agrario y empresarial. Armando Alonso, Vocal Ejecutivo de la CAEM, planteó una política tarifaria que no dependa de un sistema de temporada de lluvias y dio a conocer la propuesta de reactivación de las 40 plantas con las que cuenta la Comisión para proveer de agua tratada a la industria y a la agricultura de la entidad.

En el evento, organizado por la Secretaría de Finanzas, la Mtra. Elia Esther Flores Gallegos, en suplencia del titular de la Vocalía Ejecutiva del IHAEM, puntualizó que las sequías se van a duplicar para 2050.