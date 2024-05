Alejandra del Moral juega a la traición para obtener beneficios de Morena

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

No afecta al PRI salida de ex candidata al gobierno del Edomex: Alejandro Moreno

La ahora ex candidata del PRI al gobierno del Estado de México, Alejandra del Moral, pertenece, sin duda, a ese grupo de ex priistas que permanecieron en el tricolor para ver qué posición podían obtener para su beneficio y desde antes de su salida, jugaron e hicieron gala de la traición para acercarse a Morena a pedir algo que les pudiera resultar más beneficioso a sus intereses personales.

Y ejemplos hay muchos como: Eruviel Ávila, Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Alejandro Murat y Pablo Gamboa entre otros, y ahora se suma la señora Del Moral, que mientras en su campaña en la que enfrentó a la actual gobernadora mexiquense, Delfina Gómez, que se erigía como la “candidata valiente”, ya hacía guiños a Morena, a pesar de que públicamente en sus eventos decía cosas como: “tengo la capacidad y experiencia para gobernar y seremos recordados como los mexiquenses valientes que detuvimos la destrucción del país desde el Estado de México (a cargo de Morena)”.

Luego, cuando perdió las elecciones, una de las piezas más cercanas al ex gobernador Alfredo del Mazo -que por debajo de la mesa entregó el estado al oficialismo- no aceptó una candidatura al Senado de la República. Ella misma argumentó que era una cuestión de coherencia, pero no. Del Moral debería de entender quién realmente la lanzó al ruedo en las elecciones mexiquenses para luego desentenderse de ella, su jefe.

Ahora, a la pesca de las “perlas de la Virgen” que le ofreció Morena, la ex priista debería checar muy bien si le van a cumplir porque en el partido guinda, empezando por su fundador el presidente Andrés Manuel López Obrador, la costumbre es prometer e ir postergando el cumplimiento y si no, que le pregunte ni más ni menos que a Marcelo Ebrard, que ahora anda de porrista oficial del morenismo y sus rémoras y ¿después de eso, qué?

Ese grupo de distinguidos, oportunistas y acomodaticios ex priistas descritos en líneas anteriores, le están apostando a la desaparición del PRI. Si bien es cierto que el Revolucionario Institucional ya no es el poderoso hegemónico que antes fue, nadie podría soslayar que sigue muy activo en la escena política con toda la experiencia que ha acumulado y en estas elecciones, se presenta como una opción viable para el electorado.

El dirigente nacional del partido tricolor, Alejandro Moreno, señaló que la salida de Alejandra del Moral, no toca en nada al Revolucionario Institucional, ya que “la militancia mexiquense está sólida y trabajando para que Xóchitl Gálvez sea la primera Presidenta de México”.

“Hay algunos que se toman una foto hace un mes. Aquí está con Xóchitl Gálvez, y dos minutos después, pues ahora se la toman con los otros. Eso es hasta ridículo y verdaderamente es incongruente. Yo creo que cada quien toma su decisión”, remató “Alito” Moreno.

Hay que recordar que el Estado de México fue bastión priista muchos años y contra lo que pueda suponerse, es manifiesto el voto duro a favor del Revolucionario Institucional. Con su salida, Alejandra del Moral dejó mucho resentimiento, más aún porque hasta la flamante candidata presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Claudia Sheinbaum, salió a justificar por las “benditas redes sociales” a del Moral a la voz de que solamente se acercó a Morena y sus rémoras, pero que muy digna y toda la cosa, la ex priista no militará en ninguno de esos institutos políticos. Que milite o no es lo de menos, lo cierto es que Del Moral demostró que lo suyo es la traición.

De aquí y aún después de las elecciones, la ex candidata “valiente” seguirá recibiendo mensajes como por ejemplo el de Laura Barrera, quien le puso: “Aquí nos quedamos los de a de veras, el PRI va más allá de personalidades soberbias y dirigencias. Es México quien nos necesita”.

Municiones

*** ¡Vaya, vaya!, si bien Claudia Sheinbaum ha dicho que las elecciones de este próximo domingo son un mero trámite, porque tiene –según ella- la victoria asegurada, para su jefe López Obrador, estos trascendentales comicios son un plebiscito, sí, como aquellas consultas “patito” que organizó a principios de su administración o ese ejercicio de poca monta en el que su querido “pueblo bueno y sabio” decidió que se quedara en la Presidencia de la República. Sin duda es delirante y desquiciada la actitud del inquilino de Palacio Nacional porque él no aparece en las boletas electorales. Si se trata de interpretar este tipo de mensajes, bien puede concluirse que la señora Sheinbaum de Tarriba -en el caso de que gane las elecciones del 2 de junio- tendrá que resignarse a ser la marioneta del de Tepetitán. ¡Qué tal!

*** Si alguna mínima duda quedaba del papel de esquirol patiño del candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, nada más hay que reparar en la forma en que este señor se ha dedicado a autovictimizarse después de la tragedia ocurrida en San Pedro Garza. Se deshizo en elogios y loas para el Presidente cuando dijo que en el momento en que se encontraba con el gobernador Samuel García, López Obrador se comunicaba, “me dio gusto ver a un Presidente sensible y atento y que puso por encima la integridad de las personas sobre cualquier circunstancia política”. ¿Ya sabrá Álvarez Máynez el “regalote” que le va a dar Morena por sus servicios? Que se cuide porque puede salir desencantado.

*** A partir de ayer y hasta el próximo 31 de mayo, las y los Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) del Instituto Nacional Electoral (INE), entregarán en todo el país la documentación y materiales electorales a las presidentas y los presidentes de las más de 170 mil casillas que se prevé instalar para la Jornada Electoral del próximo 2 de junio. Lo anterior, luego de que el pasado 17 de mayo el instituto concluyó la entrega a los 300 consejos distritales de la documentación y materiales electorales que incluyen las boletas para las elecciones de Presidencia de la República, senadurías y diputaciones federales, misma que fue custodiada por las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Semar) y la Guardia Nacional. De este modo, las ciudadanas y los ciudadanos que fungirán como presidentes de Mesas Directivas de Casilla (MDC) recibirán, hasta el próximo viernes, los paquetes que contienen las boletas electorales. Asimismo, actas de escrutinio y cómputo de las casillas, así como de la jornada electoral, listas nominales, marcadoras de credencial, urnas, mamparas, carteles de resultados, clasificadores de votos, guías de apoyo para la clasificación, plantillas Braille y sobres PREP, entre otros documentos y materiales.

