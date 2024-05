Presume el presidente AMLO nivel más bajo en índice de pobreza laboral

Pese a veda electoral

Aumenta el número de hogares con ingresos laborales suficientes para comprar canasta básica

Durante la última conferencia mañanera, previa a la jornada electoral del domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió, que el índice de pobreza laboral en México se ubica en 35.8 por ciento, el nivel más bajo desde que en 2009 comenzó el registro de este indicador, que refleja que se ha incrementado el número de hogares con ingresos laborales suficientes para adquirir la canasta básica.

“Vamos bien”, dijo el primer mandatario al mostrar cifras dadas a conocer la víspera por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) que indican que en el primer trimestre de 2024 la pobreza laboral se ubicó en 35.8 por ciento, 1.9 por ciento menos que el año pasado, lo que quiere decir que se redujo la población general cuyos ingresos provenientes del trabajo no alcanzan para costear sus necesidades mínimas.

“Es buena noticia, porque tiene que ver con todos y sobre todo con la gente más necesitada, que son nuestros hermanos, nuestros semejantes, porque la felicidad de ellos es también la de nosotros, si le va bien a ellos, nos va bien a nosotros; 35.8, no se veía esto desde que se tiene la serie”, comentó el jefe del Ejecutivo.

López Obrador mostró un cuadro en el que se señala que la pobreza laboral registrada en el sexenio de Felipe Calderón llegó a 40.5 por ciento en 2011 y en el de Peña Nieto a 42.5 por ciento en 2017.

Ojalá que SCJN valide fondo de pensiones: López Obrador

Sobre la controversia sobre el fondo de pensiones, López Obrador señaló que ojalá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declare constitucional la reforma por la que se creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar (FPB), con el que se dará una compensación a los trabajadores afectados por las reformas neoliberales en materia de jubilación y pensiones.

Luego de la acción de inconstitucionalidad presentada por la oposición en contra de la reforma aprobada en el último tramo del periodo de sesiones del Congreso saliente, el mandatario fue cuestionado sobre el tema, a lo que respondió que no comprende por qué sus opositores están contra iniciativas que benefician a los trabajadores. “O sea yo no sé, de veras, no los entiendo”.

El jefe del Ejecutivo federal remarcó que “no existe ninguna razón” para oponerse a esa reforma y menos aún para declararla inconstitucional. “No argumentan, es oponerse por oponerse”.

Explicó que el FPB tiene varias fuentes de financiamiento: una se conforma con 40 mil millones de pesos que se acumulaban en las Afores —privados dependientes de los bancos— de trabajadores que no lo han reclamado, los recursos que se decomisen al crimen organizado y que cuando un estado tenga adeudos con el Issste, se le condonará 75 por ciento de éste, y el 25 por ciento que liquide se irá al fondo.

“Aprueban la ley, desde luego con la oposición conservadora en contra. Ya está en trámite el fideicomiso del Banco de México (que administrará los fondos), y a sabemos a quienes hay que compensar desde el 1 de julio que va a entrar en vigor”

Posteriormente presentó un gráfico con el número de personas que de inicio serán beneficiadas con la compensación para alcanzar el 100 por ciento de salario para su pensión, con un total de 118 trabajadores.